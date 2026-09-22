Moreira y Honda asombran en el test de Pirelli con la MotoGP 850cc de 2027

Con la llegada la próxima temporada a MotoGP del nuevo reglamento técnico y de Pirelli como suministrador único en lugar de Michelin, el constructor italiano de neumáticos está apurando el desarrollo de una gama completa de neumáticos que deben estar completamente listos para el primer test de pretemporada 2027, que se celebrará el martes 1 de diciembre, dos días después de la conclusión de la temporada en Valencia.

Para seguir con este desarrollo, Pirelli organizó este lunes en el Red Bull Ring de Spielberg una jornada de test para todos los equipos de MotoGP, el segundo tras el celebrado en Brno el pasado 22 de junio.

En esta ocasión, los diferentes fabricantes reunieron un total de 18 pilotos. Por Honda estaban los pilotos de LCR Diogo Moreira, Johann Zarco y el probador Takaaki Nakagami; por Ducati salieron a pista Marc Márquez, Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli; por Yamaha estuvieron rodando Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, el probador Augusto Fernández y el piloto de Moto2 Izan Guevara, que la próxima temporada debutará con Pramac en MotoGP; las Aprilia estuvieron en manos de Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y el probador Lorenzo Savadori; mientras que la tropa de KTM la formaron Pedro Acosta, Brad Binder, el piloto de Moto2 Senna Agius, que el próximo año debutará en MotoGP con Tech3, y Maverick Viñales, que salió a rodar con la MotoGP para comprobar el estado resistencia de su hombro izquierdo lesionado, con la intención de reaparecer en el GP de Japón el primer fin de semana de octubre.

Moreira, el más rápido

Aunque no se ha distribuido la hoja de tiempos oficial del test, Motorsport.com ha podido saber que el brasileño Moreira, con una nueva Honda RC214V de 850cc, monto una goma blanda trasera para bajar el crono hasta el 1.28.4, 1.5 segundos más rápido que su mejor vuelta en carrera el domingo (1.30.067 vuelta 3) y un segundo más rápido que la mejor vuelta absoluta de la carrera, que fue para Acosta (1.29.533 vuelta 4).

Acosta, precisamente, fue el segundo más rápido en el test al manillar de la nueva RC16 de 850cc, con 1.28.8 y también el compuesto blando de Pirelli. Otra Honda, la de Zarco, también versión RC214V de 850cc y neumático blando, firmó el tercer mejor tiempo, ya por encima del 1.29.0.

A una décima concluyo la Aprilia 850cc de Bezzecchi, el italiano con el compuesto duro del catálogo de neumáticos que tuvieron los pilotos a su disposición.

De los 18 pilotos que salieron a pista, 13 lo hicieron con el nuevo prototipo de 850cc, sin dispositivos de altura y aerodinámica rebajada; mientras que el resto, cinco corredores, giraron con las motos actuales de 1000cc con aerodinámica reducida, sin dispositivos y adaptadas a los neumáticos Pirelli, siendo Viñales el más rápido con esta combinación en la KTM, al rodar en 1.29.2 También los 'novatos' Agius y Guevara giraron con las KTM y Yamaha de 1000cc adaptadas.

Los próximo test privados de MotoGP con los Pirelli, reservados para pilotos probadores, serán los días 7 y 8 de octubre en Jerez, con Aprilia, Ducati, KTM y Yamaha; y el 14 y 15 de octubre en Sepang, donde rodará Honda con su piloto de pruebas, Alex Espargaró, ya recuperado para el desarrollo de la RC214V de 850cc.

La próxima cita para los pilotos titulares con los Pirelli será el 1 de diciembre en Valencia, donde Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Ai Ogura, Alex Márquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio y los rookies David Alonso y Daniel Holgado podrán probar, por primera vez, los nuevos compuestos Pirelli para MotoGP 2027.

Tiempos Test Pirelli Red Bull Ring:

Piloto Equipo Moto Tiempo Neumático Diogo Moreira LCR-Honda Honda RC214V 1.28.4 Blando Pedro Acosta KTM RC 16 850cc 1.28.8 Blando Johann Zarco LCR-Honda Honda RC214V 1.29.0 Blando M. Bezzecchi Aprilia RS GP 850cc 1.29.1 Duro M. Viñales Tech3 RC 16 1000cc 1.29.2 - F. Aldeguer Gresini DesmosediciGP 850cc 1.29.3 - F. Morbidelli VR46 DesmosediciGP 850cc 1.29.5 - T. Nakagami HRC Test Team Honda RC213V 1.29.5 - R. Fernández Trackhouse RS GP 850cc 1.29.5 - M. Márquez Ducati DesmosediciGP 850cc 1.29.6 - S. Agius Moto2 RC 16 1000cc 1.29.7 - B. Binder KTM RC 16 1000cc 1.29.9 - P. Espargaró KTM Test Team RC 16 850cc 1.29.9 - T. Razgatlioglu Pramac M1 850cc 1.30.1 - J. Miller Pramac M1 850cc 1.30.4 - I. Guevara Moto2 M1 1000cc 1.30.7 - A. Fernández Yamaha Test Team M1 850cc 1.31.2 - L. Savadori Aprilia Test Team RS GP 850cc 1.31.5 -