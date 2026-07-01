Newey: "Alonso está ilusionado con la mejora y, si funciona, esperamos que siga"
Adrian Newey confía en que el gran paquete de mejoras de Aston Martin convenza a Fernando Alonso para continuar en 2027 y destaca que el asturiano es "un activo invaluable" para el equipo.
Adrian Newey, Aston Martin Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Fernando Alonso afronta un verano decisivo. El bicampeón ya ha dejado claro en varias ocasiones que durante las próximas semanas (en verano) tomará una decisión sobre su futuro, y en Aston Martin saben que convencerle pasa, sobre todo, por ofrecerle un coche capaz de dar un salto adelante. Ese es precisamente el objetivo del gran paquete de mejoras que el equipo prepara para las próximas carreras y sobre el que Adrian Newey ha depositado buena parte de sus esperanzas.
El director técnico de Aston Martin reconoció, en una entrevista concedida a la serie 'Undercut' de la web de Aston Martin, que la evolución prevista puede ser clave para que Alonso prolongue su carrera deportiva una temporada más. El británico admitió que el español está pendiente de comprobar si el proyecto empieza a avanzar de forma clara antes de tomar una decisión definitiva.
"Es muy importante. Fernando [Alonso] está muy ilusionado con la mejora y, si funciona bien, esperamos que siga al volante una temporada más", aseguró Newey.
Las declaraciones llegan en un momento especialmente importante para el futuro del ovetense. Aunque durante el Gran Premio de Barcelona-Catalunya surgieron rumores que le situaban de nuevo en Alpine, el propio Alonso se encargó de enfriarlos en Austria, donde dejó entrever que Aston Martin sigue siendo su prioridad. Sin embargo, también ha insistido en que necesita comprobar que el proyecto tiene recorrido antes de comprometerse más allá de esta temporada.
Y es precisamente ahí donde Newey considera que reside la clave. Más allá de su velocidad, el ingeniero británico destacó el valor que aporta Alonso al desarrollo del monoplaza, especialmente en una etapa de reconstrucción como la que atraviesa la escudería de Silverstone.
"Dada su experiencia, su conocimiento del coche y su capacidad para guiar el desarrollo, es un activo invaluable. Pero quiere ver un progreso claro y tangible. Si podemos demostrar que avanzamos con decisión en la dirección correcta, se comprometerá plenamente a estar al volante", explicó.
Newey, en contacto constante con Alonso y Stroll
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Adrian Newey, Director de Aston Martin
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images
Aston Martin está viviendo una temporada muy complicada tras no acertar con el AMR26 desde el inicio del nuevo reglamento técnico. Tanto Alonso como Lance Stroll han mostrado públicamente su frustración en varias ocasiones, algo que Newey considera completamente lógico dada la situación competitiva del equipo.
"Ambos pilotos han mostrado frustración, y en ocasiones eso se ha reflejado en los medios. Pero también es comprensible. Son animales competitivos. Quieren luchar por estar en la delantera", afirmó.
El británico explicó que mantiene un diálogo constante con sus dos pilotos para transmitirles el rumbo del proyecto y los pasos que pretende seguir Aston Martin durante los próximos meses.
"He tenido muchas conversaciones con ambos sobre dónde estamos y hacia dónde vamos", añadió.
Newey también explicó cómo se reparte el trabajo con Mike Krack durante los fines de semana de Gran Premio. Mientras el luxemburgués ejerce como portavoz del equipo ante los medios, él prefiere centrar sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza desde la fábrica de Silverstone.
"En la pista, en lo que respecta a representar al equipo públicamente y tratar con los medios de comunicación, ese es sin duda el papel de Mike. Es extremadamente bueno en ello".
"Esa estructura me permite centrar mi tiempo donde puedo aportar más valor: trabajar con el equipo en Silverstone en la ingeniería, la estrategia a largo plazo y la dirección general, mientras que Mike se encarga de las responsabilidades en pista de fin de semana a fin de semana".
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