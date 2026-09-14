Honda sorprende cambiando al líder de su proyecto de F1 y ya mira hacia 2027

Honda prepara un cambio en la dirección de su programa de desarrollo de unidades de potencia para la Fórmula 1. El fabricante japonés ha anunciado que Yoichiro Fukao asumirá el liderazgo del proyecto a partir del próximo 1 de octubre de 2026, reemplazando en el cargo a Tetsushi Kakuda.

El movimiento forma parte de una transición planificada por Honda Racing Corporation con la que la compañía pretende acelerar el desarrollo de sus unidades de potencia y, también, garantizar la transferencia progresiva de conocimientos técnicos hacia la siguiente generación de ingenieros.

Fukao ocupa actualmente el puesto de 'LPL adjunto' —líder adjunto del proyecto de F1— y es también el responsable del departamento dedicado al software. Desde el próximo 1 de octubre pasará a ejercer como 'LPL', es decir, el máximo responsable del proyecto de desarrollo de la unidad de potencia japonesa en al F1.

El cambio llega en un momento especialmente importante para Honda y, evidentemente, su socio Aston Martin. El fabricante está en una nueva etapa en la F1 y no ha empezado con buen pie el reglamento de unidades de potencia de 2026, con un reparto más equilibrado entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica.

Honda considera que la nueva estructura permitirá establecer desde una fase temprana un marco de desarrollo más sólido ante los cambios reglamentarios que se esperan a partir de 2027. El objetivo es evitar que la transición entre generaciones de ingenieros afecte al trabajo técnico y, al mismo tiempo, aprovechar la experiencia acumulada durante el desarrollo de la actual generación de motores.

No obstante, desde Honda aseguran que el relevo de Kakuda por Fukao se plantea como una transición planificada y no como un cambio motivado por los malos resultados.

Honda busca así reforzar su estructura interna con vistas a los próximos años para desarrollar una unidad de potencia cada vez más competitiva en la Fórmula 1.

Con Fukao al frente del proyecto desde octubre, Honda iniciará una nueva fase en el desarrollo de sus unidades de potencia con la mirada puesta tanto en la evolución del actual reglamento como en los cambios que puedan llegar a partir de la temporada 2027.

En estos momentos, tras más de la mitad de la temporada 2026 disputada, Aston Martin y Honda se encuentran en la 10ª posición del mundial de constructores con tres puntos, solo por delante de Cadillac, un equipo recién llegado al Gran Circo.