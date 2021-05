Verstappen: "Somos competitivos, no tuve ningún problema"

Verstappen y Red Bull llegaron a la cuarta ronda de la temporada 2021 de Fórmula 1 con la necesidad de devolverle el golpe a Lewis Hamilton y a Mercedes tras su victoria la semana pasada en el GP de Portugal.

El piloto holandés comenzó muy bien el día al terminar segundo en el primer libre, a solo 0,033s de Valtteri Bottas y una décima por delante de Hamilton.

El resultado de la segunda sesión, sin embargo, fue bien diferente. Si bien los Mercedes se mantuvieron arriba, esta vez con Hamilton siendo 0,139s más rápido que Bottas, Verstappen apenas pudo ser noveno, un lugar por arriba de su compañero, Sergio Pérez.

De todas formas, ese no parece ser el verdadero ritmo del piloto líder de Red Bull, ya que no logró cerrar una vuelta limpia durante sus simulacros de clasificación, pero con el acumulado de sus mejores parciales se habría situado en una hipotética tercera plaza, a casi medio segundo de los Mercedes.

Así, Verstappen se mostró confiado ante los medios al momento cuando evalúo su jornada del viernes en Barcelona.

"El coche parece bastante competitivo, así que estoy deseando que llegue mañana para intentar mejorar un poco más. Pero hoy no ha habido ningún problema", aclaró el holandés en Sky Sports F1.

Cuando Red Bull montó los neumáticos blandos en el RB16 de Verstappen para ir a por una vuelta rápida, se fue largo en la curva 10 y terminó por abortar ese primer intento con el compuesto más veloz. En sus siguientes intentos tampoco pudo clavar un tiempo mejor que el hecho con los medios.

"Sí, me he ido un poco en la curva 10 y me he metido en lo sucio, pero en general creo que hemos tenido un buen día", insistió.

De cara a lo que pueda suceder el sábado en el momento de la sesión de clasificación, Verstappen comentó: "La competitividad mañana será una incógnita, pero por nuestra parte estamos bastante contentos".

"Por supuesto, siempre quieres mejorar y quieres hacerlo mejor, pero hoy no ha pasado nada raro. Así que sí, sólo tenemos que asegurarnos de que mañana estemos ahí arriba".

No te la pierdas: GP de España: a qué hora es la clasificación de F1 y cómo verla

Preguntado por los cambios en la curva 10 del trazado español, el piloto de Red Bull no lo ve como un buen lugar para hacer adelantamientos en la carrera.

"Estuve aquí antes cuando ya habían hecho los cambios en la curva, pero creo que es mejor para una vuelta empujando, es un poco más rápida, un poco más agradable, pero para adelantar creo que es peor", finalizó.

Información adicional de Haydn Cobb

