Para Di Giannantonio, dos clasificaciones en MotoGP va "en detrimento de la salud de los pilotos"

Fabio Di Giannantonio ha expresado sus reservas respecto a la propuesta de MotoGP de introducir una sesión de clasificación al sprint junto a la cronometrada de la carrera larga, afirmando que los cambios destinados a mejorar el espectáculo pueden, en ocasiones, ir en detrimento de la salud de los pilotos.

Como te adelantamos: MotoGP MotoGP planea introducir dos cronometradas cada fin de semana, al estilo de la F1

La semana pasada, Motorsport.com informó de que las partes interesadas de MotoGP están barajando otra revisión del formato del fin de semana, con una iniciativa sobre la mesa para añadir una segunda sesión de clasificación para las Sprint.

En la actualidad, la parrilla de salida de ambas carreras se determina mediante una única sesión de clasificación, que se celebra inmediatamente después de los entrenamientos libres del sábado por la mañana.

El cambio propuesto acercaría MotoGP a la Fórmula 1, que celebra sesiones de clasificación separadas para las carreras sprint y los Grandes Premios en sus fines de semana al sprint (10 en 2027). La medida ha tenido, en general, una buena acogida entre los implicados, incluidos los equipos y los fabricantes, y se espera que se apruebe para el próximo curso.

Sin embargo, Di Giannantonio, ganador de dos carreras en la categoría reina, cree que dicho cambio podría tener repercusiones en los pilotos, que ya tienen que lidiar con un calendario que abarca 22 citas y 44 carreras, puesto que hay sprints todos los fines de semana, a diferencia del Gran Circo.

Al ser preguntado por su opinión sobre la propuesta de la doble clasificación, el italiano afirmó: "Respeto mucho lo que MotoGP está intentando hacer, que es llevar tanta alegría como sea posible a la gente. Es una pena que, a veces, esto vaya un poco en detrimento de la salud de los pilotos".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto: Joe Klamar / AFP vía Getty Images

"Al fin y al cabo, vamos sobre dos ruedas, y cuando nos caemos, no es solo un pequeño golpe contra el muro; puede ser una lesión, puede ser algo grave. Cada vez es más difícil mantener la forma física a lo largo del año para afrontar estos momentos de máxima exigencia".

Di Giannantonio también señaló la limitada influencia que tienen los pilotos sobre las decisiones que determinan el futuro de MotoGP, ya que el campeonato carece de una organización similar a la Asociación de Pilotos de la Fórmula 1.

"Nuestra opinión tiene un poco menos de peso en este momento para el deporte", afirmó. "Estamos intentando impulsar el deporte, así que confiemos en ellos y démosle una oportunidad, eso es todo".

También puedes leer: MOTOGP Cómo los test de Pirelli evidencian que falta un sindicato de pilotos en MotoGP

MotoGP introdujo las carreras sprint en 2023 para añadir otro elemento competitivo, de modo que cada fin de semana cuenta ahora con una prueba de corta distancia. Esta medida también supuso una importante revisión del formato, dejando a los pilotos con una única sesión de entrenamientos libres el viernes por la mañana antes de que tengan que salir al ataque en la Práctica de la tarde, para asegurarse una plaza en la Q2.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio cree que el formato actual del fin de semana ya es lo suficientemente exigente, y afirma que preferiría tener "sesiones de entrenamientos más relajadas" en lugar de otra sesión de clasificación.

"Lo que digo es que el viernes ya das el 200 por 100, el sábado es [intenso] y el domingo también", explicó. "Así que podéis decidir el organigrama por nosotros, al final no cambia nada, hay que darlo todo de todas formas".

"Es cierto que la moto del año que viene será un poco más lenta, pero con estas motos que van al límite, con un nivel tan alto en todos los aspectos, cuando te caes, te caes fuerte, así que sería mejor si pudiéramos tener simplemente algunas sesiones de entrenamientos más relajadas", cerró.