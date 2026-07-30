El Autódromo de Buenos Aires avanza para recibir a MotoGP en 2027

La remodelación integral del Autódromo Juan y Oscar Gálvez, que comenzó en enero de este año, avanza en tiempo y forma con vistas a recibir el Gran Premio de Buenos Aires de MotoGP a comienzos de la próxima temporada.

Un equipo de alrededor de 150 personas trabajan en el lugar, liderados por la compañía estatal de Autopistas Urbanas (AUSA), avanzando con las tareas programadas para la pista de 4,3 kilómetros y 14 curvas pensada para MotoGP.

Continúan los trabajos de verificación topográfica para asegurar la correcta nivelación de las subrasantes y subbases, mientras que uno de los elementos más visibles es la instalación de los pianos de hormigón que demarcan los bordes del trazado.

También hay sectores donde ya puede apreciarse el asfalto, como parte de las pruebas que deben realizarse en las instancias previas a la construcción de la carpeta de rodamiento definitiva, que tendrá lugar en los primeros meses de 2027.

El nuevo trazado del Autódromo de Buenos Aires, con la extensión para la Fórmula 1. Photo by: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Al mismo tiempo, continúan las tareas de movimiento de suelos y preparación de las vías de servicio, además de expandirse los trabajos de zanjeo y colocación de conductos pluviales para garantizar una adecuada respuesta hidráulica ante intensas lluvias.

"La obra va bien, creo que se puede ver aquí. Sobre todo en lo que respecta a los tiempos, me animo a decir que estamos adelantados respecto de lo previsto", dijo Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, quien añadió que la obra estará terminada entre enero y febrero de 2027.

Uno de los avances más notables de las últimas semanas es la construcción de un nuevo túnel que pasa por debajo de la pista, a la altura de la curva 1. Cuenta con una altura de poco más de cuatro metros y medio y un ancho de 11 metros para albergar dos carriles para el tránsito pesado y una acera peatonal.

Los pianos comienzan a verse en difernetes partes del circuito. Aquí en la curva 9. Photo by: Federico Faturos

Por otro lado, después de la demolición del anterior edificio de boxes, construido para el regreso de la Fórmula 1 al país en 1995, avanza la construcción del nuevo edificio, que contará con 32 garajes de siete metros de ancho cada uno, además de un área que estará destinada al Race Control.

La visita del MotoGP está prevista para el fin de semana del 2 al 4 de abril o del 9 al 11 del mismo mes, algo que se espera que se confirme entre finales de agosto y principios de septiembre, cuando se conozca el calendario del campeonato para 2027. Personal de MotoGP Sports Entertainment Group tiene previsto realizar una tercera visita al autódromo durante septiembre para verificar el avance de las obras.

Arranca la expansión para el circuito de F1

Con el regreso del MotoGP confirmado para el año que viene, el siguiente gran objetivo es conseguir una carrera de Fórmula 1 en Argentina, algo que no sucede desde 1998.

Motorsport.com entiende que, de momento, las charlas se encuentran en una fase muy temprana. De todos modos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de avanzar, en esta etapa de la obra, con la extensión de la pista para la F1 ideada en el plan original de Hermann Tilke, cuya empresa estuvo a cargo de diseñar el nuevo autódromo.

La misma comprende la extensión de la recta opuesta y la incorporación de una nueva horquilla que permita adaptar el circuito a las regulaciones FIA Grado 1 para la Fórmula 1. Esto llevará el recorrido de la pista desde los 4,3 kilómetros del diseño de MotoGP hasta los 4,87 kilómetros y 15 curvas.

Para concretar esta obra, y a la espera de una visita que realizarán enviados de la FIA a finales de agosto, en el marco del Congreso Internacional de la entidad que se llevará a cabo en Buenos Aires, en estos días comenzó la demolición de la tribuna ubicada en la actual horquilla, construida para la F1 en 1996, así como la del kartódromo situado detrás de ella. El kartódromo será reubicado temporalmente antes de construir uno nuevo en otra zona del predio.

Ante un panorama mundial que genera incertidumbre sobre los grandes premios de la F 1 en Oriente Medio debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el objetivo es contar con un autódromo en condiciones de recibir a la máxima categoría si surge una oportunidad, al tiempo que se mantienen las conversaciones exploratorias con Liberty Media para un eventual ingreso formal al calendario en los próximos años.

A la derecha el nuevo edificio de boxes que contará con 32 garajes para el MotoGP. Photo by: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires