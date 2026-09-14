El 'fail' de la F1 en Madrid que cambió dos ganadores de la historia

Poco antes de la salida del estreno de la Fórmula 1 en el nuevo Madring, la señal internacional de televisión mostró un gráfico sobre anteriores ganadores de Grandes Premios en Madrid: Jacques Laffite, Mario Andretti y James Hunt. El problema: el gráfico era erróneo y no mostraba a los verdaderos ganadores de las carreras de 1979 y 1981.

Porque no fue Laffite quien ganó el Gran Premio de España disputado en Jarama, cerca de Madrid, en esos años, sino Patrick Depailler (1979) y Gilles Villeneuve (1981). Especialmente recordada es la victoria de Villeneuve: fue su sexto y último triunfo en la Fórmula 1, y además uno especialmente ajustado, ya que ¡los cinco primeros cruzaron la meta separados por apenas 1,24 segundos!

Sin embargo, probablemente Villeneuve y Depailler no fueron omitidos deliberadamente. Todo apunta simplemente a un error al copiar los datos: aunque el gráfico llevaba como título "anteriores ganadores", en realidad mostraba a los "anteriores autores de la pole" en Madrid. Esos sí fueron Laffite (1979 y 1981), Andretti (1977 y 1978) y Hunt (1976).

Los aficionados detectan enseguida el error de la Fórmula 1

Los datos incorrectos no pasaron desapercibidos para los aficionados. "Vamos, Fórmula 1, podéis hacerlo mejor", escribió un espectador en X. Otro comentó: "Cuesta creerlo".

De hecho, la propia Fórmula 1 es responsable del error. Los gráficos de la señal internacional de televisión son producidos directamente por Formula One Management (FOM). El equipo encargado trabaja principalmente desde el centro de producción de la categoría en Biggin Hill, Inglaterra. Desde allí se incorporan los gráficos a las imágenes en directo de la Fórmula 1.

Famosos errores de la Fórmula 1

Las denominaciones incorrectas aparecen de vez en cuando en la Fórmula 1. Esta misma primavera, después de que Andrea Kimi Antonelli consiguiera su primera victoria en un Gran Premio en China, durante la ceremonia del podio fue anunciado como "Kimi Raikkonen". También en China, después de la primera victoria de Red Bull en un Gran Premio en 2009, lograda por Sebastian Vettel, sonó por error el himno británico en lugar del austriaco. También este año, cuando Marc Márquez visitó el garaje de Audi en el GP de Barcelona-Catalunya, le anunciaron como expiloto de MotoGP.

Incidentes como estos forman parte de una larga lista de famosos "fails" de la Fórmula 1. Por ejemplo, la leyenda del fútbol Pelé debía ondear la bandera a cuadros para recibir al ganador del Gran Premio de Brasil de 2002, pero no vio pasar a Michael Schumacher y acabó mostrándosela a algunos de los pilotos que venían detrás. Pese a ello, la victoria de Schumacher fue, por supuesto, oficial.

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