En colaboración con uno de sus patrocinadores, Allianz, Alex Márquez presentó un emotivo documental en el que se glosa el perfil más personal de la figura de un joven deportista que ha basado su gran éxito siempre más en el trabajo que en el talento natural que, por ejemplo, derrocha su hermano Marc Márquez.

El propio Alex reconoce que siempre ha vivido, en lo deportivo, bajo la “alargada sombra” de un fenómeno de las dimensiones inabarcables del #93, pero reivindicándose como piloto dos veces campeón del mundo, un logro que para el joven Alex ha superado sus propias expectativas.

"Sueños en la vida hay muchos, profesionalmente he conseguido más de lo que soñaba cuando era un niño, pero en este deporte solo vale el presente y el futuro, no el pasado. Ahora estamos en MotoGP y el sueño es seguir mejorando, llegar al top en esta categoría y seguir creciendo", asegura.

"Podría decir muchas cosas de Marc, es ocho veces campeón del mundo, pero lo que más admiro de él es haber ganado tanto y el hambre que aún tiene, querer ser cada día mejor, mirar a sus rivales y aprender, ese es el factor que le ha hecho ganar tanto y querer ser cada día mejor", explicó Alex durante la presentación del documental.

“Siempre he sido Alex, siempre he tenido encima alargada sombra de Marc, pero eso no me molesta, trabajar en silencio es algo que me gusta y me motiva, con trabajo y resultados te vas haciendo tu hueco en la parrilla, que también es importante. El Yo soy Alex es un título que me ha gustado mucho y me motiva personalmente”.

Como no podía ser de otra manera, durante la charla que Alex ha mantenido con los medios, ha surgido ‘la pregunta’, "¿estará Marc en la primera carrera del año”.

“No lo sé, tampoco no soy la persona para decir si va a estar o no, supongo que su equipo, o quien sea, dirán algo hoy, mañana o cuando sea esta semana. Lo que está claro es que yo voy a estar, me voy hoy [lunes] y estaré en Qatar”, dijo con firmeza antes de que se hiciera oficial que Marc no va a estar en las dos primeras carreras de Qatar.

Alex concluyó los test de Losail con una caída en la que se fracturó un dedo.

“Estoy bastante bien del pie, en casa y recuperando, el hematoma se ha ido bastante, si no llego a la carrera al 100%, faltará poco, luego en la moto, con la adrenalina, el dolor se va. Espero que no me moleste”, reconoció.

Con dos podios cosechados el pasado año en su debut en la clase reina, a Alex solo le falta ganar carreras.

“En MotoGP solo ganan los elegidos, son muy importantes los detalles, hay que trabajar mucho y tenerlo todo en su sitio para poder ganar”, exponía.

“Yo voy a luchar por ganar en MotoGP, es el sueño que tengo, he cumplido los de Moto3 y Moto2 que de pequeño eran inimaginables, voy a seguir trabajando para ello”.

Uno de los factores que le pueden ayudar, sin duda, es el cambio en Honda, donde han hecho, desde mitad del pasado año, una moto más amable para el resto de pilotos de la marca.

“La moto es muy parecida a la de 2020, hemos mejorado algunas cosas pero no me fío mucho del circuito de Qatar, no es una buena referencia. Será un inicio de Mundial un poco extraño, habrá que esperar algunas carreras, hasta después de Jerez para ver dónde está cada moto”.

Tras los test y pese a que insiste en que el circuito de Qatar no es la mejor referencia, Alex tiene claros sus favoritos.

“Las Yamaha están muy fuertes, hablo en términos de ritmo de cara a la carrera, Mir y Rins también, Rossi dio un paso adelante el último día. Creo que está bastante abierto, y más cuando cambien las condiciones respecto al test. Veremos quién tiene el rimo, los de los test a veces cambian algo”.

Durante los entrenamientos de pretemporada Alex sufrió hasta cinco caídas, algo que en principio no le preocupa más allá de lo justo.

“Hubo muchas caídas [en general] y creo que es algo bastante particular de Qatar, cuando cambian las condiciones los neumáticos de delante eran difíciles de gestionar. Vimos caer a las Yamaha, que no lo hacen demasiado. Lo importante es que cada caída que he tenido la he entendido y he ido más rápido después, esperemos que todo vaya un poquito más fácil, lo importante es entenderlas y sacar conclusiones”, argumentaba el de Honda.

Sea cuando sea el momento en que vuelva a las pistas, le preguntaron a Alex ¿con qué ánimo iban a recibir sus rivales a Marc cuando vuelva?

“Con que ánimo no lo sé, no puedo estar en la cabeza de los demás, lo que todos parece que dicen es que el hecho de que esté Marc en MotoGP es importante, ha sido campeón los últimos años, el que ha marcado la pauta desde 2013 o ha creado otra dinámica en la categoría. Cuando vuelva Marc será una motivación para los demás. Para mí, como hermano, será una gran noticia, verlo disfrutar de su pasión, volver a entrenar juntos, es algo que hace tiempo que no podemos hacer por su lesión y también me ayudaría. En pista es un rival más y si está Marc, seguro que subirá el ritmo del campeonato”.

El sueño de correr con Marc el año pasado en el equipo oficial Honda en MotoGP duró solo una carrera antes de la lesión, manteniéndose juntos bajo el paraguas de HRC Alex espera volver a compartir momentos con su hermano en los circuitos.

“En el circuito es difícil mantener la comunicación, hay mucho trabajo, cada uno se centra en su equipo y no hablamos mucho. Pero compartiendo marca, soy piloto de fábrica y puede ser que esa comunicación la podamos tener en los circuitos, ojalá pronto le pueda volver a preguntar muchas cosas”.

Un cambio del equipo oficial al satélite LCR que, por el momento, no califica de muy transcendente.

“De momento no echo de menos nada del equipo oficial Honda, estoy muy a gusto, la comunicación es la misma, no hay presión y si te ves un poco más atrás en los entrenamientos no ves la presión constante. Me he sentido muy bien, todo muy rodado, buena dinámica, con Cecchinello bien, no me han presionado, solo me animan a seguir trabajando, empiezo la temporada motivado y muy tranquilo, creo que podemos tener buenos resultados”, espera el corredor de Cervera.

