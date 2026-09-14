Exclusiva F1: Madring y FIA cambiarán el diseño para tener más adelantamientos en 2027
Luis García Abad, director del GP de España de F1 en Madrid, admite que están dispuestos a cambiar el diseño de Madring para facilitar los adelantamientos. La FIA ya lo estudia.
Circuito de Madring, sede del GP de España 2026 de F1
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Madrid.- El primer fin de semana de competición de Fórmula 1 en el circuito de Madring dejó una cosa clara: no dejó indiferente a nadie. El diseño del trazado fue altamente elogiado a una vuelta, así como la organización del GP de España, aunque tras las primeras sesiones se temía que no fuera fácil adelantar y la carrera confirmó esos temores.
Sin embargo, Motorsport.com pudo hablar con Luis García Abad, presidente del gran premio en Madring, tras la carrera, y admitió no solo que ellos están abiertos al cambio, sino que la FIA ya ha detallado cómo se puede mejorar el diseño.
"Bueno, para ser sincero, la FIA ha definido claramente cuál es la forma de mejorar el trazado del circuito, y estaremos abiertos a ello porque tendremos que reacondicionar el circuito para el año que viene", dijo el exmanager de Fernando Alonso.
Sin embargo, García Abad no lo vio tan negativo, más allá de que hay zonas de la pista donde hay que mejorar la seguridad, como indicó Carlos Sainz, al ser a ciegas. De hecho, cree que con otro reglamento la carrera habría sido diferente: "Pero mi opinión personal —y, sin duda, es solo mi opinión personal— es que he trabajado con uno de los mejores pilotos de la historia, y los adelantamientos solían ser algo muy serio, mientras que ahora son complicados [con estas reglas]".
"Creo de verdad que el sábado se lo pasaron muy bien en la clasificación, y en carrera un coche era más rápido que otro y le adelantó. Sin duda podemos mejorar, porque al fin y al cabo no estamos definiendo los niveles de seguridad en algunas curvas. Pero, sin duda, intentaremos introducir una mejora para el año que viene".
El circuito de Madring ha llegado para quedarse, ya que firmó con la categoría por diez años. Eso no significa que vaya a ser solo una década lo que lo vamos a disfrutar, sino que hay al menos esos diez años, lo que permite tiempo para crecer y mejorar.
Y Abad añadió: "Tenemos el espacio, tenemos el recinto, tenemos las instalaciones, tenemos la capacidad para hacerlo. Estoy seguro de que la FOM, la FIA y nosotros mismos lo intentaremos. Si podemos mejorar algo, lo haremos".
El sábado, Max Verstappen había elogiado la logística, pero pidió que le dejaran a él el mapa de la pista para mejorarla. Tras la carrera del domingo, Gabriel Bortoleto admitió: "¡Casi me quedo dormido!".
Bien, pues nadie se preocupe, desde el año que viene todo será distinto.
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