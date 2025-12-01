En la Fórmula 1, pocas veces se decide el campeón del mundo en la última carrera de la temporada. Sin embargo, cuando esto ocurre es un momento especial y tenso que los aficionados viven con mucha ilusión durante todo el fin de semana.

En este 2025, tendremos uno de esos finales especiales en el que Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelearán por el campeonato hasta la bandera a cuadros del Gran Premio de Abu Dhabi 2025, tres pilotos llegan vivos a la última cita del curso por primera vez desde 2010.

En Motorspot.com repasamos cómo llegaron los últimos 15 mundiales de Fórmula 1 a la última carrera, así como también su resolución. En cinco de ellos, mínimo dos pilotos lograron llegar con opciones, de hecho, en uno de ellos lo hicieron hasta cuatro pilotos.

TEMPORADA DIFERENCIA ÚLTIMA CARRERA DIFERENCIA FINAL Y CAMPEÓN F1 2024 Verstappen ya era campeón: 60p de ventaja sobre Norris Verstappen gana el mundial con 63 puntos de diferencia F1 2023 Verstappen ya era campeón: 276p de ventaja sobre Pérez Diferencia histórica final de 290 puntos a favor de Verstappen F1 2022 Verstappen ya era campeón: 139p de ventaja sobre Leclerc Verstappen gana el mundial con 146 puntos de diferencia F1 2021 Hamilton y Verstappen, empatados a puntos (369.5) Verstappen gana el mundial con 8 puntos de diferencia F1 2020 Hamilton ya era campeón: 127p de ventaja sobre Bottas Hamilton gana el mundial con 124 puntos de diferencia F1 2019 Hamilton ya era campeón: 73p de ventaja sobre Bottas Hamilton gana el mundial con 87 puntos de diferencia F1 2018 Hamilton ya era campeón: 81p de ventaja sobre Vettel Hamilton gana el mundial con 88 puntos de diferencia F1 2017 Hamilton ya era campeón: 49p de ventaja sobre Vettel Hamilton gana el mundial con 52 puntos de diferencia F1 2016 Rosberg llega con 12 puntos más que Hamilton Rosberg gana el mundial con 5 puntos de diferencia F1 2015 Hamilton ya era campeón: 66p de ventaja sobre Rosberg Hamilton gana el mundial con 59 puntos de diferencia F1 2014 Hamilton llega con 17 puntos más que Rosberg Hamilton gana el mundial con 57 puntos de diferencia F1 2013 Vettel ya era campeón: 148p de ventaja sobre Alonso Vettel gana el mundial con 155 puntos de diferencia F1 2012 Vettel llega con 13 puntos más que Alonso Vettel gana el mundial con 3 puntos de diferencia F1 2011 Vettel ya era campeón: 119p de ventaja sobre Button Vettel gana el mundial con 122 puntos de diferencia F1 2010 Alonso llega con 8p más que Webber, 15p más que Vettel y 24p más que Hamilton Vettel gana el mundial con 4 puntos de diferencia

2022, 2023 Y 2024; Verstappen, campeón con mucha antelación

Si miramos las últimas campañas, la emoción de la lucha por el título de pilotos ha sido más bien escasa. Debido al dominio de Red Bull y al gran nivel de Max Verstappen, nadie pudo hacer frente al holandés, que llegó a la última cita de 2022, 2023 y 2024 con el mundial en el bolsillo.

En 2024, pese al arreón final de McLaren, Verstappen disfrutó de una ventaja de 80 puntos sobre Lando Norris, por lo que la victoria del británico en el GP de Abu Dhabi 2024 y la sexta plaza del neerlandés realmente no cambió nada, con una diferencia final de 63 unidades entre ambos.

En 2023 la diferencia fue histórica, ya que Verstappen sólo tuvo que "luchar" contra su compañero Sergio Pérez, que llegó a Abu Dhabi ya con 276 puntos de desventaja, que solo hicieron que aumentar hasta los 290 tras la carrera de Yas Marina, la mayor distancia entre un campeón y un subcampeón en toda la historia de la máxima categoría.

