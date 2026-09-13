La historia, paso a paso, de cómo Norris perdió el GP de España por el VSC

Dos segundos. Ese fue el margen entre el momento en el que Lando Norris pasó por delante de la entrada al pitlane del Madring y la activación del coche de seguridad virtual que acabó con sus esperanzas de victoria en el Gran Premio de España, un triunfo que finalmente recogió Andrea Kimi Antonelli.

Norris había construido una ventaja de 6,2 segundos sobre Antonelli al inicio de la vuelta 14 y parecía tener completamente bajo control la carrera una vez que el británico superó una frenética primera vuelta, en la que el líder del campeonato le presionó, aunque terminó saliéndose de pista tanto en la curva 1 como en la curva 5.

Lo que empezaba a tener toda la pinta de convertirse en una cómoda victoria de Norris dio un vuelco con la detención de Lance Stroll en la curva 20 al final de la vuelta. El pedal de freno del Aston Martin se fue al fondo y el canadiense acabó viéndose obligado a detener el coche en la escapatoria.

Esto es lo que ocurrió, paso a paso, y por qué Norris perdió la oportunidad de realizar una parada 'barata' bajo el coche de seguridad virtual.

15:26 - Stroll se detiene en la curva 20

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Stroll comunicó que ya se estaba quedando sin frenos, un problema que había afectado a Lewis Hamilton unas vueltas antes. En el caso de Hamilton, el Ferrari era incapaz de reducir suficientemente la velocidad para tomar las curvas y el siete veces campeón del mundo se vio obligado a levantar el pie y llevar su coche de vuelta al pitlane.

Ferrari no quería perjudicar el plan de Leclerc de alargar su stint con los neumáticos duros hasta bien avanzada la carrera, de ahí la decisión de pedir a Hamilton que regresara a boxes, pero Stroll no tenía ese mismo condicionante.

En su favor, intentó facilitar al máximo la retirada del coche deteniéndose delante de un puesto de comisarios y consiguiendo dejarlo prácticamente junto a una abertura de las barreras para que pudieran apartarlo.

La bandera amarilla apareció justo cuando Norris había salido de la curva 14. En ese momento no existía ninguna indicación clara de que fuera a activarse un VSC. De nuevo, quizá se esperaba que el coche de Stroll estuviera situado en una posición desde la que los comisarios pudieran retirarlo rápidamente.

"Visto con perspectiva, habría sido una buena idea [parar de forma preventiva], pero tendremos que revisarlo con mis ingenieros para ver si era más o menos evidente que aquello acabaría provocando un coche de seguridad virtual", explicó el director del equipo McLaren, Andrea Stella.

"El problema aquí es que tienes que ser extremadamente cuidadoso porque pierdes 27 segundos si paras sin un coche de seguridad virtual. Así que, si te equivocas, la penalización es enorme: vas liderando, paras innecesariamente y de repente has perdido la victoria".

"Por eso creo que una buena norma es reaccionar a los hechos, a cuál es la situación real del circuito. Pero definitivamente analizaremos si, dadas aquellas circunstancias, era simplemente evidente que acabaría habiendo un coche de seguridad virtual".

15:27 - Se activa el VSC

Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Federico Basile

Cuando Norris pasó junto al coche de Stroll, la bandera amarilla seguía ondeando. McLaren decidió no reaccionar de forma preventiva y el líder de la carrera atravesó las curvas 21 y 22, las dos últimas del Madring.

Justo cuando Norris salió de la última curva se activó el VSC. Según los cálculos de McLaren, llegó apenas dos segundos demasiado tarde como para poder llamar a Norris a boxes.

Antonelli, que en ese momento estaba a 6,3 segundos de Norris, sí tuvo tiempo suficiente para recibir el aviso de entrar en boxes, al igual que Max Verstappen y George Russell. Para Antonelli y Verstappen, aquello les permitió cambiar sus neumáticos medios y blandos, respectivamente, por los duros, asegurándose así poder llegar hasta el final de la carrera.

Eso obligaba a Norris a completar al menos una vuelta más antes de realizar su parada, pero existía un peligro importante: que el VSC terminase demasiado pronto como para que pudiera aprovechar una parada 'barata'. El largo pitlane del Madring suponía una pérdida de alrededor de 30 segundos a velocidad normal.

15:29 - Norris para después de terminar el VSC

Lando Norris, McLaren Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Antonelli y Verstappen salieron de sus paradas bajo VSC por detrás de Leclerc, que también había permanecido en pista porque las condiciones de neutralización llegaron demasiado pronto como para arriesgarse a abandonar sus neumáticos duros. Si Norris hubiera podido parar bajo VSC, probablemente habría regresado a pista por delante del piloto de Ferrari.

A Norris le comunicaron que pararía independientemente de si el VSC seguía activo o no. De hecho, el coche de seguridad virtual terminó cuando estaba pasando por la curva 21 y, acto seguido, entró en el pitlane.

