Di Giannantonio se pierde el segundo día de test en Sepang por una indisposición

El italiano del equipo Gresini ya llegó tocado a Malasia, donde la noche del domingo al lunes no pudo pegar ojo por culpa del jet lag. A pesar de ello, Digia se las apañó para completar un total de 38 vueltas en la toma de contacto en Sepang, en la que terminó el décimo en la tabla de tiempo, a 1,7 segundos del más rápido, el también novato Raúl Fernández, de la escudería Tech3.

"Fue una gozada volver a subirme a la moto, especialmente a la MotoGP. Este invierno he trabajado mucho para llegar en forma, tanto físicamente como con el nutricionista. La mala suerte ha hecho que me afectara mucho el jet lag, de modo que salí a la pista sin haber podido dormir una sola hora, y eso me pasó un poco de factura", describió el piloto, tras bajarse de su Desmosedici.

Este martes, justo antes de comenzar el segundo día de entrenamientos, la estructura Gresini informó de que Di Gianantonio tampoco había podido dormir en la segunda noche, en este caso debido a una indisposición estomacal. Gresini, en cualquier caso, espera que el corredor romano se pueda subir a su Ducati el miércoles, en la tercera y última jornada de este shakedown.

A partir de entonces, los equipos emplearán el jueves y el viernes para preparar todo el montaje con vistas al sábado y al domingo, cuando está previsto que arranque la pretemporada de este 2022, con todos los pilotos oficiales de la parrilla.