Di Giannantonio: "Los periodistas deberían tener sentido de los límites; se quiere imitar el modelo del fútbol"

El pasado lunes, en un programa que ofrece la plataforma que tiene los derechos de MotoGP para España, DAZN, se emitió un vídeo en el que se podía ver, y escuchar, una conversación entre Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio. Ambos pilotos, que compiten con una Ducati GP26, hablaban de los problemas del primero, que se quejaba de no tener libertad para probar lo que quisiera. El vídeo fue difundido por las redes sociales de la plataforma, antes de ser borrado.

Este jueves, en la previa del GP de Austria, Bagnaia afeó a DAZN que difundiera un vídeo de una conversación privada "sacado de contexto".

Poco después, Diggia, protagonista también sin quererlo, fue interrogado por este episodio.

"No quiero opinar demasiado sobre esta historia porque no es mía, pero puedo decir que nosotros, como pilotos, especialmente los italianos, nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre hablamos de motos; es algo totalmente normal para nosotros", comenzó el piloto del VR46. "Lo que ocurrió sucedió fuera de las cámaras, pero al parecer quedó grabado, así que me parece un poco injusto en ese sentido, porque no era yo, sino otro piloto, quien hablaba de asuntos personales", en referencia a que él hable de la situación que se ha creado.

Pero el romano no dejó pasar la oportunidad para fustigar a los que decidieron difundir el vídeo. "A veces sería mejor respetar eso (asuntos personales) en lugar de intentar conseguir más clics".

Di Giannantonio quiso dar un tono de normalidad a que dos pilotos hablen de dificultades.

"Dejando eso (que saliera el vídeo) de lado, cuando yo tenía dificultades con la Ducati, siempre hablaba con Pecco e intentaba obtener toda la información posible; él siempre me ayudaba y me daba los mejores consejos para mejorar. Cuando puedo, intento hacer lo mismo con otros pilotos a los que conozco desde hace mucho tiempo, así que fue una charla totalmente normal para nosotros", dijo.

La 'pillada' de los dos pilotos italianos forma parte, según Diggia, de la nueva forma de trabajar.

"El problema es que ahora siempre hay cámaras; estamos rodeados de ellas. Nos dirigimos hacia un mundo en el que ya no podremos hablar libremente", valoró.

"Por eso creo que los periodistas -en general- deberían tener cierto sentido de los límites en este deporte. Sabes, puedo estar en un bar hablando de motos sin tener que preocuparme de que haya un periodista con un micrófono cerca, porque es una charla amistosa", argumenta.

"Sin duda, es algo que podemos mejorar como deporte; sinceramente, creo que no le hace ningún bien. Se quiere imitar el modelo del fútbol, ​​donde se dicen palabrotas a cada momento... Me gustaría que hubiera más respeto entre nosotros, simplemente eso", zanja el romano.