La temporada 2022 fue un poco más reñida, pero Ferrari sólo fue un desafío para Red Bull en el primer tramos del año y eso permitió a Verstappen llegar a Abu Dhabi con 139 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc, que vio cómo la diferencia creció finalmente hasta las 146 unidades.

2021; uno de los finales más épicos y polémicos de la F1

La temporada 2021 de la Fórmula 1 es probablemente la más emocionante de la última década, ya que Lewis Hamilton y Max Verstappen, de Mercedes y Red Bull respectivamente, regalaron a los aficionados un año de luchas, tensión, accidentes y polémicas que tuvo su colofón final en el controvertido Gran Premio de Abu Dhabi 2021.

El británico y el holandés llegaron a Yas Marina con exactamente la misma cantidad de puntos; 369.5 (por el paupérrimo GP de Bélgica 2021). Esto quería decir que lo de Abu Dhabi será un lucha a todo o nada, donde el piloto que acabase delante se proclamaría campeón, pero todo se decidió una manera que nadie esperaba.

Cuando Hamilton parecía dirigirse hacia su octavo título mundial, Nicholas Latifi se estrelló con su Williams en las últimas vueltas de carrera y eso reagrupó el pelotón, dando a Verstappen además la oportunidad de pasar por boxes para montar neumáticos blandos y atacar a Hamilton con gomas más desgastadas en lo que sería un polémico final a dos vueltas que dejó al de Red Bull con una gran ventaja y que provocó la ira de Toto Wolff tras ver cómo su piloto era adelantado sin prácticamente poder evitarlo.

Según Mercedes, la reanudación de la carrera se llevó a cabo de forma artificial, ya que dirección de carrera sólo permitió desdoblarse a los coches que estaban entre Hamilton y Verstappen, por lo que el final de la carrera fue un 1 vs 1 que claramente ganó el holandés para acabar conquistando su primer mundial con una ventaja final de ocho puntos.

2017, 2019, 2019 y 2020; paseo triunfal de Hamilton

Durante las temporadas 2017, 2018, 2019 y 2020 tampoco Mercedes tuvieron rivales y, tras la tensión interna vivida entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg en 2016, con retirada deportiva para el alemán al término de dicho campeonato, Toto Wolff prefirió apostar por Valtteri Bottas como suplente para así crear una mejor armonía interna con Hamilton como claro piloto nº1.

En 2020, Hamilton llegó a la última carrera del año con 127 puntos de ventaja sobre Bottas y, tras el GP de Abu Dhabi, se cerró el año con una diferencia de 124 unidades.

En 2019 Bottas fue un poco más combativo, pero también llego a la última cita sin opciones debido a su desventaja de 73 puntos que ascendió a 87 tras la bandera a cuadros en Yas Marina.

La temporada 2018 fue ligeramente diferente, ya que Ferrari fue capaz de luchar con Mercedes durante un tramo de la temporada, pero no evitó que Hamilton llegase a Abu Dhabi con 81 de ventaja sobre Sebastian Vettel, que aumentó finalmente hasta los 88.

En 2017 el piloto alemán de Ferrari estuvo todavía más cerca, pero Hamilton también llegó a la última carrera del año con el campeonato en el bolsillo gracias a su diferencia de 49 unidades, que acabó creciendo hasta los 52 tras la bandera a cuadros de Yas Marina.

2016: Rosberg se revela y saltan chispas en Mercedes

Un inicio de temporada fulgurante de Nico Rosberg, seguido por toques, polémicas internas en Mercedes y una rotura de motor de Lewis Hamilton en Malasia pusieron el mundial cuesta arriba para el británico, que pese a todo luchó para llegar al GP de Abu Dhabi con opciones de título.

Rosberg lideraba en Yas Marina con una ventaja de 12 puntos sobre su compañero de equipo y jugó con la calculadora en la mano, a sabiendas de que acabar segundo le bastaría, lo cual hizo mientras veía cómo Hamilton ganaba la carrera y reducía la diferencia hasta los cinco puntos, que finalmente proclamaron como campeón del mundo al alemán, que inmediatamente después anunció su retirada de la F1.

