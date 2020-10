Vettel fichó por Ferrari en 2015 con el objetivo de emular a su héroe de la infancia Michael Schumacher y traer el título de vuelta a Maranello.

El tetracampeón del mundo terminó subcampeón en 2017 y 2018 y ha conseguido 14 victorias de rojo, pero tras 18 decepcionantes meses Ferrari decidió no renovarle el contrato que expira al acabar la temporada 2020 y apostó por fichar a Carlos Sainz, desde McLaren, para 2021.

Vettel, que sustituirá a Sergio Pérez en Aston Martin Racing el año que viene, asegura que no se arrepiente de sus cinco años en Ferrari, pero reconoce que su etapa en el equipo italiano ha sido un fracaso.

"Es cierto que he fracasado, porque me propuse el objetivo de ganar el campeonato con Ferrari", dijo Vettel en Beyond the Grid, el podcast oficial de la F1. "He fracasado. No logré hacer eso".

El ambiente político en Maranello acabó pasando por encima de Vettel, que admite que podría haber hecho algunas cosas diferentes de puertas para dentro.

"Hay cosas que debería haber hecho mejor, cosas que quizás debería haber visto antes, peleas en las que quizás no me debería haber metido", explicó.

"Por otra parte, creo que todo lo que pasó me llevó a donde estoy ahora. Si soy justo y duro, he fallado. ¿Hubo razones? Probablemente sí, pero no las acepto como excusa. Así que, lo que sea que haya pasado, también me hizo dar el siguiente paso y pasar al siguiente nivel".

"Tal vez no valía la pena pelear, pero probablemente es mi naturaleza. Creo que tenía razón en algunas de estas pequeñas batallas. Al final, así es como maduras y aprendes. Estoy feliz de seguir adelante".

Vettel está deseando empezar a trabajar con Aston Martin, la nueva denominación de Racing Point, una escudería mucho más pequeña que Ferrari.

El piloto 33 años, que espera con ganas el nuevo desafío de un "proyecto divertido" después de ser convencido por el propietario, Lawrence Stroll, explicó que hay un montón de factores que le llevaron a firmar por el equipo de Silverstone.

"Creo que hay casillas que fueron bastante fáciles de marcar en términos de rendimiento, carreras, dónde está el equipo, dónde podría estar, el potencial y así sucesivamente", agregó.

"Suena como un proyecto divertido, algo de lo que finalmente decidí que quiero formar parte. Obviamente, Racing Point es muy diferente a Ferrari tal y como está hoy. En el futuro Aston Martin crecerá".

"Habrá muchas cosas que pasarán por primera vez, y creo que es un viaje increíblemente desafiante para todo el equipo. Al unirme espero poder contribuir con muchas cosas y hacerlo bien en el coche y fuera de él".

