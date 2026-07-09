Por qué la mano firme de Vasseur es lo que la "renacida" Ferrari necesita

El pasado domingo, Noruega dio la sorpresa al eliminar a Brasil en el Mundial de Fútbol, llenando las portadas deportivas de todo el mundo. Pero en Italia, ni siquiera la angustia de Neymar puede competir con una victoria de Ferrari. "RECLERC" fue como el famoso periódico rosa tituló su portada, con una corona real sobre la R mientras Leclerc se recuperaba de un bache preocupante para lograr su primera victoria desde 2024.

No es solo Leclerc quien ha revivido. Con el monegasco y su compañero de equipo Lewis Hamilton ya con puntos en su casillero, Ferrari ha logrado ganar dos de las últimas tres carreras. Gracias a las grandes mejoras del SF-26 en Barcelona, parece estar de vuelta de verdad en la lucha por el título, recortando 20 puntos a la ventaja de Mercedes en Silverstone, que ahora se ha reducido a unos interesantes 78.

Mercedes puede que siga teniendo, en términos absolutos, el paquete de coche y motor más rápido en la mayoría de condiciones, pero Ferrari no está lejos y es especialmente importante que ha tenido muchos menos problemas de fiabilidad con sus nuevas unidades de potencia que el equipo de las flechas plateadas.

Con al menos 13 grandes premios aún por disputarse -14 si la Fórmula 1 se sale con la suya y logra salvar la cita de Bahrein-, la temporada 2026 está preparada para desafiar las expectativas de pretemporada y ofrecer una gran batalla al frente de la parrilla.

Italia, por supuesto, también ha despertado ante esta posibilidad y la fiebre Ferrari del país va en aumento. Ese fervor fascinante hace que Ferrari sea tan maravillosamente única en todos los deportes, capaz de galvanizar a todo un país alrededor de una sola entidad como pocas otras franquicias deportivas pueden hacerlo.

También puede ser enormemente distractor y desestabilizador. Aquí es donde un líder como Frederic Vasseur puede marcar la diferencia. El directivo francés llegó a Ferrari como jefe de equipo en enero de 2023, pero podría decirse que su mano no se había notado hasta este año tras los drásticos cambios reglamentarios.

Parte de ello es el tiempo que se tarda en cambiar el rumbo de un petrolero como bien es un equipo de F1, ya sea inculcando su propia cultura y enfoque o captando talento de primer nivel. Uno de los primeros grandes movimientos de Vasseur fue quitarle a Mercedes al director técnico Loic Serra en julio de 2023, quien no se sentó en su despacho hasta 2025, con el proyecto del coche de 2026 como eje central.

Otro de los fichajes clave de Vasseur fue el siete veces campeón del mundo Hamilton, quien también ha necesitado un año para encajar con su nuevo entorno y empezar a ofrecer el rendimiento que todos esperaban en Maranello.

Everything is starting to click at Ferrari in 2026 Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Vasseur siempre ha jugado a largo plazo, porque en la F1 ese es el único juego que existe. Pero los tifosi y la prensa italiana no suelen funcionar así. Pierdes el domingo y entonces ya se instala la desesperación el lunes. El punto más bajo de su mandato llegó el verano pasado, cuando Ferrari no pudo pelear con McLaren y por ello empezó a frenar su desarrollo de 2025 en abril y a centrarse por completo en 2026.

Durante un mes turbulento, surgieron rumores dañinos de que Christian Horner o el jefe del departamento de coches deportivos de Ferrari, Antonello Coletta, estaban en la lista para reemplazar a Vasseur, hasta que Ferrari los acalló con un nuevo contrato.

Aunque molesto por los rumores y el impacto que tuvieron en su personal de Maranello, Vasseur advirtió constantemente contra sobrerreaccionar cuando las cosas van mal, centrándose en cambio en el proceso para mejorar cada área del equipo paso a paso, independientemente de si el fin de semana de carrera anterior fue bien o mal.

Y, del mismo modo que no se frustró en exceso en los momentos difíciles, Vasseur tampoco se va a entusiasmar demasiado ahora por dos buenos fines de semana. Así que, cuando Italia empieza a verse arrastrada por la fiebre roja, Vasseur es ahora quien pisa el freno ante el primer desafío de Ferrari por el título desde -podría decirse- 2022. Un fin de semana de terror en Austria le dio el ejemplo reciente perfecto de que el equipo tiene que seguir centrado en el famoso "carrera a carrera" que recuerda mucho al "partido a partido" del Cholo Simeone.

"La lucha por el campeonato son palabras vuestras", dijo en Silverstone cuando se le preguntó por esa posibilidad. "Pero después de Barcelona, me dijisteis: 'Ah, Ferrari ha vuelto al campeonato'. Y dije que no. La semana siguiente, me dijisteis: 'Ferrari no está en ninguna parte'. Y dije que no. Tendré exactamente el mismo enfoque con todos en la fábrica mañana por la mañana. Sólo diré: 'Chicos, tuvimos un buen fin de semana. Ahora centrémonos en Spa. No es que seamos campeones. No es que no estemos en ninguna parte. Estamos mejorando paso a paso'".

"Nunca intento sacar una conclusión después de una carrera, dos carreras, un buen resultado, un mal resultado. Solo estoy centrado en hacer más y hacerlo mejor. Y creo que es así para mí. Es así para todos en la fábrica. Luego es vuestro trabajo hablar del campeonato. Pero yo nunca lo hice", añadió el francés.

Siempre jovial, Vasseur se mostró desconcertado cuando otro periodista insistió de nuevo con la misma pregunta sobre la lucha por el título. Pero su respuesta a una pregunta posterior sobre Spa resumió el enfoque de Vasseur: "Tenemos que empezar desde cero cada fin de semana. No hay nada mágico. No podemos imaginar dar un paso de cinco, seis décimas en un solo fin de semana. Es simplemente la suma de pequeñas ganancias en todas partes lo que marcará la diferencia".

El directivo francés de 58 años siempre se apresura a restar importancia a su propia contribución a la lenta pero constante transformación de Ferrari, diciendo que tuvo "cero mérito" en el cambio de rumbo de Hamilton pese al trabajo evidente que hizo para que el siete veces campeón del mundo se sintiera más cómodo.

Pero junto al empuje de Vasseur para cambiar la cultura de Ferrari, mejorar la forma de trabajar y jugar bien el juego político de la F1, su mayor contribución ahora mismo es la de un timonel firme que navega por aguas agitadas en uno de los trabajos con más presión del mundo del deporte.

Quizá por eso era el hombre adecuado para este trabajo. Un outsider que es totalmente consciente de la presión y la expectativa de los aficionados y los medios italianos, pero que es lo suficiente experimentado y sereno como para no dejarse arrastrar por ninguna ola monstruosa que rompa contra la principal idea del equipo.

Puedes leer: Fórmula 1 Newey explica la gran actualización del Aston Martin para Hungría

Will Ferrari make it three wins in four at Spa? Photo by: Erik Junius