Wolff se pregunta cómo Ferrari puede permitirse mejoras "ilimitadas" en la F1

Desde el parón de abril de la Fórmula 1, tras la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, da la sensación de que apenas pasa un fin de semana de carrera sin que Ferrari añada mejoras a su SF-26.

Como la F1 opera ahora bajo un límite presupuestario, el desarrollo es una de las muchas áreas de gasto sujetas a estrictos controles. Atrás quedaron los días en que los equipos punteros tenían, al menos, dos túneles de viento funcionando 24 horas al día, además de equipos de pruebas dando vueltas ilimitadas en circuitos alquilados de forma privada.

Es natural, entonces, que cuando se percibe que un equipo está prodigando mejoras en su coche, otros empiecen a irritarse abiertamente.

"Estamos un poco sorprendidos de que Ferrari pueda introducir estas enormes actualizaciones en el coche de la manera en que lo hace", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, después del Gran Premio de Austria, donde la Scuderia introdujo una nueva especificación de motor, además de traer elementos revisados del alerón delantero, más un puñado de piezas de prueba.

"En mi opinión, pronto deberían quedarse sin dinero, dinero del límite de costes, porque nosotros no podemos hacer eso. Simplemente, nos falta el margen en el límite de costes para poder traer tantas piezas de la manera en que lo hacen".

"Así que, con suerte, eso va a cambiar hacia el final de la temporada, cuando ya no puedan traer ninguna mejora más. Al menos, digamos, la lógica diría eso, y nosotros vamos a venir con más".

Lewis Hamilton claimed his first grand prix victory for Ferrari after the Barcelona upgrade Photo by: Peter Fox / Getty Images

Aunque Red Bull también ha realizado cambios significativos en su RB21, el SF-26 de Ferrari ha sido remodelado sustancialmente durante la temporada. Aparte de los grandes cambios aerodinámicos en Miami y Barcelona, ha habido muchas revisiones menores en elementos como los endplates de los alerones y las geometrías del borde del suelo.

También introdujo el innovador 'alerón Macarena', en el que el plano superior del alerón trasero pivota 180 grados cuando se activa el 'Straight Mode' o 'modo en línea recta'. Además, también se han sometido a escrutinio áreas menos visibles.

La FIA concluyó su primera clasificación del ADUO después de Mónaco, en la que los fabricantes cuyos motores de combustión interna han resultado estar por debajo del rendimiento de referencia reciben ventajas presupuestarias, tiempo extra en el banco de pruebas y permiso para cambiar ciertos elementos que, de otro modo, estarían 'congelados' en especificación hasta 2027. En lugar de esperar a que se desbloquearan estos fondos y oportunidades, Audi y Ferrari tenían desarrollos de motor listos casi de inmediato.

Wolff afirma que no hay desarrollos de motor de Mercedes planeados a corto plazo, aunque en Austria los de Brackley llevaron una mejora basada en la fiabilidad para el paquete de baterías, que queda fuera del alcance del sistema ADUO. En el lado del chasis, Mercedes introdujo muy pocos componentes nuevos hasta aplicar un paquete importante de actualizaciones en Montreal.

Otros equipos han hecho relativamente poco. Williams ha dejado claro que las restricciones del límite presupuestario le obligan a usar ciertos componentes hasta el final de su 'vida' operativa prevista, para luego sustituirlos por piezas de desarrollo, en lugar de poner en marcha nuevas ideas en cuanto están disponibles. Así, se espera una gran actualización para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Aston Martin ha evitado cambiar por completo partes de su coche, apuntando a lo que se entiende que será una única y muy grande actualización alrededor del parón veraniego. McLaren, mientras tanto, ha introducido actualizaciones relativamente menores cuando han estado disponibles, aunque ha estado trabajando para perfeccionar un nuevo alerón delantero en las últimas carreras y está a punto de introducir su propia versión del Macarena.

"Los únicos que no están frenando son Ferrari", explicó Wolff. "Se puede ver que nosotros tuvimos un grande [paquete de actualizaciones] que introdujimos en Montreal. Tenemos piezas pequeñas que llegan entre medias".

"Creo que lo mismo ocurre con Red Bull y McLaren. Es solo que Ferrari parece no tener límites en ese sentido; y además, estaban esperando un ADUO, y vienen con un motor nuevo. Así que debieron de empezar el desarrollo hace seis meses…"