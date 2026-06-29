Alonso explica el "feedback útil" que sacó de Austria para Aston Martin F1

A diferencia de su compañero de equipo, Fernando Alonso logró terminar la carrera del Gran Premio de Austria, pero fue doblado tres veces por el ganador y una vez por absolutamente todos los pilotos que cruzaron la bandera a cuadros.

Sin embargo, el piloto español de Aston Martin tras la carrera aseguró que había obtenido "un feedback útil" a lo largo de las 71 vueltas de carrera en Spielberg.

"Hemos terminado las últimas carreras menos la de Barcelona, que por desgracia tuvimos el problema con la batería. Pero, ya sabes, intentamos recopilar datos para el equipo".

"Obviamente, toda la gestión de la energía y de rodar detrás de diferentes coches en las primeras vueltas de la carrera, donde tenemos la oportunidad de hacer un par de curvas para conocer también las debilidades de nuestros coches".

"Así que, es un feedback útil y probablemente sea lo único que podemos hacer en este momento. Con el paquete y el ritmo que tenemos, hay que intentar ver cosas aquí y allá para utilizar esa información en el futuro y, cuando llegue el nuevo coche, espero que estemos ya más preparados", añadió el asturiano.

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Según Fernando Alonso, todos estos aprendizajes serán claves para el equipo una vez consigan llevar a la pista la "especificación B" del AMR26, prevista en este momento para el Gran Premio de Bélgica, penúltima carrera antes del parón de verano.

"Bueno, creo que seguimos entendiendo cada vez más cosas, como dije, incluso de la energía extra que obtienes cuando te acercas a un segundo del coche que está por delante, de todo eso no es que tengamos mucha información, porque nosotros no terminamos muchas carreras y no competíamos con nadie al inicio".

"Así que, ya sabes, en cada vuelta que hacemos nos preparamos un poco más para más adelante en la temporada, cuando el coche sea más competitivo", concluyó.

No obstante, nada en estos momentos garantiza que ese "coche B" de Aston Martin pueda dar un gran salto de calidad, sobre todo porque la mayor incógnita no está en el chasis, sino en la unidad de potencia Honda, que probablemente no llegará a la pista hasta después del obligado parón veraniego de la Fórmula 1 en este 2026.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images