Carlos Sainz acabó la jornada del viernes del Gran Premio de España 2021 de Fórmula 1 dentro de los 10 primeros, pero dejándose más de tres décimas con Charles Leclerc, su compañero en Ferrari.

El piloto madrileño reconoció que sufrió con el equilibrio del SF21 en la FP2, después de haber sido sexto en la primera sesión matinal, a 0,025 del monegasco.

"Ha sido un día motivador para nosotros. Desde la FP1 hemos tenido mucho agarre que nos ayudó a encontrar el equilibrio más rápido, a asentar bien la parte trasera. Tanto Charles como yo estamos contentos, aunque yo perdí algo de equilibrio en la FP2 y sufrí un poco más que él, sobre todo en el tercer sector, donde él marcó el mejor tiempo de todos", comentó el español en Montmeló.

"Eso es una buena señal, aunque en ese sector no hay muchas rectas. Espero que podamos seguir trabajando y tener una buena clasificación mañana".

Cuando se le insistió por lo apretada que parece la parte alta de mitad de tabla, después de que los Alpine se colaran en el top 5 y los AlphaTauri le relegasen al octavo puesto final, Sainz dejó claro que así será el resto del fin de semana.

"Es viernes y estamos probando muchas cosas, algunas piezas, todo eso. Seguimos investigando el coche, la ventana del setup... el sábado deberíamos convergir un poco más. Pero sí, está todo apretado ahí, los dos Alpine y los dos AlphaTauri se colaron ahí después de que yo no hiciera mi mejor vuelta hoy", apuntó.

"Además, los dos Red Bull deberían estar ahí, aunque hoy no hayan estado por alguna razón. No va a ser fácil mañana porque tenemos tres o cuatro equipos en la misma décima".

Sainz, que antes de la pandemia llevó a cabo una bonita iniciativa con su grada de aficionados, reconoce que aunque solo haya 1000 espectadores en la tribuna principal del Circuit de Barcelona-Catalunya el domingo, él correrá como si estuvieran las gradas a rebosar.

"Sí, algo es algo. 1000 aficionados no es un gran número, pero mejor eso que ninguno. Aun así, yo voy a correr como si las gradas estuvieran llenas, eso seguro. Es un método y una forma de trabajo que siempre me ha ayudado aquí y me ha hecho lograr buenos resultados. Voy a competir lo máximo posible el domingo para lograr tener un buen resultado en mi carrera de casa y ofrecer un buen espectáculo", concluyó.

