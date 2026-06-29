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El Williams de Sainz y Albon sufrirá un "pequeño" cambio especial en Silverstone

En su gran premio de casa en Silverstone, Williams lucirá los colores de la Union Jack en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1.

Juanjo Sáez Basile Davoine
Publicado:
Diseño de la librea del equipo Williams F1 para el Gran Premio de Gran Bretaña

Aunque realmente no representa un cambio radical como estamos acosumbrados en estos casos, Williams ha presentado este lunes una decoración especial con los colores en forma de destellos de la bandera británica para el Gran Premio de Gran Bretaña 2026.

De esta manera, el FW48 de Carlos Sainz y Alex Albon lucirá sus habituales colores pero con un diseño especial en la parte delantera, sobre todo en los laterales del morro,

El equipo también ha confirmado que ambos pilotos llevarán ropa y un mono de carrera especial a juego con esta decoración, que se podrá ver en pista solo este fin de semana.

Así, la escudería británica recuerda que es gran premio y el circuito de Silverstone ocupa un lugar especial en su historia. Fue aquí donde Williams logró su primera victoria en 1979, con Clay Regazzoni al volante del FW07, antes de conseguir su victoria número 100 con Jacques Villeneuve en el año 1997. En total, los de Grove han triunfado ocho veces en Silverstone. Sin embargo, no se espera que se repitan esos éxitos en este 2026.

Williams llega en uno de sus peores momentos de la temporada, ya que tras un arranque de curso tardío, en el que se perdieron las primeras pruebas de pretemporada en Barcelona, empezaron el curso con un gran exceso de peso y un coche con una evidendítisima falta de rendimiento.

De hecho, en el pasado GP de Austria tanto Sainz como Albon cayeron eliminados en la Q1 y en carrera no pudieron luchar por los puntos, ni siquiera estar cerca de ello. Si nada cambia, su carrera de casa en Silverstone también podría convertirse en un fin de semana para olvidar, pero al menos será con una decoración especial.

Apunta todo lo que necesitas saber:
La livrée spéciale de Williams pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 à Silverstone.

La decoración especial de Williams para el Gran Premio de Gran Bretaña de 2026 en Silverstone.

Foto de: Williams

La decoración especial forma parte de un programa de actividades que se desarrollará a lo largo de toda la semana del Gran Premio de Gran Bretala. En concreto, Williams se reunirá con sus aficionados en Cardiff, Mánchester, Edimburgo y Londres. 

"Estamos orgullosos de lucir los colores del Gran Premio de Gran Bretaña esta semana", dice el director del equipo, James Vowles."Desde nuestra primera victoria hasta la número 100, Silverstone ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables del Williams F1 Team, y nada en el calendario de la Fórmula 1 iguala el ambiente que genera el público local aquí".

"Tanto si estáis en las gradas, en la Fan Zone o delante de la pantalla, sentimos de verdad la energía de los aficionados y la llevaremos con nosotros durante todo el fin de semana", concluyó el ex de Mercedes.

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