Vowles reconoce el trabajo de Sainz, pero lamenta "no ser lo suficientemente rápidos"

El equipo Williams llegó al Gran Premio de Gran Bretaña 2026 con optimismo, sobre todo por el nuevo alerón delantero que esperaban que supusiese un gran paso adelante. Sin embargo, se llevaron un golpe de realidad, ya que la mejora sólo supuso una pequeña ganancia que no les permitió acercarse a la lucha por la Q3 o los puntos.

Ni tan siquiera los abandonos ajenas ayudar a Carlos Sainz a llegar al top 10, mientras que la carrera de Alex Albon acabó ya en la salida tras un incidente con Oliver Bearman por el que fue penalizado.

Hablando tras la carrera, el director de Williams, James Vowles, admitió la decepción.

"Ha sido un fin de semana complicado. Hemos mejorado el rendimiento del coche, pero simplemente no es suficiente. O bien los rivales están mejorando más que nosotros, o bien no estamos sacando todo el partido al paquete que tenemos, o quizá sea una combinación de ambas cosas", explicó.

El directivo británico, ex de Mercedes, también quiso elogiar la carrera de Sainz después de llegar a colocarse dentro del top 10 tras una gran salida, pero lamentó que el ritmo no acompañase a su buen desempeño y acabase cayendo fuera de los puntos.

"Carlos lo ha hecho todo bien hoy, con una salida fantástica, pero sencillamente no hemos sido lo suficientemente rápidos. En cuanto a Alex, por desgracia su carrera terminó en la primera vuelta, pero colaboró muy bien con el equipo para realizar una serie de pruebas con algunas de estas actualizaciones para asegurarnos de que tenemos los conocimientos necesarios para aplicarlos en la próxima carrera".

De cara al futuro, James Vowles no se viene abajo, de hecho promete que este traspiés les hará más fuertes para volver siendo todavía más competitivos.

"Nos esperan grandes cosas en el futuro; esto va a ser un trampolín; llevará tiempo, pero estoy seguro de que volveremos a la lucha. Y lo que es más importante, vamos a darlo todo, estamos decididos a hacerlo, encontraremos el rendimiento y volveremos".

Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images