Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Palou: "Tenemos que empezar a apretar para conseguir mejores resultados; se están acercando"

IndyCar
Mid-Ohio
Palou: "Tenemos que empezar a apretar para conseguir mejores resultados; se están acercando"

Vowles reconoce el trabajo de Sainz, pero lamenta "no ser lo suficientemente rápidos"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vowles reconoce el trabajo de Sainz, pero lamenta "no ser lo suficientemente rápidos"

Tres sanciones en nueve vueltas: así llamó Stroll la atención en Silverstone

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Tres sanciones en nueve vueltas: así llamó Stroll la atención en Silverstone

Bagnaia: "Aprilia tiene ventaja pero nos estamos acercando; el potencial lo veremos en unas carreras"

MotoGP
GP de Alemania
Bagnaia: "Aprilia tiene ventaja pero nos estamos acercando; el potencial lo veremos en unas carreras"

Fermín Aldeguer será baja en Sachsenring y Gresini no le sustituirá

MotoGP
GP de Alemania
Fermín Aldeguer será baja en Sachsenring y Gresini no le sustituirá

Así recuperó Leclerc sus sensaciones antes de ganar en Silverstone

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Así recuperó Leclerc sus sensaciones antes de ganar en Silverstone

F1 Academy en Silverstone - Crónicas y resultados - Palmowski, más líder

F1 Academy
Silverstone
F1 Academy en Silverstone - Crónicas y resultados - Palmowski, más líder

Márquez: "Mis vacaciones serán más cortas, para intentar dar un paso y ver dónde podemos llegar"

MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Mis vacaciones serán más cortas, para intentar dar un paso y ver dónde podemos llegar"
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Vowles reconoce el trabajo de Sainz, pero lamenta "no ser lo suficientemente rápidos"

Carlos Sainz aseguró haberlo hecho todo bien y James Vowles elogió su trabajo en Silverstone, pero el rendimiento del Williams FW48 no acompañó.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

El equipo Williams llegó al Gran Premio de Gran Bretaña 2026 con optimismo, sobre todo por el nuevo alerón delantero que esperaban que supusiese un gran paso adelante. Sin embargo, se llevaron un golpe de realidad, ya que la mejora sólo supuso una pequeña ganancia que no les permitió acercarse a la lucha por la Q3 o los puntos.

Ni tan siquiera los abandonos ajenas ayudar a Carlos Sainz a llegar al top 10, mientras que la carrera de Alex Albon acabó ya en la salida tras un incidente con Oliver Bearman por el que fue penalizado.

Hablando tras la carrera, el director de Williams, James Vowles, admitió la decepción.

"Ha sido un fin de semana complicado. Hemos mejorado el rendimiento del coche, pero simplemente no es suficiente. O bien los rivales están mejorando más que nosotros, o bien no estamos sacando todo el partido al paquete que tenemos, o quizá sea una combinación de ambas cosas", explicó.

El directivo británico, ex de Mercedes, también quiso elogiar la carrera de Sainz después de llegar a colocarse dentro del top 10 tras una gran salida, pero lamentó que el ritmo no acompañase a su buen desempeño y acabase cayendo fuera de los puntos.

"Carlos lo ha hecho todo bien hoy, con una salida fantástica, pero sencillamente no hemos sido lo suficientemente rápidos. En cuanto a Alex, por desgracia su carrera terminó en la primera vuelta, pero colaboró muy bien con el equipo para realizar una serie de pruebas con algunas de estas actualizaciones para asegurarnos de que tenemos los conocimientos necesarios para aplicarlos en la próxima carrera".

De cara al futuro, James Vowles no se viene abajo, de hecho promete que este traspiés les hará más fuertes para volver siendo todavía más competitivos.

"Nos esperan grandes cosas en el futuro; esto va a ser un trampolín; llevará tiempo, pero estoy seguro de que volveremos a la lucha. Y lo que es más importante, vamos a darlo todo, estamos decididos a hacerlo, encontraremos el rendimiento y volveremos". 

También puedes leer:
Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams

Franco Colapinto, Alpine, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Tres sanciones en nueve vueltas: así llamó Stroll la atención en Silverstone

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Cómo el feedback de Alonso es clave para el motor Honda que "dará vida" al Aston

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cómo el feedback de Alonso es clave para el motor Honda que "dará vida" al Aston

Hamilton evita la sanción y mantiene el podio de Silverstone: ¿Por qué?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Hamilton evita la sanción y mantiene el podio de Silverstone: ¿Por qué?

Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"
Más de
Carlos Sainz

¡250 victorias de Ferrari en F1¡ Y las lograron estos pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
¡250 victorias de Ferrari en F1¡ Y las lograron estos pilotos

Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar

La extraña sanción a Sainz: una vuelta más por culpa del pit lane de Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
La extraña sanción a Sainz: una vuelta más por culpa del pit lane de Silverstone
Más de
Williams

Sainz: "Empieza a ser frustrante porque las mejoras no funcionan"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Sainz: "Empieza a ser frustrante porque las mejoras no funcionan"

Así vivimos la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Así vivimos la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña)

Leclerc triunfa en Silverstone, el SC ayuda a Russell y el Mercedes de Antonelli falla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Leclerc triunfa en Silverstone, el SC ayuda a Russell y el Mercedes de Antonelli falla

Últimas noticias

Palou: "Tenemos que empezar a apretar para conseguir mejores resultados; se están acercando"

IndyCar
Mid-Ohio
Palou: "Tenemos que empezar a apretar para conseguir mejores resultados; se están acercando"

Vowles reconoce el trabajo de Sainz, pero lamenta "no ser lo suficientemente rápidos"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vowles reconoce el trabajo de Sainz, pero lamenta "no ser lo suficientemente rápidos"

Tres sanciones en nueve vueltas: así llamó Stroll la atención en Silverstone

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Tres sanciones en nueve vueltas: así llamó Stroll la atención en Silverstone

Bagnaia: "Aprilia tiene ventaja pero nos estamos acercando; el potencial lo veremos en unas carreras"

MotoGP
GP de Alemania
Bagnaia: "Aprilia tiene ventaja pero nos estamos acercando; el potencial lo veremos en unas carreras"