Cumplió con la orden y realizó su única parada para montar el neumático duro, aunque aquello añadió otro problema a su carrera: la rueda delantera derecha tardó en salir y le hizo perder unos segundos adicionales detenido en su box.

Stella consideró que aquella lenta parada no tuvo una influencia significativa, ya que Norris habría salido detrás de Russell de todos modos. El único aspecto favorable era que Russell tendría que volver a parar después de haber montado el neumático medio.

Tras alcanzar al Mercedes, Norris pasó tres vueltas rodando a menos de un segundo de Russell antes de que el británico entrara en boxes al final de la vuelta 28.

"Siendo justos y para tener toda la imagen, hicimos una parada de siete segundos, así que definitivamente también hay cosas que aprender en cuanto a nuestras operaciones".

"No habría cambiado el resultado final porque probablemente Lando habría salido igualmente detrás de Russell y, aunque no hubiera sido así, tampoco habría sido posible adelantar a Verstappen y Antonelli. Así que tomamos nota de que tenemos mucho trabajo por hacer en nuestras operaciones y no es la primera vez que hacemos una parada lenta. Pero, en términos de la carrera en sí, no marcó ninguna diferencia".

Una vez que Russell entró en boxes, Norris efectivamente alcanzó a Verstappen, pero sufrió un destino similar: quedó atrapado en la estela del neerlandés hasta el final de la carrera mientras la victoria se alejaba cada vez más de sus manos con cada vuelta que pasaba.

Las conversaciones por radio

Will Joseph: Banderas amarillas en la curva 20. Amarillas. Coche de seguridad virtual desplegado, coche de seguridad virtual desplegado. Sin drive en el delta.

Lando Norris: ¿Entramos?

Will Joseph: Si dura lo suficiente.

Norris: ¿Cómo de grande es el accidente?

Joseph: Creo que alguien tiene problemas de frenos... Hay comisarios en pista en la curva 20, no lo he visto. Intenta mantenerte en el delta.

Joseph: Y Lando [se corta la radio]...

Norris: Creo que sí, ¿vosotros?

Joseph: Sí, entramos.

Joseph: Lando, confirmamos que entramos en boxes esta vuelta pase lo que pase.

Norris: Confirmado.

Joseph: Seguimos pensando que hay comisarios en pista.

Joseph: Termina el coche de seguridad virtual, termina el coche de seguridad virtual.

Norris: ¿Confirmamos que seguimos entrando?

Joseph: Sí, confirmado. Entra en boxes esta vuelta.

¿Debería McLaren haber alargado el stint?

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Federico Basile

La pregunta que queda es la siguiente: ¿debería McLaren haber retrasado la parada de Norris con la intención de abrir una ventaja suficiente?

Con Leclerc frenando a Verstappen y Antonelli, podría argumentarse que Norris habría podido permanecer unas vueltas más en pista, construir los aproximadamente 30 segundos de ventaja necesarios para salir al menos por delante de Antonelli y regresar a pista por delante de Leclerc, o quedarse detrás del Ferrari y esperar a que este realizara su parada.

El problema era que Norris llevaba neumáticos medios usados y la diferencia con Leclerc antes del VSC era de solo 13,8 segundos.

Aunque Norris todavía rodaba más rápido que el piloto de Ferrari, la diferencia de ritmo por vuelta entre ambos se estaba reduciendo: fue 0,506 segundos más rápido en la vuelta 10, 0,272s en la 11, 0,264s en la 12 y apenas 0,027s más rápido en la vuelta 13.

Por tanto, intentar construir esa diferencia era sencillamente inviable, especialmente porque Leclerc no estaba sufriendo degradación con los neumáticos duros en aquel momento y seguía mejorando sus tiempos a medida que se reducía la carga de combustible.

Para conseguir una ventana de parada segura, Norris habría necesitado encontrar al menos otros 16 segundos una vez finalizado el VSC, algo prácticamente imposible.

Estaba entre la espada y la pared, y Norris y McLaren eligieron la espada.

Simplemente fue una cuestión de mala suerte con el momento en el que sucedió todo. Norris incluso bromeó diciendo que McLaren había sido "demasiado rápido" durante el fin de semana: si el equipo hubiera estado en su posición habitual, habría podido beneficiarse del VSC.

"Consideramos quedarnos fuera, pero tienes que aceptar el hecho de que en ese momento estás con unos neumáticos medios relativamente usados y la gente que viene por detrás llevará duros nuevos, así que nunca vas a conseguir abrir una diferencia respecto a pilotos con duros nuevos", concluyó Stella.

"Por tanto, tuvimos que aceptar que eso era lo que debíamos hacer y que simplemente habíamos tenido una mala suerte increíble".

"A veces hablamos de tener mala suerte. Creo que en ocasiones utilizamos el concepto de mala suerte para demasiadas situaciones, pero, en este caso, es casi la definición matemática de tener mala suerte".