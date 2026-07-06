Así recuperó Leclerc sus sensaciones antes de ganar en Silverstone

Charles Leclerc ha recuperado sus sensaciones al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de F1 y ha atribuido este éxito a los cambios realizados entre bastidores.

El piloto de Ferrari adelantó en la primera vuelta a Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que había salido desde la pole position, para conseguir más tarde su primera victoria desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2024 y la novena de su carrera.

Esto puso fin a una mala racha reciente en la temporada de 2026, en la que solo había sumado cuatro puntos en tres carreras antes de llegar a Silverstone, incluyendo un accidente en la carrera de Mónaco y otro en la clasificación de Barcelona.

Esto provocó que se crease una situación interesante en Ferrari, ya que, tras superar con holgura a su compañero de equipo Lewis Hamilton el año pasado, Leclerc se ha quedado rezagado en este inicio de 2026 al no haber logrado adaptarse a los nuevos monoplazas tan bien como el siete veces campeón del mundo.

Pero tras clasificarse segundo para la carrera del domingo en Silverstone, por delante de Hamilton, que ocupaba la tercera posición, Leclerc reveló que había recuperado las buenas sensaciones al volante antes de conseguir la victoria.

"Significa mucho", afirmó Leclerc sobre su victoria. "Cuando las cosas se ponen difíciles y esa es literalmente la situación en la que he estado en las últimas carreras, obviamente hay mucha negatividad a mi alrededor en general, con todo tipo de rumores que se van creando, y nunca es un ambiente agradable en el que trabajar".

"Pero por haber mantenido la cabeza baja, haber seguido trabajando muy duro y haber conseguido el resultado que hemos logrado hoy, estoy muy orgulloso de todo el equipo, que me ha animado y ayudado a recuperar esa sensación con el coche".

"Es solo un primer paso y tengo que demostrarlo en diferentes trazados, pero en un circuito como este, donde la confianza es clave, no habría podido hacerlo sin esa sensación. Así que eso es realmente bueno", explicó el monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Leclerc reveló tras la clasificación que tenía "dos enfoques" para recuperar su nivel: o bien cambiar su "estilo de conducción por completo" para "imitar lo que hace Lewis", o bien "seguir insistiendo en mi estilo".

El monegasco optó por lo segundo para adaptar más el coche a su estilo de conducción, aferrándose "a lo que sé que me ha funcionado en el pasado", al tiempo que hacía caso omiso de las críticas externas que han surgido recientemente.

"Cuando hay tanta negatividad a tu alrededor, no es agradable de ver, así que intentas hacer caso omiso de todo ese ruido en la medida de lo posible", añadió.

"Intento no mirar el móvil y centrarme en lo que es relevante, y también para tener una visión clara de la situación, porque se dicen muchas cosas y en esta categoría pasas de héroe a cero, y de cero a héroe, en apenas dos días".

"Así que eso puede influir en cómo ves una situación. Mi trabajo consistía simplemente en intentar ignorar todo ese ruido, no mirar nada y no escuchar nada".

"Sé que no me convertí en un mal piloto de la noche a la mañana. Solo era cuestión de encontrar esa conexión con el coche. Estos coches son muy específicos, diferentes a cómo hemos estado conduciendo hasta ahora, así que sí, lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a ellos".

"Estuve muy fuerte durante la primera parte de la temporada, pero luego perdí un poco de conexión con el coche. Hicimos bastantes cambios en el coche y me llevó algo más de tiempo del que me hubiera gustado volver al nivel que quería".

"Además, hemos tenido algunos problemas los domingos que me han costado bastantes puntos. Así que, en conjunto, no era una situación nada agradable, pero estoy muy contento de haber salido de ella de esta manera".

Pero, con la temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía en su novena prueba y un Leclerc a 39 puntos de Hamilton en el campeonato, es muy consciente de que ahora debe mantener este rendimiento de forma constante.

"Aún es el principio", afirmó. "Solo es una carrera y no debo dejarme llevar pensando que la batalla ha terminado. Últimamente he tenido bastantes problemas con este coche y no puedo dar por sentado que ya los haya superado. Así que continuaré trabajando e intentaré tener esta sensación más a menudo de aquí en adelante", concluyó.

Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari; George Russell, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images