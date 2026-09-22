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MotoGP Test de neumáticos 2027 en Red Bull Ring

Moreira y Honda asombran en el test de Pirelli con la MotoGP 850cc de 2027

Este lunes el Red Bull Ring de Spielberg reunió hasta 18 pilotos en el segundo y último test de la temporada con los neumáticos Pirelli, antes de que la pretemporada 2027 arranque en Valencia el 1 de diciembre. El brasileño de LCR marcó el mejor tiempo por delante de Pedro Acosta.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diego Moreira durante la carrera del domingo en Austria

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con la llegada la próxima temporada a MotoGP del nuevo reglamento técnico y de Pirelli como suministrador único en lugar de Michelin, el constructor italiano de neumáticos está apurando el desarrollo de una gama completa de neumáticos que deben estar completamente listos para el primer test de pretemporada 2027, que se celebrará el martes 1 de diciembre, dos días después de la conclusión de la temporada en Valencia.

Para seguir con este desarrollo, Pirelli organizó este lunes en el Red Bull Ring de Spielberg una jornada de test para todos los equipos de MotoGP, el segundo tras el celebrado en Brno el pasado 22 de junio.

En esta ocasión, los diferentes fabricantes reunieron un total de 18 pilotos. Por Honda estaban los pilotos de LCR Diogo Moreira, Johann Zarco y el probador Takaaki Nakagami; por Ducati salieron a pista Marc Márquez, Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli; por Yamaha estuvieron rodando Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, el probador Augusto Fernández y el piloto de Moto2 Izan Guevara, que la próxima temporada debutará con Pramac en MotoGP; las Aprilia estuvieron en manos de Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y el probador Lorenzo Savadori; mientras que la tropa de KTM la formaron Pedro Acosta, Brad Binder, el piloto de Moto2 Senna Agius, que el próximo año debutará en MotoGP con Tech3, y Maverick Viñales, que salió a rodar con la MotoGP para comprobar el estado resistencia de su hombro izquierdo lesionado, con la intención de reaparecer en el GP de Japón el primer fin de semana de octubre.

Moreira, el más rápido

Aunque no se ha distribuido la hoja de tiempos oficial del test, Motorsport.com ha podido saber que el brasileño Moreira, con una nueva Honda RC214V de 850cc, monto una goma blanda trasera para bajar el crono hasta el 1.28.4, 1.5 segundos más rápido que su mejor vuelta en carrera el domingo (1.30.067 vuelta 3) y un segundo más rápido que la mejor vuelta absoluta de la carrera, que fue para Acosta (1.29.533 vuelta 4).

Acosta, precisamente, fue el segundo más rápido en el test al manillar de la nueva RC16 de 850cc, con 1.28.8 y también el compuesto blando de Pirelli. Otra Honda, la de Zarco, también versión RC214V de 850cc y neumático blando, firmó el tercer mejor tiempo, ya por encima del 1.29.0.

A una décima concluyo la Aprilia 850cc de Bezzecchi, el italiano con el compuesto duro del catálogo de neumáticos que tuvieron los pilotos a su disposición.

De los 18 pilotos que salieron a pista, 13 lo hicieron con el nuevo prototipo de 850cc, sin dispositivos de altura y aerodinámica rebajada; mientras que el resto, cinco corredores, giraron con las motos actuales de 1000cc con aerodinámica reducida, sin dispositivos y adaptadas a los neumáticos Pirelli, siendo Viñales el más rápido con esta combinación en la KTM, al rodar en 1.29.2 También los 'novatos' Agius y Guevara giraron con las KTM y Yamaha de 1000cc adaptadas.

Los próximo test privados de MotoGP con los Pirelli, reservados para pilotos probadores, serán los días 7 y 8 de octubre en Jerez, con Aprilia, Ducati, KTM y Yamaha; y el 14 y 15 de octubre en Sepang, donde rodará Honda con su piloto de pruebas, Alex Espargaró, ya recuperado para el desarrollo de la RC214V de 850cc.

La próxima cita para los pilotos titulares con los Pirelli será el 1 de diciembre en Valencia, donde Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Ai Ogura, Alex Márquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio y los rookies David Alonso y Daniel Holgado podrán probar, por primera vez, los nuevos compuestos Pirelli para MotoGP 2027.

Tiempos Test Pirelli Red Bull Ring:

Piloto

Equipo

Moto

Tiempo

Neumático

Diogo Moreira

LCR-Honda

Honda RC214V

1.28.4

Blando

Pedro Acosta

KTM

RC 16 850cc

1.28.8

Blando

Johann Zarco

LCR-Honda

Honda RC214V

1.29.0

Blando

M. Bezzecchi

Aprilia

RS GP 850cc

1.29.1

Duro

M. Viñales

Tech3

RC 16 1000cc

1.29.2

-

F. Aldeguer

Gresini

DesmosediciGP 850cc

1.29.3

-

F. Morbidelli

VR46

DesmosediciGP 850cc

1.29.5

-

T. Nakagami

HRC Test Team

Honda RC213V

1.29.5

-

R. Fernández

Trackhouse

RS GP 850cc

1.29.5

-

M. Márquez

Ducati

DesmosediciGP 850cc

1.29.6

-

S. Agius

Moto2

RC 16 1000cc

1.29.7

-

B. Binder

KTM

RC 16 1000cc

1.29.9

-

P. Espargaró

KTM Test Team

RC 16 850cc

1.29.9

-

T. Razgatlioglu

Pramac

M1 850cc

1.30.1

-

J. Miller

Pramac

M1 850cc

1.30.4

-

I. Guevara

Moto2

M1 1000cc

1.30.7

-

A. Fernández

Yamaha Test Team

M1 850cc

1.31.2

-

L. Savadori

Aprilia Test Team

RS GP 850cc

1.31.5

-
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