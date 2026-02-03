Ir al contenido principal

Fórmula 1

Newey explica su obra de arte: así hizo el Aston Martin AMR26

Adrian Newey ha hablado por primera vez después de salir a la luz su Aston Martin AMR26 para la temporada 2026 de F1, y así explicó la creación.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Adrian Newey, Aston Martin

Aunque llegaron tarde, lo hicieron justo a tiempo para sorprender al mundo. El Aston Martin AMR26 no salió a pista hasta la última hora del penúltimo día de test en Barcelona, pero su aparición hizo que muchas cejas, de aficionados pero también de rivales maravillados, se arquearan.

Ahora el autor de esa obra, Adrian Newey, ha explicado cómo nació el proyecto, y qué piensa sobre lo que ha dado a luz. Hablando en la web oficial de Aston Martin, y cuando le preguntaron por la decisión de qué filosofía de diseño adaptar, comentó: "Analizamos detenidamente el reglamento y lo que creemos que queremos conseguir desde el punto de vista del campo de flujo para adaptarnos a él, y a partir de ahí empezamos a desarrollar una geometría que intenta crear los campos de flujo que queremos. Se trata de un enfoque muy holístico, pero, en realidad, con un conjunto de normas completamente nuevo, nadie está seguro de cuál es la filosofía correcta".

Por tanto, Newey advierte de que por muy sorprendente que sea el Aston Martin, aún no se conoce su verdadero ritmo en pista y, sobre todo, el de sus rivales. Por lo que "ni siquiera" el probablemente mejor diseñador de la historia de la Fórmula 1 puede dar un veredicto: "Ni siquiera yo. No estamos seguros de cuál es la mejor interpretación de la normativa y, por lo tanto, cuál es la mejor filosofía a seguir. Debido a nuestra escala de tiempo comprimida, decidimos una dirección concreta y esa es la que hemos seguido. Solo el tiempo dirá si es la correcta o no. Pero hay que elegir un camino y seguir adelante".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR26

Fernando Alonso, Aston Martin AMR26

Foto de: Aston Martin Racing

Mejor o peor, y efectivamente solo el tiempo por vuelta en el circuito dictará sentencia, todos han coincidido en definir como agresivo o radical el diseño del AMR26. Cuando se le menciona eso a Newey, contesta: "Nunca considero que mis diseños sean agresivos. Simplemente sigo adelante y persigo lo que creemos que es la dirección correcta. La dirección que hemos tomado podría interpretarse sin duda como agresiva. Tiene bastantes características que no se han hecho necesariamente antes. ¿Pero eso la hace agresiva? Posiblemente sí, posiblemente no".

Ahondando más en el proceso de diseño, continuó: "Se empieza por el diseño general del coche: dónde se sitúa el coche sobre la distancia entre ejes, dónde se sitúan las masas principales. A continuación, se trabaja en la suspensión delantera y trasera, ya que ambas tienen un papel muy importante que desempeñar en la manipulación del campo de flujo. Tenemos el alerón delantero y la forma del morro, que este año son algo diferentes. Se sigue avanzando hacia los pontones laterales y el tratamiento de la parte trasera del coche, que sin duda es diferente a lo que hemos hecho anteriormente".

"Ahora bien, no sabemos si otros equipos han llegado a una solución similar a la nuestra, y no lo sabremos hasta que veamos sus coches. Simplemente hemos intentado seguir lo que creemos que es la dirección correcta para nosotros. Es posible que otros equipos hayan seguido otras direcciones. Ver qué se les ocurre a todos es parte de la emoción de las nuevas reglas".

¿En qué destaca el Aston Martin AMR26 de Newey para el propio Newey?

Después de que Aston Martin publicara en redes sociales y en su web todas las fotos del test en blanco y negro para no dar más pistas de las necesarias al resto de equipos de F1, a Newey le preguntaron qué partes del nuevo monoplaza le satisfacen más. "Esa es una pregunta que me hacen a menudo. Sinceramente, no tengo ninguna parte del coche que sea mi favorita, en plan 'uh mama, mira esa parte'".

Para mí, el diseño de un coche es un conjunto holístico. No hay ninguna pieza individual que marque la diferencia. Lo importante es cómo se combinan todas las piezas. Es cómo interactúan entre sí para crear un coche que funciona en armonía con el piloto y ofrece un buen rendimiento aerodinámico, mecánico y en términos de dinámica del vehículo".

Esa pregunta, filosófica y política, no oculta que Newey sí vea algo destacado que destaque en el AMR26 más que el resto. Y de hecho en la web se explica que cuando responde "sí" a esa pregunta, se adivina una leve sonrisa en su rosro.

Pero mayor sonrisa le aparece cuando habla de lo compacto que es el Aston Martin AMR26 en la parte trasera, algo muy típico de sus diseños: "Sí. El coche es compacto. Mucho más compacto de lo que creo que se ha intentado antes en Aston Martin".

"Esto ha requerido una relación de trabajo muy estrecha con los diseñadores mecánicos para conseguir las formas aerodinámicas que queríamos. Pero tengo que decir que todos los diseñadores mecánicos de aquí han aceptado realmente esa filosofía. No les ha facilitado la vida, sino todo lo contrario, pero realmente han estado a la altura del reto", concluyó.

