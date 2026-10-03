¿Es importante salir delante en Sepang para ganar en F1? Este es el historial

El Circuito Internacional de Sepang lleva casi una década fuera del calendario de F1, por lo que los datos que aquí vas a encontrar son eso, de otra época y otros reglamentos. Aun así, puede servir para comprobar si salir delante en Malasia (de cara a este GP de Bahrein que se disputa allí).

Y la conclusión es que aunque la pole position no sea definitiva para ganar carreras de F1 en Sepang con el historial visto allí, sí es importante partir delante, en la primera fila o, como mucho, en la segunda. Lo analizamos.

¿La pole es clave? Salir delante, importante para ganar en F1 en Sepang

En 19 carreras de F1 disputadas en Sepang, de 1999 a 2017, solo en nueve, es decir, en el 47,37 % de las ediciones en Malasia, ha ganado el piloto que salía desde la pole. Eso deja en un 52,63% las carreras de F1 en Sepang donde el poleman no ha ganado, es decir, donde ha ganado otro piloto que no salía primero.

Sin embargo ojo, porque combinando las victorias desde la pole en Sepang y desde la segunda plaza, queda un 68,42% de carreras de F1 en las que ha ganado en Malasia un piloto saliendo desde la primera fila de parrilla.

El porcentaje podría subir a 73,68% si recordamos que Max Verstappen se había clasificado tercero en 2017 pero Kimi Raikkonen, que partía segundo, no tomó la salida, por lo que Verstappen solo tuvo que remontar una posición, al poleman Lewis Hamilton, para ganar.

Victorias en Sepang desde posición de salida (19 carreras de F1)

9 victorias saliendo primero en Malasia

4 victorias saliendo segundo en Malasia

2 victorias saliendo tercero en Malasia

2 victorias saliendo cuarto en Malasia

1 victoria saliendo 7º (Raikkonen en 2003)

1 victoria saliendo 8º (Alonso en 2012)

Nunca ha ganado nadie en Sepang saliendo 6º, 6º, o peor de 8º.

Las mayores remontadas en Sepang

Como ves, solo dos carreras en Sepang se han ganado desde fuera de la segunda fila de parrilla. El primero en hacerlo fue Kimi Raikkonen en 2003, cuando partía 7º tras un error en clasificación. El finlandés ya era cuarto en la primera vuelta tras un toque entre Trulli y Schumacher, y luego un problema de su compañero Coulthard le permitió ser segundo después de pasar a Heidfeld. A partir de ahí, McLaren le ganó la batalla estratégica a Renault, y después de su primera pole en Fórmula 1 Alonso, que también buscaba su primera victoria, vio cómo se la arrebataba un Raikkonen que también estrenaba su casillero ese día. Como nota épica, el asturiano, que sumó así su primer podio en F1, padecía fiebre.

Pero la mayor remontada para ganar en Sepang fue precisamente de Fernando Alonso, que ganó en 2012 saliendo 8º. En una salida en lluvia, aprovechó el incidente entre Schumacher y Grosjean para ser quinto ya al final de la primera vuelta, y ya había parado a cambiar a neumáticos de lluvia extrema cuando la carrera se neutralizó con bandera roja. Cuando se reanudó la prueba, poco a poco todos fueron cambiando a intermedios, y las posiciones se sortearon: Sergio Pérez se vio líder por primera vez en su carrera en F1, pero Alonso le pasó en la vuelta 16, y ya solo soltó la cabeza de carrera cuando paró en la vuelta 40, una vuelta antes que el mexicano. Pérez llegó a estar muy cerca, pero cometió un error y finalmente se tendría que conformar con la segunda plaza, que era su primer podio en F1.

Todas las victorias de F1 en Sepang y posición de salida

Año Pole Ganador pOSICIÓN DE SALIDA DEL GANADOR 1999 Michael Schumacher Eddie Irvine 2º 2000 Michael Schumacher Michael Schumacher 1º 2001 Michael Schumacher Michael Schumacher 1º 2002 Michael Schumacher Ralf Schumacher 4º 2003 Fernando Alonso Kimi Raikkonen 7º 2004 Michael Schumacher Michael Schumacher 1º 2005 Fernando Alonso Fernando Alonso 1º 2006 Giancarlo Fisichella Giancarlo Fisichella 1º 2007 Felipe Massa Fernando Alonso 2º 2008 Felipe Massa Kimi Raikkonen 2º 2009 Jenson Button Jenson Button 1º 2010 Mark Webber Sebastian Vettel 3º 2011 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 1º 2012 Lewis Hamilton Fernando Alonso 8º 2013 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 1º 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 1º 2015 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2º 2016 Lewis Hamilton Daniel Ricciardo 4º 2017 Lewis Hamilton Max Verstappen 3º*

*Verstappen estaba clasificado tercero en la parrilla de la carrera de 2017 pero el segundo, Raikkonen, no pudo tomar la salida, por lo que realmente salía 2º (desde la 3ª posición)

Porcentaje de victorias en F1 según posición de salida en Sepang

Posición de salida % de victorias en SEPANG 1º 47,37 % 2º 21,05% 3º 10,53% 4º 10,53% 7º 5,26% 8º 5,26%