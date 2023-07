Leclerc: "El problema es que también tenemos problemas de radio"

El piloto de Ferrari terminó séptimo después de que una sus paradas en boxes fuese mucho más lenta de lo habitual por un problema con el gato que levante el coche y tras una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane.

A Charles Leclerc también se le escuchó durante la carrera del GP de Hungría cuestionar la estrategia del equipo, pero restó importancia al enfado que en ese momento parecía ir unido al mensaje.

"El problema es que también tenemos muchos problemas con la radio", dijo. "Y una de cada cuatro palabras no la entiende mi ingeniero, porque hay problemas con nuestras radios".

"Así que tenemos que solucionarlo. Y obviamente mi tono de voz es bastante alto porque necesito hacerme oír. Pero sólo quería asegurarme de que no me habían entendido mal, y que quería que fuesen agresivos al principio, no al final. Así que sólo se trataba de aclararlo".

Y añadió: "Es difícil. En algunas carreras no hemos hecho exactamente lo que quería, pero hoy sí. Y sólo la parada lenta, obviamente, nos puso un poco en el pie cambiado".

El monegasco admitió que había sido una tarde "difícil" y "frustrante" para él en Hungaroring, ya que su racha de carreras decepcionantes parece nunca llegar a su fin: "La parada en boxes fue bastante lenta. Y tuvimos una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane. De nuevo un fin de semana difícil".

"Sinceramente, es frustrante en general, porque sentí que con el ritmo que teníamos hoy, incluso como piloto, cuando sientes que estás haciendo un buen trabajo, nadie realmente lo nota".

"Y cuando haces un mal trabajo, todo el mundo se da cuenta. Pero al final, es parte del juego. Y ahora sólo depende de nosotros dar un paso adelante como hizo McLaren. Ahora, estamos detrás, se ha confirmado en los últimos tres fines de semana".

"Así que hay mucho trabajo que hacer. Sinceramente, hoy siento que el resultado es mucho peor de lo que merecíamos, el primer stint se sentía bastante bien, luego hubo una parada lenta que realmente nos puso en el pie cambiado y nos dejó detrás de Lance Stroll.

"Tuve que apretar mucho, luego estábamos con Carlos Sainz y perdimos un poco de tiempo. Y luego en el tercer stint, empujé de nuevo y el coche se sentía bastante bien. Así que sí, siento que el resultado es peor. Pero está claro que comparado con Lando Norris, seguimos por detrás".

En cuanto a la degradación del SF23, que fue uno de sus puntos débiles al principio del año, Leclerc se mostró satisfecho: "Teniendo en cuenta lo mucho que estábamos empujando, no creo que fuera tan mala. Pero no quiero hacer demasiados comentarios al respecto porque no lo sé muy bien".

"Pude ver en el primer stint con Lewis Hamilton delante que estábamos haciendo un buen trabajo en la gestión de los neumáticos. En el tercer stint con Oscar Piastri también pareció bueno".

"Pero no sé qué estaban haciendo los otros tres pilotos. Así que tendré que comprobarlo", finalizó.