2014 y 2015; Hamilton sufre primero y doblega a Rosberg después

La era híbrida de la Fórmula 1 arrancó en 2014 y Mercedes rápidamente se posicionó uno o dos escalones por encima de todos sus rivales, por lo que la pelea por el título se centró en sus dos pilotos, con Lewis Hamilton destacando por encima de Nico Rosberg.

En 2015, Hamilton logró llegar a Abu Dhabi con 66 puntos de ventaja y aunque perdió allí, acabó ganando el título con 59 unidades de diferencia.

Mientras que en 2014 uno de los cambios reglamentarios más extraños de la historia consiguió mantener la emoción hasta el final, ya que la última carrera del año puntuó doble (50 puntos). Antes de ese GP de Abu Dhabi 2014, el británico aventajaba a su compañero en 17 puntos, por lo que el campeonato estaba muy abierto, pero no fue el mejor domingo para Rosberg, ya que cuando iba segundo sufrió una avería importante en su ERS que le provocó una pérdida de potencia eléctrica que le acabó sacando de los puntos, mientras Hamilton ganaba sin oposición. Finalmente, el británico sacó 67 puntos al alemán.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, celebra su tercer Mundial Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

2013; Vettel gana sin oposición

2013 fue el último año de reglamento técnico y de unidades de potencia antes de la gran revolución de 2014 y Sebastian Vettel Red Bull aprovechó la superioridad de Red Bull para llegar al GP de Brasil (esos años cerraba el mundial) con una ventaja de 148 puntos sobre Fernando Alonso, que acabó subiendo hasta las 155 unidades.

2012; Alonso intenta la épica sin éxito ante Vettel

Con un Ferrari que muchos aseguraban que estaba muy por detrás del Red Bull, Fernando Alonso logró llegar a la última prueba de la campaña en Sao Paulo con opciones de ganar el campeonato, aunque la desventaja de 13 puntos le obligaba a llevar a cabo una épica.

En ese GP de Brasil 2012 hubo diferentes momentos de emoción y tras una salida en la que Vettel recibió varios toques que le hicieron caer al final del pelotón, Alonso parecía tener opciones de ganar su tercer mundial, pero el alemán remontó hasta la sexta posición para sumar 8 puntos, mientras que el piloto asturiano acababa segundo y sumaba 18 unidades, una diferencia de 10 que no fue suficiente para Fernando Alonso, que acabó perdiendo el título por tres puntos.

2011; Vettel gana el mundial con autoridad

Sebastian Vettel fue arrollador en la temporada 2011, su dominio de hecho le permitió ganar el mundial con mucha antelación y llegó a la última carrera del curso con una ventaja de 119 puntos sobre Jenson Button, que acabó siendo de 122 tras la bandera a cuadros de Interlagos.

2010; impresionante remontada de Vettel a Alonso

Fue hace 15 años cuando se vivió curiosamente el final de temporada más emocionante, ya que no sólo dos pilotos llegaron con opciones a la última carrera de la temporada, sino que en ese GP de Abu Dhabi 2010 hasta cuatro pilotos tenían opciones matemáticas de ser campeones del mundo: Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.

El líder antes de la última ronde de esa temporada era Alonso con 246 puntos, ocho más que Webber, 15 más que Vettel y 24 más que Hamilton, por lo que parecía el asturiano era el favorito.

Si bien Webber era su máximo rival sobre el papel, un fulgurante final de temporada de Vettel había colocado al alemán en el centro de los focos y en Abu Dhabi completó su particular remontada con tres victoria en las últimas cuatro carreras que le permitieron sumar 256 puntos, mientras que Alonso sufrió un nefasto GP de Abu Dhabi en el que se quedó atascado detrás de un Renault y sólo pudo ser séptimo, sumando siete puntos que le hicieron perder el mundial por cuatro de diferencia, mientras el alemán conquistaba el primero de sus cuatro títulos en el Gran Circo.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 Mercedes, Jenson Button, McLaren MP4-25 Mercedes, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 Renault Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images