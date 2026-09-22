Moreira y Honda asombran en el test de Pirelli con la MotoGP 850cc de 2027
Este lunes el Red Bull Ring de Spielberg reunió hasta 18 pilotos en el segundo y último test de la temporada con los neumáticos Pirelli, antes de que la pretemporada 2027 arranque en Valencia el 1 de diciembre. El brasileño de LCR marcó el mejor tiempo por delante de Pedro Acosta.
Diego Moreira durante la carrera del domingo en Austria
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Con la llegada la próxima temporada a MotoGP del nuevo reglamento técnico y de Pirelli como suministrador único en lugar de Michelin, el constructor italiano de neumáticos está apurando el desarrollo de una gama completa de neumáticos que deben estar completamente listos para el primer test de pretemporada 2027, que se celebrará el martes 1 de diciembre, dos días después de la conclusión de la temporada en Valencia.
Para seguir con este desarrollo, Pirelli organizó este lunes en el Red Bull Ring de Spielberg una jornada de test para todos los equipos de MotoGP, el segundo tras el celebrado en Brno el pasado 22 de junio.
En esta ocasión, los diferentes fabricantes reunieron un total de 18 pilotos. Por Honda estaban los pilotos de LCR Diogo Moreira, Johann Zarco y el probador Takaaki Nakagami; por Ducati salieron a pista Marc Márquez, Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli; por Yamaha estuvieron rodando Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, el probador Augusto Fernández y el piloto de Moto2 Izan Guevara, que la próxima temporada debutará con Pramac en MotoGP; las Aprilia estuvieron en manos de Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y el probador Lorenzo Savadori; mientras que la tropa de KTM la formaron Pedro Acosta, Brad Binder, el piloto de Moto2 Senna Agius, que el próximo año debutará en MotoGP con Tech3, y Maverick Viñales, que salió a rodar con la MotoGP para comprobar el estado resistencia de su hombro izquierdo lesionado, con la intención de reaparecer en el GP de Japón el primer fin de semana de octubre.
Moreira, el más rápido
Aunque no se ha distribuido la hoja de tiempos oficial del test, Motorsport.com ha podido saber que el brasileño Moreira, con una nueva Honda RC214V de 850cc, monto una goma blanda trasera para bajar el crono hasta el 1.28.4, 1.5 segundos más rápido que su mejor vuelta en carrera el domingo (1.30.067 vuelta 3) y un segundo más rápido que la mejor vuelta absoluta de la carrera, que fue para Acosta (1.29.533 vuelta 4).
Acosta, precisamente, fue el segundo más rápido en el test al manillar de la nueva RC16 de 850cc, con 1.28.8 y también el compuesto blando de Pirelli. Otra Honda, la de Zarco, también versión RC214V de 850cc y neumático blando, firmó el tercer mejor tiempo, ya por encima del 1.29.0.
A una décima concluyo la Aprilia 850cc de Bezzecchi, el italiano con el compuesto duro del catálogo de neumáticos que tuvieron los pilotos a su disposición.
De los 18 pilotos que salieron a pista, 13 lo hicieron con el nuevo prototipo de 850cc, sin dispositivos de altura y aerodinámica rebajada; mientras que el resto, cinco corredores, giraron con las motos actuales de 1000cc con aerodinámica reducida, sin dispositivos y adaptadas a los neumáticos Pirelli, siendo Viñales el más rápido con esta combinación en la KTM, al rodar en 1.29.2 También los 'novatos' Agius y Guevara giraron con las KTM y Yamaha de 1000cc adaptadas.
Los próximo test privados de MotoGP con los Pirelli, reservados para pilotos probadores, serán los días 7 y 8 de octubre en Jerez, con Aprilia, Ducati, KTM y Yamaha; y el 14 y 15 de octubre en Sepang, donde rodará Honda con su piloto de pruebas, Alex Espargaró, ya recuperado para el desarrollo de la RC214V de 850cc.
La próxima cita para los pilotos titulares con los Pirelli será el 1 de diciembre en Valencia, donde Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Ai Ogura, Alex Márquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio y los rookies David Alonso y Daniel Holgado podrán probar, por primera vez, los nuevos compuestos Pirelli para MotoGP 2027.
Tiempos Test Pirelli Red Bull Ring:
|
Piloto
|
Equipo
|
Moto
|
Tiempo
|
Neumático
|
Diogo Moreira
|
LCR-Honda
|
Honda RC214V
|
1.28.4
|
Blando
|
Pedro Acosta
|
KTM
|
RC 16 850cc
|
1.28.8
|
Blando
|
Johann Zarco
|
LCR-Honda
|
Honda RC214V
|
1.29.0
|
Blando
|
M. Bezzecchi
|
Aprilia
|
RS GP 850cc
|
1.29.1
|
Duro
|
M. Viñales
|
Tech3
|
RC 16 1000cc
|
1.29.2
|
-
|
F. Aldeguer
|
DesmosediciGP 850cc
|
1.29.3
|
-
|
F. Morbidelli
|
DesmosediciGP 850cc
|
1.29.5
|
-
|
T. Nakagami
|
HRC Test Team
|
Honda RC213V
|
1.29.5
|
-
|
R. Fernández
|
RS GP 850cc
|
1.29.5
|
-
|
M. Márquez
|
Ducati
|
DesmosediciGP 850cc
|
1.29.6
|
-
|
S. Agius
|
Moto2
|
RC 16 1000cc
|
1.29.7
|
-
|
B. Binder
|
KTM
|
RC 16 1000cc
|
1.29.9
|
-
|
P. Espargaró
|
KTM Test Team
|
RC 16 850cc
|
1.29.9
|
-
|
T. Razgatlioglu
|
Pramac
|
M1 850cc
|
1.30.1
|
-
|
J. Miller
|
Pramac
|
M1 850cc
|
1.30.4
|
-
|
I. Guevara
|
Moto2
|
M1 1000cc
|
1.30.7
|
-
|
A. Fernández
|
Yamaha Test Team
|
M1 850cc
|
1.31.2
|
-
|
L. Savadori
|
Aprilia Test Team
|
RS GP 850cc
|
1.31.5
|
-
Comparte o guarda este artículo
Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Austria en el Red Bull Ring
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Austria: puntos y posiciones
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Austria (Red Bull Ring) y cómo verla en TV
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Austria: puntos y posiciones
La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones
MotoGP en DIRECTO: sigue la carrera sprint del GP de Austria con Live Timing
Últimas noticias
Los consejos de Sainz a la joven promesa de Williams: "No tengas miedo a cometer errores"
El potencial de Acosta "da miedo", afirma su jefe técnico tras su primera victoria en MotoGP
Horarios de WSBK 2026 en Cremona: qué necesita Bulega para ser campeón en casa
Bakú, otra prueba clave para McLaren; llega un gran paquete de mejoras
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios