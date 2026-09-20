Vettel, entre los V10 y la F1 sostenible: "Tenemos que combinar lo que amamos"

El cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel cree que la Fórmula 1 dispone de la tecnología necesaria para combinar sus objetivos de sostenibilidad con un espectáculo emocionante en pista.

Como piloto con una pasión profundamente arraigada por la historia de la categoría, Vettel no fue precisamente uno de los mayores defensores de la llegada de los motores turbohíbridos en 2014, criticando tanto su sonido más apagado como el impacto que su complejidad tenía sobre el espectáculo de las carreras.

Después de un fallo en el sistema híbrido de su Ferrari durante el Gran Premio de Rusia de 2019, Vettel llegó a gritar por la radio una frase que se hizo célebre: "Que vuelvan los jodidos V12".

Como destacado defensor del medioambiente, durante mucho tiempo pareció existir cierta contradicción entre los valores de Vettel y su amor por las carreras de la vieja escuela. Sin embargo, aunque admite "no estar de acuerdo con todo lo que tenemos actualmente en el reglamento", el alemán considera que los actuales avances tecnológicos están abriendo nuevas oportunidades para combinar sostenibilidad y emoción en el futuro.

"Creo que es emocionante", dijo Vettel durante el Gran Premio de Italia, donde pilotó el Ferrari de Fórmula 1 de Michael Schumacher de 2002, equipado con un espectacular y ensordecedor motor V10.

"Hay muchísimo más detrás cuando analizas la Fórmula 1. Por supuesto, desde el punto de vista de un piloto, quiero conducir el mejor coche y quiero ganar carreras. Pero entonces, ¿cuál es el mejor coche? El coche de 2002 era lo más avanzado de su época y representa muchísimo de lo que significa la Fórmula 1".

"Los coches actuales hacen lo mismo y creo que se trata de rendimiento, precisión, disciplina y trabajo duro, pero también de responsabilidad y de preocuparse por el futuro, que es algo que estos coches están intentando hacer".

"Probablemente no esté de acuerdo con todo lo que tenemos actualmente en el reglamento desde el punto de vista de la conducción, pero mirando hacia el futuro creo que ahí existe una enorme oportunidad para conseguir que la gente se sume".

"Una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Creo que tenemos que encontrar soluciones con todo lo que tenemos para ser capaces de combinar las cosas que amamos".

Sebastian Vettel Photo by: Eric Le Galliot

Vettel lleva mucho tiempo defendiendo el uso de combustibles sintéticos y e-fuels. Aunque la apuesta de la F1 por los combustibles sostenibles avanzados esta temporada llegó demasiado tarde como para coincidir con su propia carrera deportiva, el cuatro veces campeón del mundo se mostró entusiasmado con las posibilidades que este cambio abre para los futuros reglamentos, que contemplan el regreso de motores V8 más grandes y ruidosos para 2030 o 2031.

"Creo que los combustibles sostenibles son el camino a seguir", explicó el alemán, de 39 años. "Existe un potencial enorme, no solo para la Fórmula 1, sino también para inspirar a otras categorías del automovilismo".

"Si diseñas la próxima generación de coches, existe muchísimo potencial para hacerlo de forma responsable, porque algunas cosas que pueden ser increíbles desde el punto de vista tecnológico quizá no sean transferibles a los coches de calle. Creo que también existe una responsabilidad en ese sentido".

"Tengo ganas de ver qué nos depara el futuro, porque creo que la F1 tiene muchísimos valores positivos que me han formado y me han inspirado a lo largo de mi vida, y llega a muchísima gente en todo el mundo. Tiene ese poder para hacer lo mismo con muchas otras cuestiones que son importantes y que pueden tener un impacto real".

Vettel se retiró de la competición al término de la temporada 2022 de Fórmula 1, aunque continúa compitiendo regularmente en la Race of Champions, evento de exhibición en el que ya ha confirmado su participación para la edición de Nueva Zelanda del próximo mes de enero.

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