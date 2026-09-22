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Honda anuncia que Joan Mir se perderá los grandes premios de Japón e Indonesia

Después de causar baja el pasado fin de semana en Austria, el corredor mallorquín, que sigue un proceso médico, tampoco estará en las próximas dos carreras, las de Motegi y Mandalika.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir en el box de Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir sigue de baja y no tomará parte en los grandes premios de Japón, que se celebra del 2 al 4 de octubre, e Indonesia, programado para el siguiente fin de semana, ha anunciado el equipo de Tokio este martes.

El campeón del mundo de 2020 se retiró en la quinta vuelta de la carrera del GP de San Marino, celebrada el pasado 13 de septiembre, viajando el mismo domingo hasta Barcelona, donde al día siguiente se sometió a pruebas médicas para evaluar su estado físico tras no encontrarse bien durante todo el fin de semana de Misano.

En un comunicado oficial, Honda explica que "Joan Mir ha seguido sometiéndose a diversas pruebas en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, ​​bajo la supervisión del doctor Ángel Charte y su equipo médico. El objetivo ha sido determinar la causa subyacente de una serie de síntomas que el piloto de Honda HRC Castrol padece desde hace varios meses; el reciente agravamiento de los mismos le impide competir en el Campeonato del Mundo de MotoGP".

"Por el momento, los resultados de las pruebas no son concluyentes y el doctor Charte ha prescrito reposo absoluto y terapia de rehabilitación durante los próximos 15 días", sigue la nota de Honda.

"Joan Mir lleva varios meses experimentando diversos síntomas que afectan a su energía y rendimiento, los cuales se han agravado recientemente; por el momento, se desconoce la causa exacta", explica el doctor Charte. "Dada la persistencia y gravedad de los síntomas, Mir se está sometiendo a una serie de pruebas en el Hospital Universitario Dexeus con el objetivo de obtener un diagnóstico definitivo", añade.

"Debido a su estado, la recomendación médica es guardar reposo estricto y seguir diversos tratamientos durante los próximos 15 días. En consecuencia, le he aconsejado que no participe en Japón e Indonesia. Mi equipo seguirá supervisando su evolución de cerca", concluye el director médico de MotoGP.

Tras este primer doblete en la gira asiática, el siguiente gran premio programado en el calendario de MotoGP es el de Australia, que se celebra 23 al 25 de octubre y que será la última carrera que se dispute en el emblemático circuito de Phillip Island, aunque en ningún caso Honda marca esa fecha como la del posible retorno del corredor mallorquín.

Honda busca sustituto

Mientras se prepara para su gran premio de casa, Honda deberá buscar un piloto que sustituya a Mir en Japón, ya que para la carrera de Motegi, Takkaki Nakagami participará como wild card con el HRC Test Team, con su propio programa de eventos y activaciones.

El piloto de pruebas japonés sí podría estar en Mandalika la semana siguiente como sustituto, aunque ahora mismo todo apunta a que Honda anunciará, "en su debido momento", un piloto que reemplace a Mir en las dos carreras.

Lo más lógico es qué, una vez recuperado de la grave lesión en la espalda, sea Aleix Espargaró, el veterano probador de HRC, quien asuma ese encargo. Pero tampoco sería descabellado que Honda echara mano del británico Cal Crutchlow, que durante seis carreras esta temporada, hasta el pasado GP de Alemania, ha sustituido con enorme dignidad y profesionalidad a Johann Zarco en el equipo LCR-Honda.

Mir pondrá punto y final a su etapa en Honda el próximo 29 de noviembre en Valencia, un periodo que ha coincidido con uno de los momentos técnico y competitivo más bajos de la marca del ala dorada, con la que solo ha podido conseguir, en estas cuatro temporadas, dos terceros puestos (en 2025).

Por el contrario, las caídas han sido el gran talón de Aquiles de Mir, sufriendo hasta 79 en los 70 grandes premios en los que ha tomado parte con la RC213V. Una situación que ha llevado al mallorquín al límite tanto física como mentalmente.

El próximo año, Mir iniciará un nuevo capítulo en su vida deportiva al manillar de una Ducati privada del equipo Gresini.

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