Vowles reconoce el trabajo de Sainz, pero lamenta "no ser lo suficientemente rápidos"
Carlos Sainz aseguró haberlo hecho todo bien y James Vowles elogió su trabajo en Silverstone, pero el rendimiento del Williams FW48 no acompañó.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
El equipo Williams llegó al Gran Premio de Gran Bretaña 2026 con optimismo, sobre todo por el nuevo alerón delantero que esperaban que supusiese un gran paso adelante. Sin embargo, se llevaron un golpe de realidad, ya que la mejora sólo supuso una pequeña ganancia que no les permitió acercarse a la lucha por la Q3 o los puntos.
Ni tan siquiera los abandonos ajenas ayudar a Carlos Sainz a llegar al top 10, mientras que la carrera de Alex Albon acabó ya en la salida tras un incidente con Oliver Bearman por el que fue penalizado.
Hablando tras la carrera, el director de Williams, James Vowles, admitió la decepción.
"Ha sido un fin de semana complicado. Hemos mejorado el rendimiento del coche, pero simplemente no es suficiente. O bien los rivales están mejorando más que nosotros, o bien no estamos sacando todo el partido al paquete que tenemos, o quizá sea una combinación de ambas cosas", explicó.
El directivo británico, ex de Mercedes, también quiso elogiar la carrera de Sainz después de llegar a colocarse dentro del top 10 tras una gran salida, pero lamentó que el ritmo no acompañase a su buen desempeño y acabase cayendo fuera de los puntos.
"Carlos lo ha hecho todo bien hoy, con una salida fantástica, pero sencillamente no hemos sido lo suficientemente rápidos. En cuanto a Alex, por desgracia su carrera terminó en la primera vuelta, pero colaboró muy bien con el equipo para realizar una serie de pruebas con algunas de estas actualizaciones para asegurarnos de que tenemos los conocimientos necesarios para aplicarlos en la próxima carrera".
De cara al futuro, James Vowles no se viene abajo, de hecho promete que este traspiés les hará más fuertes para volver siendo todavía más competitivos.
"Nos esperan grandes cosas en el futuro; esto va a ser un trampolín; llevará tiempo, pero estoy seguro de que volveremos a la lucha. Y lo que es más importante, vamos a darlo todo, estamos decididos a hacerlo, encontraremos el rendimiento y volveremos".
Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Comparte o guarda este artículo
¡250 victorias de Ferrari en F1¡ Y las lograron estos pilotos
Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar
La extraña sanción a Sainz: una vuelta más por culpa del pit lane de Silverstone
Sainz: "Empieza a ser frustrante porque las mejoras no funcionan"
Así vivimos la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña)
Leclerc triunfa en Silverstone, el SC ayuda a Russell y el Mercedes de Antonelli falla
Últimas noticias
Palou: "Tenemos que empezar a apretar para conseguir mejores resultados; se están acercando"
Vowles reconoce el trabajo de Sainz, pero lamenta "no ser lo suficientemente rápidos"
Tres sanciones en nueve vueltas: así llamó Stroll la atención en Silverstone
Bagnaia: "Aprilia tiene ventaja pero nos estamos acercando; el potencial lo veremos en unas carreras"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios