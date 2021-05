Los pilotos de F1 ven dudas en la nueva curva 10 de Barcelona

Este fin de semana, la Fórmula 1 vuelve al Circuit de Catalunya para una nueva edición del GP de España. Pero este año, la parrilla encontrará algo nuevo después de los trabajos que cambiaron la curva 10.

El piloto de McLaren, Lando Norris, se pregunta si ese cambio ayudará a los adelantamientos.

El trabajo se anunció el año pasado, como una solicitud conjunta de la FIA y la FIM para mejorar la seguridad de los eventos que se celebran en el trazado catalán, en particular la Fórmula 1 y MotoGP. Ese nuevo formato se asemeja al original, utilizado por la F1 hasta 2004 y hasta 2016 por el mundial de las dos ruedas.

Pero Norris calificó la nueva curva 10 como un poco extraña y se pregunta si ayudará a resolver uno de los mayores problemas del circuito de Barcelona: la falta de zonas para adelantar.

"No sé cómo será la nueva curva 10, pero no tengo mucha fe, parece una curva extraña", dijo Norris a RaceFans. "La curva 10 era el único lugar posible para adelantar junto con la curva 1, y ahora parece que no tendremos que frenar demasiado".

Norris no es el único que cuestiona los beneficios de la nueva curva 10, y Russell se hace eco de los comentarios de su compatriota.

"No sé si será mejor o peor para la competición", explicó el de Williams. "Pero creo que la nueva curva 10 y la chicane no serán curvas donde sea fácil seguir de cerca a otro piloto con los actuales coches de F1".

Carlos Sainz, que corre en 'casa' este fin de semana en España, definió el punto positivo y negativo: "Antes, la curva 10 te complicaba mucho seguir al de delante, porque solo había una trazada. Eso es un punto a favor ahora, porque quizá al tener una trazada más amplia puedes colocarte de manera diferente al de delante y tener más aire limpio. Pero al mismo tiempo es una curva de alta velocidad donde perderemos carga aerodinámica si vamos pegados. Una cosa puede compensar la otra".

Pierre Gasly, por su parte, dijo que la pista debe aprovechar este momento para modificar otro punto de discordia entre pilotos y aficionados: la chicane del último sector, que provoca que los coches entren en la recta principal a bajas velocidades.

"Para mí, siento que lo mejor es siempre ir a alta velocidad. Siempre, sobre todo con estos coches. Te sientes más al límite, tienes más adrenalina y sería genial cambiar también esa última curva, de baja velocidad".

Por otro lado, los pilotos de MotoGP, que realizaron un test en Barcelona a finales de febrero, tras acabar las obras, aprobaron la modificación. Aleix Espargaró lo calificó de “gran trabajo”.

"Sinceramente, tengo que felicitar al circuito, porque la curva es mucho mejor. La vieja era horrible, muy apretado, esta ya se parece a la anterior, pero con una escapatoria más grande. Hicieron un gran trabajo y estoy deseando volver con MotoGP", dijo el español.

Por su parte, Joan Mir, el campeón del mundo, comentó: "La nueva curva me ha gustado bastante, ha mejorado la seguridad y se nota que la pista es bastante más fluida. Era muy importante venir aquí y probar los cambios, así que ya tenemos las trazadas para cuando vengamos al gran premio".

Otro piloto que elogió el nuevo diseño fue Johann Zarco: “Prefiero este diseño porque permite una mayor velocidad en la curva y puedo disfrutarlo mucho más ahora que antes”, declaró.

MotoGP llegará a Barcelona, para el GP de Catalunya, el próximo 6 de junio.

Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Semáforos en la recta de meta del Circuit de Barcelona-Catalunya 2 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Vista del Circuit de Barcelona-Catalunya 3 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Vista del Circuit de Barcelona-Catalunya 4 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Un operario pinta un piano en el Circuit de Barcelona-Catalunya 5 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 6 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 7 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Vista del Circuit de Barcelona-Catalunya 8 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin, en un Aston Martin DBX 9 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 10 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 en bicicleta 11 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 12 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 13 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 14 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 15 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 16 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle trasero del Ferrari SF21 17 / 32 Foto de: Giorgio Piola Detalle trasero del Aston Martin AMR21 18 / 32 Foto de: Giorgio Piola Detalle del alerón trasero del Williams FW43B 19 / 32 Foto de: Giorgio Piola Detalle del asiento del Alpine F1 20 / 32 Foto de: Giorgio Piola Detalle del fondo del Aston Martin AMR21 21 / 32 Foto de: Giorgio Piola Detalle delantero del Ferrari SF21 22 / 32 Foto de: Giorgio Piola Personal de los equipos en el paddock de Montmeló 23 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Personal de los equipos en el paddock de Montmeló 24 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Corralito de prensa en Montmeló 25 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 en bicicleta 26 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 en bicicleta 27 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alerón delantero del Ferrari SF21 28 / 32 Foto de: Giorgio Piola Camiones y motorhomes en el paddock de Montmeló 29 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Camiones de Pirelli 30 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carrocería del Mercedes W12 31 / 32 Foto de: Giorgio Piola Carlos Sainz Jr., Ferrari 32 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images