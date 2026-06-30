¿Podría Max Verstappen luchar por el título? ¿Qué piensa él?

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen se siente esperanzado por el reciente progreso de Red Bull, pero cree que al equipo aún le faltan algunos ingredientes para igualar a Mercedes y optar con frecuencia a la victoria, por no hablar de ser aspirante al título.

El domingo, Verstappen terminó en un ajustado segundo lugar por detrás de George Russell en el Gran Premio de Austria, y durante la primera mitad de la carrera pareció tener el ritmo para desafiar al Mercedes. Es el resultado de un enorme esfuerzo en Milton Keynes para darle la vuelta a su rendimiento tras comenzar 2026 con el cuarto coche más rápido.

Ese proceso dio sus primeros frutos en Miami, y Red Bull llevó entonces otro enorme paquete de mejoras al GP de Austria del pasado fin de semana, en la pista de casa de su empresa matriz, creado en torno a un fondo del coche completamente nuevo.

El cambio radical le llevó a Red Bull un tiempo ajustarlo durante los entrenamientos, ya que modificó el equilibrio del RB22. Pero una vez que el equipo acercó su última especificación al punto óptimo, la carga aerodinámica extra disponible permitió a Verstappen dar otro paso adelante en la clasificación. El neerlandés parecía bien encaminado para ser al menos tercero en la parrilla hasta que se estrelló en la curva 9 en la Q3 por lo que parecía un problema técnico que cerró el alerón trasero.

En la carrera volvió a ser rápido, ejerciendo una presión real sobre el a posteriori ganador George Russell y derrotando al otro Mercedes de Kimi Antonelli.

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El segundo puesto de Verstappen fue su mejor resultado de la temporada, con una clara tendencia al alza desde Miami. Desde la cita de principios de mayo, Verstappen sumó 61 puntos, y eso incluye un Gran Premio de Mónaco en el que clasificó segundo pero se retiró tras un problema mecánico en la parrilla.

Puesto que las mejoras de Red Bull se han calificado de "cruciales" para la perspectiva de Verstappen tanto en esta temporada como en su futuro, el piloto de 28 años dejó Austria más optimista sobre el resto de la campaña. Incluso encendió las conversaciones sobre el título, aunque un desafío real por el campeonato parece una tarea difícil, si bien su déficit con Antonelli es similar al que recortó a Oscar Piastri de McLaren durante la segunda mitad de 2025.

"Bueno, creo que quedan más carreras que el año pasado, pero es una brecha muy grande", dijo Verstappen sobre su desventaja de 98 puntos respecto al líder Antonelli. "Tuvimos muy buen ritmo, pero creo que para luchar por un título necesitamos ser más completos".

Piloto Puntos logrados desde Miami Kimi Antonelli 99 Lewis Hamilton 84 George Russell 68 Lando Norris 64 Max Verstappen 61 Oscar Piastri 59 Charles Leclerc 30

Las salidas siguen siendo una debilidad recurrente para Red Bull, y Verstappen insinuó que había otras áreas "procedimentales" que la escudería de Milton Keynes debe pulir. "Todavía tenemos demasiados problemas, ya sea desde una salida hasta simplemente cuestiones procedimentales de fondo, que creo que ustedes no conocen, pero yo sí".

"No es una gran crítica, creo que todos son conscientes. Pero siempre queremos ser mejores, perseguimos ser los mejores. Así que solo tenemos que centrarnos en todas esas cosas. Si somos un poco más, digamos, sólidos como una roca, y ya lo hemos demostrado en el pasado, entonces por supuesto es una historia diferente. Pero espero que no tarde demasiado. Todavía tenemos un poco de trabajo por hacer".

Pero Verstappen sí sintió que Austria podría ser el comienzo de un tramo mucho más competitivo después de estar muy lejos en Barcelona dos semanas antes.

"Bueno, salí quinto. Estaba cerrando la brecha constantemente en cada stint. Estaba alcanzando a George, Kimi me estaba alcanzando a mí", dijo. "Para nosotros, esto ya ha sido un paso adelante muy grande en comparación con las carreras anteriores. Quiero decir, miren la última carrera. Estaba simplemente solo, realmente sin pelear por nada. Así que, en una pista en la que los neumáticos se degradan, eso es una buena señal".