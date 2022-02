Bezzecchi: "Es un poco pronto para empezar a hacer comparaciones"

Cargar el reproductor de audio

Doble debut en la categoría reina del motociclismo, de un lado la nueva formación abanderada por Valentino Rossi, en el Mooney VR46, que toma las plazas del desaparecido Avintia, y del otro el joven corredor italiano Marco Bezzecchi, que será uno de los cinco rookies que este curso se estrenan en MotoGP.

Bezzecchi acabó sexto este lunes en la primera sesión del test shakedown que se celebra en Sepang reservado para pilotos probadores y debutantes, a más de 1.1 segundos de distancia del español Raúl Fernández.

Para el italiano, que dio 38 vueltas, esta primera jornada se ha centrado en hacer pruebas e ir tomándole el pulso a la Ducati 2021, la misma moto con la que Pecco Bagnaia estuvo luchando por el campeonato prácticamente hasta el final el pasado año.

"Ha sido una buena jornada, en general me he sentido bien sobre la moto, me ha gustado la Ducati. No he hecho muchas vueltas porque nos esperan muchos días de trabajo por delante y quiero preservar un poco las energías, sobre todo para cuando llegue el test oficial con todos los pilotos", que será el 5 y 6 de febrero.

"Pero hemos sido capaces de probar algunas cosas que no pudimos probar en los ensayos de Jerez y las sensaciones ha sido positivas".

Uno de los puntos en los que más se ha centrado Bezzechi es en la posición sobre la moto.

"Hemos trabajado en la posición, un aspecto muy importante con la Ducati. He hablado mucho de ello con Luca (Marini, que será su compañero) durante el invierno, porque él tuvo bastante problemas el pasado año al respecto, por tanto quiero estar seguro de que adopto la posición correcta encima de la moto", explicó.

"También Ducati quiso que hiciera algunas pruebas que nos quedaron pendientes en el test de noviembre en Jerez, mañana no sé todavía qué vamos a hacer, pero lo más importante es dar vueltas y hacer crecer el feeling con la moto"

Bezzecchi quiso quitar hierro al resultado de esta primera jornada y a la distancia con Fernández.

"Siendo solo el primer día de test, creo que es un poco pronto para hacer comparaciones. Hoy solo pensé en llevar adelante el programa de trabajo que teníamos planeado con el equipo y no me he fijado demasiado en lo que han hecho los demás. Durante la temporada será diferente, pero de momento no me quiero fijar mucho en el resto", valoraba.

El joven corredor de 23 años se mostró "impresionado" por la MotoGP en el test de Jerez, una sensación que sigue patente tras esta primera jornada.

"La moto es impresionante, muy rápida, aunque debo decir que me ha sorprendido un poco menos respecto a Jerez, que fue mi primera vez y era una pista más estrecha. Pero aquí la velocidad es netamente mayor, pienso que ha rozado los 335 Km/h, o quizá más", apuntó.

Físicamente, Bezzechi ha podido soportar el agobiante calor reinante, aderezado con una humedad extrema.

"Hemos hecho un buen trabajo con mi preparador durante el invierno, pero solo es el primer día, hay que esperar a ver qué pasa con el transcurso de las jornadas para ver en qué punto físico estamos. Hacía mucho calor y la moto te exige hacer mucha fuerza, pero era algo que me esperaba, así que no me sorprendió", zanjaba el chico de Rímini.

