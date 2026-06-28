Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026: ¡con formato sprint y otras horas!
Llega el GP de Gran Bretaña 2026 de F1 con formato sprint en Silverstone. Mira a qué hora es cada sesión de clasificación y carrera, y cómo verlo, además de toda la información.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Sin descanso después de la ronda en Austria, la Fórmula 1 disputa el GP de Gran Bretaña 2026 del 3 al 5 de julio, y lo hace además con formato sprint, por segunda vez en su historia. Mira aquí los horarios, y atento a la diferencia de una hora con Inglaterra, y no te pierdas nada con el previo más completo.
A un solo click, bien para ti y para nosotros
Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026 de Silverstone en España
|Sesión
|Día
|Hora
|
FP1
|Viernes 3 de julio
|13:30h - 14:30h
|
Clasificación sprint
|Viernes 3 de julio
|17:30h
|
Carrera sprint (17 vueltas)
|
Sábado 4 de julio
|13:00h
|
Clasificación
|
Sábado 4 de julio
|17:00h
|
Carrera principal (52 vueltas)
|
Domingo 5 de julio
|16:00h
La segunda carrera sprint de la historia de la F1 en Silverstone será la cuarta de 2026, tras la que quedarán una en Zandvoort el 22 de agosto y otra el 10 de octubre en el GP de Singapur.
Como hay una hora de diferencia entre Inglaterra y España (allí es una hora menos), los horarios del GP de Gran Bretaña son ligeramente diferentes. Todo empezará con la FP1, única sesión de libres, el viernes a las 12:30h locales y 13:30h de España, como única sesión de ensayos.
La clasificación sprint, o sprint shootout, que definirá la parrilla para la carrera corta de Silverstone, será el viernes por la tarde, a las 17:30h de España (16:30h locales), 09:30h de México o 12:30h de Argentina.
La carrera sprint del GP de Gran Bretaña es el sábado 4 de julio a las 12:00h locales, 13:00h de España, 05:00h de México u 08:00h de Argentina, a 17 vueltas.
La clasificación del GP de Gran Bretaña 2026 de F1, que define la parrilla de salida para la carrera del domingo, será el sábado a las 17:00h de España, las 09:00h de México y las 12:00h de Argentina.
El plato grande del fin de semana, la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 de F1, es el domingo a las 15:00h locales, 16:00h de España, 08:00h de México y 11:00h de Argentina.
Cómo ver por la tele en directo el GP de Gran Bretaña de F1 2026
Una vez más, DAZN F1 será tu opción legal en España para ver el GP de Gran Bretaña de F1, con todas las sesiones (FP1, sprint shootout, sprint, clasificación y carrera) en el Plan Motor o el Plan Premium. Atento, porque en Silverstone también habrá F1 Academy, F2 y F3, y se podrán ver todas por DAZN F1.
En España no puedes contratar F1 TV, el servicio de pago y en inglés de la propia categoría. Sí lo puedes contratar en Latam, donde la otra opción para ver el GP de Gran Bretaña es ESPN mediante Disney +, salvo en Argentina, en Fox Sports o en México, con Sky o Izzi TV.
Pero ya lo sabrás, en Motorsport.com tendremos un directo de todas las sesiones con Live Timing, es decir, tiempos y posiciones en vivo, y toda la información.
A cuántas vueltas son la carrera sprint de F1 en Silverstone y la carrera principal del GP de Gran Bretaña 2026
El GP de Gran Bretaña tendrá el sábado a las 13:00h de España (12:00h locales) será a 17 vueltas, que supone 100,147 kilómetros (las carreras sprint son siempre a 100 km), y el GP de Gran Bretaña del domingo a las 16:00h de España y 15:00h locales es a 52 vueltas para una distancia total de 306,332 km.
El circuito de Silverstone, sede del GP de Gran Bretaña de F1
El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone es un monumento de la Fórmula 1, la cuna, ya que ahí es donde nació el Campeonato del Mundo en 1950. Así, este año será la 77ª edición de la prueba, en una pista que ha acogido 60 hasta ahora, teniendo en cuenta la alternancia que a veces hubo con Brands Hatch y Aintree para la organización de esta cita, sin olvidar el Gran Premio del 70º Aniversario en 2020, también en Silverstone.
Con 5,891 km de longitud y 18 curvas, el trazado de Silverstone presenta su configuración actual desde 2011, fecha en la que la recta de principal cambió notablemente de ubicación, al igual que los boxes. A pesar de esa evolución, se ha conservado su carácter único, sobre todo con la legendaria sucesión de curvas de Maggots, Becketts y Chapel. En carrera, hay que completar 52 vueltas para una distancia de 306,332 km.
Qué pilotos han ganado al sprint en F1 y al sprint en Silverstone
Ya se han disputado 27 carreras sprint desde que llegaron a la F1 en 2021, y Max Verstappen ha ganado 13 de ellas, por cuatro de Lando Norris, tres de Oscar Piastri y George Russell, dos de Valtteri Bottas y una de Sergio Pérez y otra de Lewis Hamilton.
Silverstone acogió la primera carrera sprint de la historia de la F1, que ganó Max Verstappen en el GP de Gran Bretaña 2021. Desde entonces, no ha habido más carreras sprint allí hasta el próximo fin de semana.
Palmarés de poles y victorias de pilotos en Silverstone
Se han disputado 76 ediciones del GP de Gran Bretaña y el dueño de las estadísticas es Lewis Hamilton con nueve victorias y ocho poles, pero a su vez se han disputado 60 rondas en Silverstone porque en 2020 hubo dos, una como GP de Gran Bretaña otra como GP del 70 Aniversario, que sirvió a la categoría como Plan B para tener suficientes carreras el año de la pandemia.
Fernando Alonso ganó en 2006 y 2011 en el GP de Gran Bretaña, Max Verstappen en el GP del 70 Aniversario 2020 y en el GP de Gran Bretaña 2023, y Carlos Sainz en 2022 y Lando Norris en 2025 son los otros pilotos de la parrilla que han ganado allí.
En el GP de Gran Bretaña, ganaron cinco veces Alain Prost, todas en Silverstone, y Jim Clark, que tiene un registro ideal con tres victorias en Silverstone, una en Aintree y otra en Brands Hatch.
En cuanto a poles en Gran Bretaña, Hamilton hizo siete en Silverstone, Clark cinco (también repartidas entre los tres circuitos), Fernando Alonso y Max Verstappen tres (en Silverstone), Valtteri Bottas dos (en Silverstone, pero como GP de Gran Bretaña y GP del 70 Aniversario) y Carlos Sainz y George Russell, una.
Los récords de la F1 en Silverstone
|Record de la pole
|
1:24.303
|2020
|Vuelta más rápida en carrera
|
1:27.097
(velocidad media 243,494 km/h)
|2020
Los últimos pilotos con pole y ganadores del GP de Gran Bretaña de F1
Lando Norris, último ganador de la F1 en Silverstone.
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
|Temporada
|Pole position
|Victoria
|2025
|Max Verstappen
|Lando Norris
|2024
|George Russell
|Lewis Hamilton
|2023
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2022
|Carlos Sainz
|Carlos Sainz
|2021
|Max Verstappen
|Lewis Hamilton
|2020
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2019
|Valtteri Bottas
|Lewis Hamilton
|2018
|Lewis Hamilton
|Sebastian Vettel
|2017
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2016
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
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