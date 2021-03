Zarco se quedó en Qatar y explica por qué no quiso vacunarse

Mientras la práctica totalidad de los miembros del equipo Ducati y Pramac de MotoGP abandonaron Qatar tras los test de pretemporada, celebrados del 5 al 12 de marzo, el piloto francés de la marca italiana decidió quedarse en el país, a la espera del arranque del curso el próximo fin de semana.

Zarco, que este año debuta en el equipo satélite de Ducati y correrá con una moto oficial y el apoyo de la fábrica, prefirió no volver a casa durante el corte de casi dos semanas entre los test y las dos primeras carreras, que se celebran en el mismo Circuito de Losail.

“Me quedé en Qatar, para no tener que tomar varios aviones, para evitar estar en los aeropuertos. No quería volver a pasar por todos los controles por el tema COVID, porque no es divertido justificar el motivo del viaje. Es demasiado papeleo. Opté por quedarme aquí en el hotel de Doha”, explicaba Zarco durante la presentación del Gran Premio de Francia, que se llevó a cabo el jueves y en la que participó a través de una vídeo conferencia.

“Estamos en la burbuja. Hay otros huéspedes en el hotel, no solo miembros de MotoGP, pero estamos separados, ni siquiera tenemos los mismos ascensores. Tenemos acceso a la piscina, pero no tenemos la misma que el resto de clientes. Lo mismo sucede con el gimnasio, hay dos diferentes. Podemos entrenar bien, algunos días voy al circuito a correr. Estamos entre 38 y 40 grados de temperatura, es una pequeña preparación para el calor que vamos a tener que soportar. Me gusta así”, argumentó el corredor de Canes.

Los organizadores del Mundial, además de conseguir crear una burbuja con todos los miembros del paddock en Qatar, lograron llegar a un acuerdo con las autoridades sanitarias locales para ofrecer la vacunación contra la COVID-19 a toda la familia de MotoGP.

La práctica totalidad de miembros del paddock han recibido ya la primera dosis, incluso Marc Márquez, que no estuvo en los test, hizo un viaje relámpago de tres días al país para vacunarse.

Sin embargo, Zarco declinó la oferta y, de momento, no se ha vacunado.

“Mucha gente lo hizo, pero personalmente preferí esperar, tomar un poco de distancia con esta vacuna”, cuenta.

“Seguramente no habrá efectos secundarios, pero prefiero esperar, siempre y cuando hagamos todas las pruebas PCR para poder acceder al paddock, esto no es obligatorio por el momento. Eso también es lo que me permite ser paciente”, justifica.

Zarco compitió en 2020 con una Ducati 2019 del equipo Avintia, y este año debuta con una Desmosedici 2021 del Pramac, donde se encuentra como en casa.

“Tengo muy buenas sensaciones con el equipo. Incluso en la pausa para el café estamos juntos, nos reímos. Me siento como en casa, como cuando estaba en Tech3, allí descubrí la posibilidad de divertirme. En la pista estábamos concentrados en el trabajo, pero fuera lo pasábamos bien. Con Pramac es lo mismo. Hubo noches en las que no cenamos en el circuito y pudimos hacerlo juntos en el hotel y fue una buena experiencia de unión. Cuando todo eso funciona, en el box es aún mejor”.

En el plano deportivo, el corredor tiene sus propias ambiciones.

“Me gustaría estar al nivel que alcanzó Miller a finales del año pasado, es decir, subir al podio en varias carreras y pensar en la victoria”, señala.

“El año pasado hubo muchos ganadores distintos y eso me hace pensar: ¿por qué no yo? Mi objetivo es estar en esa zona, cerca del podio, y cuando todo vaya bien, pensar en ganar. Hay que ser realista y progresar con el tiempo. En los test vimos que puedo estar entre los cinco primeros. Hay una manera de apuntar al top 5 y si hay algún progreso pronto, podría estar en el podio. El sueño también es un título, luchar por eso, pero sin olvidar que sigue siendo un sueño”, mantiene.

Como la mayoría de pilotos de MotoGP, Zarco también es de la opinión de que Marc Márquez estará en la parrilla de salida del Mundial 2021.

“Estará aquí para la foto de familia el miércoles o el jueves. Ya ha empezado a hacer test. Estará en forma para hacer todo el fin de semana. Eso espero para él, porque lleva mucho tiempo fuera. Todos los pilotos están listos, tuvimos un gran año en 2020, hicimos unos buenos test, así que estamos muy en forma y tenemos el ritmo. Él tiene la capacidad de acelerar el ritmo rápidamente, si no le molesta el brazo, incluso si tiene un poco de malestar creo que todavía lo superará”, asegura el de la Costa Azul.

Las fotos del debut en Losail de Johann Zarco con la Ducati de Pramac

