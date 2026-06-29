Cómo Russell recurrió a un estilo de pilotaje "anormal" para ganar en Austria F1

George Russell dice que todavía está intentando compenetrarse con su coche, el Mercedes de 2026, y que probó un estilo de conducción "anormal" para asegurar la victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

El británico logró la pole el sábado y la convirtió en su segunda victoria de la temporada el domingo, mientras aspira a recortar distancias con el líder del campeonato, Kimi Antonelli. Con el italiano terminando tercero, Russell llegará a su carrera de casa, este fin de semana en Silverstone, a 40 puntos de su compañero de equipo.

Pero la victoria de Russell fue de todo menos sencilla, ya que estuvo bajo presión de Max Verstappen, mientras que Antonelli también parecía tener una ligera ventaja en cuanto a ritmo. Tras una serie de duras derrotas ante Antonelli, y un fallo de la unidad de potencia mientras lideraba en Canadá, Russell sintió que su pole en Montmeló y su actuación en Austria fueron clave para recordarse a sí mismo su propia capacidad.

"Las carreras difíciles sin duda te ponen a prueba psicológicamente, y estos dos últimos fines de semana han sido de vital importancia para mí, para recordarme que puedo hacerlo", dijo. "Han sido un par de meses duros, con algunas carreras realmente complicadas, carreras en las que parecía que todo iba en mi contra, y luego algunas con actuaciones difíciles".

"Tengo a mi lado un compañero de equipo realmente increíble, que semana tras semana ofrece actuaciones bastante espectaculares. Así que, para mí, al llegar a Canadá, al llegar a Barcelona desde un punto bastante bajo, necesitaba mucha resiliencia para poder recuperarme y ofrecer algunas actuaciones sólidas".

"Así que lograr las dos últimas poles, conseguir la victoria aquí este fin de semana, especialmente en Austria, un circuito que no creo que se adapte tanto a mí, me hace sentir realmente orgulloso", siguió.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Pauline Ballet - Formula 1

Eso no significa que Russell domine ya por completo su coche de 2026, puesto que todavía está ajustando su estilo de pilotaje para sacar el máximo partido al paquete ganador de Mercedes, tras una revisión radical del reglamento.

"Tengo mucha confianza en mí mismo, sabiendo que puedo hacerlo. Tengo menos confianza en poder alinear todo con el coche, la puesta a punto y los neumáticos, porque simplemente ha sido muy irregular para mí", admitió.

Por eso, Russell empleó un estilo de conducción diferente para gestionar sus neumáticos durante la calurosa carrera en el Red Bull Ring, sabiendo que su enfoque anterior probablemente no habría funcionado.

"El equipo ha hecho un trabajo realmente increíble al poner sobre la mesa algunas respuestas reales sobre por qué las actuaciones no estaban siendo buenas", explicó. "Estaba claro cuál era el problema, y estaba claro cómo, tal vez, podíamos resolverlo. Y cuando revisamos algunos datos históricos, quizá había algunas tendencias de esto, y todo se ha visto exacerbado con este coche nuevo".

"Al llegar a este fin de semana, quizá mi enfoque anterior me habría perjudicado mucho en un circuito como este. Y piloté en carrera de forma muy diferente y bastante anormal, para ser sincero, para gestionar los neumáticos, y funcionó bastante bien".

"El año pasado, sabía muy bien cómo manejar los neumáticos en circuitos calurosos, circuitos fríos, superficies lisas, superficies rugosas. Y este año, no lo sé, para ser sincero. Así que lo estoy reconstruyendo", remachó.

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