La carrera de Alex Palou en Petit Le Mans, acabada tras dos incidentes

Una dramática sucesión de incidentes sacudió el ecuador de una de las carreras más importantes de la IMSA estadounidense, la de Petit Le Mans, culminando con un violento accidente en el que el coche de Kevin Magnussen salió volando por los aires tras chocar contra Alex Palou. Lo ocurrido dejó fuera de combate al danés en la última prueba de la temporada, celebrada en el Michelin Raceway Road Atlanta.

Magnussen, al volante del BMW M Hybrid V8 #25 del Team WRT, chocó contra la parte trasera del Acura ARX-06 #93 de Meyer Shank Racing, pilotado por Alex Palou en ese momento, al entrar en la curva 3.

El español, que regresaba a la pista con neumáticos lisos en una pista húmeda pero que se estaba secando, se vio sorprendido cuando el coche GTP del danés chocó con fuerza contra él. El impacto lanzó brevemente por los aires el BMW de Magnussen, antes de que se estrellara con fuerza contra la barrera de neumáticos.

Magnussen salió por su propio pie del accidente y, posteriormente, fue examinado y dado de alta en el centro médico del circuito, según un portavoz de la IMSA. Palou, cinco veces campeón de la IndyCar, sufrió daños en la parte trasera del coche por el impacto, pero logró mantenerse en pista y continuó la carrera bajo la séptima bandera amarilla de todo el recorrido.

Sin embargo, el recorrido de Palou y del Acura #93 en Road Atlanta no duraría mucho. Aunque el coche tenía ritmo para ganar, Nick Yelloly acabó estrellándolo en uno de los stints posteriores.

El fuerte accidente entre Magnussen y Palou puso fin a una caótica secuencia de cinco minutos para el equipo Meyer Shank Racing. Momentos antes, los dos coches del equipo chocaron mientras luchaban por el liderato general.

Renger van der Zande, al volante del Acura #93, se tocó con su compañero de equipo, Colin Braun, que iba en el vehículo #60. Los comisarios de carrera determinaron finalmente que la culpa era de van der Zande, lo que supuso una penalización de paso por boxes para la tripulación del #93 por ser responsable del incidente.

También puedes leer: IndyCar Chip Ganassi ficha a Christian Lundgaard como nuevo compañero de Palou desde 2027