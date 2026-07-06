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Tres sanciones en nueve vueltas: así llamó Stroll la atención en Silverstone

Lance Stroll recibió un bombardeo en forma de tres sanciones en menos de diez vueltas durante el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1; ¿Por qué?

Fabien Gaillard
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Aunque no sumó puntos, Lance Stroll dejó huella en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 al acumular un total de tres sanciones en menos de diez vueltas, todas ellas por exceder los límites de la pista.

El piloto de Aston Martin tenía pocas esperanzas de destacar en la prueba de Silverstone. Con un rendimiento muy pobre, el AMR26 es actualmente el coches más lento de toda la parrilla con diferencia y algunas cámaras onboard durante el fin de semana mostraron a Stroll sufriendo un subviraje a veces muy, muy exagerado.

El canadiense solo pudo marcar el penúltimo tiempo en la sesión de clasificación de este sábado, solo por delante de su compañero Fernando Alonso. Sin embargo, el domingo salió desde la 22ª posición tras un cambio de componentes en su motor Honda que superaba el cupo autorizado, lo que le valió una penalización de diez posiciones.

En una carrera en general discreta, Stroll dio que hablar sobre todo en la segunda parte de la prueba, cuando al llegar al límite de las salidas de pista toleradas, es decir, tres, empezó a sufrir las consecuencias de sus diversos límites de pista.

Más sobre Aston Martin:
Lance Stroll lors de la course de karts Lego.

Lance Stroll durante la carrera de karts Lego.

Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

Y lo menos que se puede decir es que lo hizo a lo grande, ya que recibió nada menos que tres sanciones distintas, todas ellas por salirse de la pista más allá de las líneas blancas.

De hecho, tras la carrera, los comisarios publicaron a las 19:58 tres decisiones diferentes para notificar estas sanciones. En concreto, su primera sanción de 5 segundos se debe a una salida de pista en la curva 18 de la vuelta 33 (la cuarta en total), la segunda es por una salida de pista en la curva 9 de la vuelta 35 (su quinta en total) y la tercera y última, se debía a una salida de pista en la curva 15 de la vuelta 42 (su sexta en total).

Esta media docena de salidas de pista injustificadas contabilizadas a Stroll le supusieron, por tanto, 15 segundos de penalización añadidos a su tiempo de carrera. En cualquier caso, había terminado 19º y último de los pilotos que cruzaron la bandera a cuadros.

"Disponemos de la información necesaria y sabemos en qué debemos mejorar; por lo tanto, durante estos fines de semana solo hay que tener paciencia y esperar a que se introduzcan las mejoras", dijo Stroll tras la carrera, en referencia al muy esperado gran paquete de mejoras que debería llegar en el GP de Hungría

"Hemos sufrido un fuerte subviraje durante la carrera y el coche era muy impredecible, lo que ha complicado respetar los límites de la pista. Siempre intento dar lo mejor de mí mismo y espero que las cosas mejoren pronto", concluyó el canadiense.

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