Loris Capirossi, nombrado MotoGP Legend: "Creo que los pilotos actuales son mejores que yo"
Loris Capirossi, expiloto de Aprilia, Ducati y Suzuki, fue nombrado MotoGP Legend en Misano, durante el GP de San Marino.
"Estar en esa lista, ver mi nombre en ese muro, es increíble. Es un sueño hecho realidad y nunca habría pensado que ocurriría algo así. Estoy orgulloso de lo que he conseguido hacer. Estar aquí es un sueño. Todos los pilotos sueñan con estar aquí, donde estoy yo en este momento. Y yo soy uno de esos chicos afortunados, que están justo aquí".
Loris Capirossi ya podía ser una leyenda de MotoGP, incluso sin reconocimientos. A veces no hace falta una medalla para cambiar la percepción que se tiene de una persona, o de un piloto. Pero durante el Gran Premio de San Marino, esta percepción sí se certificó.
Durante la jornada del viernes en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, Capirossi recibió la medalla que le acredita como 'MotoGP Legend' de manos de Carmelo Ezpeleta, CEO de MGP SEG (antigua Dorna), y fue incluido en el reducido grupo de corredores que han hecho historia en la categoría reina del Mundial de Motociclismo.
En el escenario se encontraban, como perfecto telón de fondo de la ceremonia, dos de las motos que fueron pilotadas por 'Capirex' a lo largo de su carrera: una Ducati Desmosedici GP3 y una Aprilia 250, con la que ganó el título mundial de la categoría intermedia en 1998.
Tras una introducción de Ezpeleta, Capirossi pronunció un discurso de agradecimiento, alcanzando cotas de emoción tangibles, con pausas para contener las lágrimas, la voz quebrada, los ojos brillantes y una clara sonrisa. "Sabía que hoy llegaría este momento, pero no sabía cómo afrontarlo. Es un momento de mi carrera que corona todos los sacrificios que ha habido detrás y todo lo que he hecho".
"Es un momento muy emocionante. Es el sueño de todos convertirse en una Leyenda de MotoGP. Querría dar las gracias a Carmelo y Carlos Ezpeleta, pero también a todas las personas que están en esta sala. Veo a mucha gente que ha formado parte de mi vida, que conozco desde hace mucho tiempo".
"Pero también a las marcas que me hicieron correr, empezando por Honda, con la que gané los dos primeros títulos de mi carrera. Yamaha, con la que gané mi primera carrera en 500cc. Aprilia, que me dio de nuevo la oportunidad de ganar un título en 1998. Ducati, la primera moto con la que gané por primera vez en MotoGP y que me dio la oportunidad de luchar por el título mundial en 2006. Y también Suzuki, con la que conseguí mi último podio en la categoría reina".
Loris Capirossi se convierte en MotoGP Legend
Foto de: Giacomo Rauli
"Todavía estoy realmente feliz de estar involucrado en el mundo de las motos [con la FIM] No quiero hablar demasiado, pero quiero dedicar este premio especial a mi familia... Mi padre, mi hermano, mi mujer y mi hijo. Siempre me han dado un gran apoyo. Estoy orgulloso de ser una leyenda de MotoGP. Cuando corría, una o dos horas antes de la salida tenía mariposas en el estómago. Y hoy ha vuelto a pasar", siguió, emocionado.
Una vez terminada la ceremonia, Capirossi atendió a los micrófonos de la prensa, respondiendo a las preguntas, todas dedicadas a él y a un momento tan bonito y significativo de su vida.
Cuestionado sobre si hay algún piloto que crea que se parece a él de los actuales, Capirossi contestó: "Difícil decir cuál de los pilotos actuales podría parecerse a mí. Sinceramente, creo que todos son mejores que yo. Yo, cuando corría, era un gran luchador, siempre intenté dar lo mejor de mí. Cometí muchos errores, pero todos me hicieron mucho mejor".
A Capirossi también le preguntaron sobre si recordaba alguna batalla en especial con Valentino Rossi: "Tuve varias batallas bonitas con él. La verdad, sin embargo, es que él era simplemente más fuerte. Pero desde luego tengo muy buenos recuerdos. Le gané, no digo muchas veces, porque no es verdad, pero alguna vez ocurrió y fue extraordinario luchar con él, con Max Biaggi... A veces pensamos si podríamos cambiar las cosas pasadas. Pero no creo que sea justo. Cometí muchos errores, perdí muchos títulos. Pero no importa. Me importa mi posición, mi familia, mis amigos. Esas son las cosas más importantes".
"Cuando ganaba a Valentino, el disfrute era doble. Pero también con Max, o Romboni al principio. Lo más bonito que he conseguido es una relación fantástica con todos. Un defecto muy grande que tengo es tener un corazón muy grande. Cuando estaba en pista nunca me eché atrás".
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