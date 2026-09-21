Di Giannantonio: "¿Los problemas con los frenos de Márquez? No es nuevo en Ducati; podemos mejorar"

El noveno puesto final, a 14 segundos del ganador y, sobre todo, a siete de la primera Ducati, reflejó bien el fin de semana complicado que Fabio Di Giannantonio vivió en el Red Bull Ring.

Sin embargo, no se trató de una sorpresa mayúscula, sino más bien de uno de esos grandes premios negativos que pueden darse a lo largo de una temporada. Y, en este caso, no faltaron factores que explicaran las causas.

La primera razón es que el trazado de Spielberg no se encuentra entre los circuitos que más favorezcan al italiano, un tema que ya había abordado en la previa, recordando que allí siempre le había costado mucho. Ya tras los primeros entrenamientos libres, cuando logró el pase directo a la Q2, el italiano no había ocultado cierta satisfacción por ello, subrayando las dificultades vividas en años anteriores.

La segunda razón es de carácter técnico, relacionada con algunas decisiones tomadas durante el fin de semana en su lado del box que no surtieron el efecto deseado. Es cierto que el fin de semana había comenzado de forma alentadora, con una vuelta rápida a una décima y media de la mejor Ducati, pero cuando se lucha por centésimas, se corre el riesgo de tomar un camino equivocado en la puesta a punto, y eso es lo que le ocurrió al piloto del VR46.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ha sido un fin de semana difícil. Por desgracia, han sido dos grandes premios seguidos complicados. Creo que debemos mejorar como equipo, estar unidos, trabajar duro y volver a la actitud y la planificación de los fines de semana que tuvimos durante toda la primera parte de la temporada", declaró 'Diggia' al término de la carrera, recordando cómo al principio del curso el equipo de Valentino Rossi cosechó varios resultados satisfactorios.

Di Giannantonio no quiso achacar del todo sus dificultades en el Red Bull Ring al tipo de neumático utilizado en Austria, una goma trasera con carcasa reforzada, ya que se trata de la misma especificación utilizada en otros lugares, entre ellos Brasil, donde consiguió la pole y un podio en la carrera sprint. También es cierto que, como admitió el propio piloto transalpino, en las últimas carreras largas no le han faltado problemas que, inevitablemente, han afectado al trabajo durante el fin de semana, empezando por los fallos con los frenos que le surgieron en Misano.

"Sencillamente, aquí el sábado tomamos un camino de configuración que no era el correcto y lo ajustamos un poco en la mañana del sábado, pero cuando eso ocurre, te quedas rezagado y, por lo tanto, solo puedes hacer una carrera decente. Desde luego, no haces una carrera en la que puedas aspirar a algo grande", añadió Diggia.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es cierto que hemos tenido un montón de contratiempos que nos han hecho sufrir: hemos disputado tres carreras con una sola moto y tuvimos problemas con los frenos en Misano. Así que, cuando suceden estas cosas, siempre parece que todo es negro. Pero, en realidad, lo que pasa es que lo estamos pasando mal por muchas razones que, digamos, escapan a nuestro control".

Los problemas con los frenos no son nada nuevo

El tema de los frenos es delicado, porque el domingo varios pilotos de Ducati tuvieron dificultades en ese aspecto, especialmente Marc Márquez, que por un momento incluso pensó en retirarse. Di Giannantonio explicó que este tipo de problema no es ninguna novedad en la casa de Borgo Panigale, y puede manifestarse de diferentes formas: al español se le quedó la leva muy blanda, casi como si la moto no frenara, mientras que al italiano, en el GP de San Marino, se le endureció la palanca hasta el punto de que le resultaba complicado detener la moto.

"Llevo cinco años en Ducati y estas cosas pasan. Pasan, no es nada nuevo. Siempre hemos tenido estos pequeños problemas con los frenos, que pueden ser de distintos tipos. He tenido dificultades con los frenos durante todo el fin de semana, pero, afortunadamente, las dos carreras han ido muy bien en lo que respecta a ellos. Tuve problemas en Misano", dijo el #49 cuando se le preguntó por los problemas que tuvieron sus compañeros del equipo oficial (aunque Pecco Bagnaia en menor medida).

"Por desgracia, a veces pasa; menos mal que para nosotros esta vez no ha sido en carrera, pero pasa. Te pasa de todo. Te pasa eso [se queda la palanca blanda, como a Márquez], te pasa que la palanca se pone dura, como me pasó a mí en Misano, o que ya no frena, como le pasó a Pecco en un par de carreras. Así que pasa de todo. Digamos que podemos mejorar con los frenos", cerró.