Steiner vuelve al paddock de la F1 como comentarista de TV

El italiano asistirá a siete carreras con la cadena RTL, así como al Gran Premio de Australia con el Channel 10, aunque no se descarta que pueda realizar otras labores si se ajustan en su agenda. Su compromiso con el medio alemán se centrará en la segunda mitad de la temporada, con las pruebas de Bahrein, Hungría, Bélgica, Holanda, Italia, Azerbaiyán y Las Vegas.

El antiguo director de Haas tuvo su primera experiencia como comentarista de televisión el año pasado en la NASCAR, donde desempeñó un papel similar en una visita a Estados Unidos entre las citas del Gran Circo: "Soy lo que llaman el comentarista experto, como en los viejos tiempos Niki Lauda".

"Todo surgió muy rápido", reveló Guenther Steiner a Motorsport.com. "Me enviaron un mensaje el domingo pasado preguntándome si estaba interesado. Hablamos el lunes, tuvieron una reunión con ellos y el martes me preguntaron si podía hacerlo, así que les dije, 'claro, ¿por qué no?' Es que estaban buscando a alguien, y creo que quieren rejuvenecer un poco su programa, no siempre las mismas personas, surgió mi nombre, y hablé con ellos".

"Como siempre digo, mi vida siempre está llena de sorpresas. Cuando la gente me preguntó en enero, '¿qué vas a hacer ahora?', respondí, 'no me preocupa lo que voy a hacer, no sé lo que va a venir', y esas cosas llegaron", continuó el aclamado protagonista de 'Drive to Survive' en muchos de sus momentos más icónicos.

Respecto a su única aparición en la televisión australiana, dijo: "Faltan cuatro o cinco semanas, así que todavía no sé lo que voy a hacer allí, creo que voy a hacer algo parecido".

El italiano admitió que su experiencia en la NASCAR con Fox Sports en Austin durante el pasado mes de marzo le abrió los ojos y le sirvió de preparación: "Absolutamente, en aquel momento no sabía lo suficiente sobre el tema, y cuando la gente dijo, 'vamos a intentar hacer esto', yo dije, 'sí, vamos a intentarlo'. Ahora estoy muy contento de haberlo hecho, porque al menos sé más o menos lo que implica".

"Cuando fui a Austin el año pasado, no tenía ni idea de cómo hacer televisión porque nunca lo había hecho antes, fue una buena experiencia, fue hacer algo diferente. Creo que puedo hacer un buen trabajo", aseguró un Guenter Steiner que indicó que no tendrá reparos en expresar opiniones críticas sobre los pilotos y equipos si están justificadas.

"Mientras seas profesional, debes tener una opinión, no puedes decir que todo es bueno", explicó. "Intento ser objetivo, nunca empiezo diciendo que tengo que cabrear a alguien, en realidad, soy todo lo contrario, no quiero enfadar a nadie en mi vida, lo hago sin intentarlo. Tengo una opinión, la consigo sin intentarlo, pero tengo una, y no es contra esa persona, no soy el tipo que juzga a la gente, solo explico los hechos, soy el último en juzgar a la gente".

También insistió en que no recurrirá al lenguaje malsonante que se convirtió en una marca registrada de sus apariciones en 'Drive to Survive': "¿Cuántas veces dije palabrotas en una entrevista oficial? ¿Cuántas veces he dicho palabrotas en la rueda de prensa de la FIA? ¿Quién dijo palabrotas allí? Perfecto, Fred [Vasseur], perfecto, Toto [Wolff], Guenther [Steiner], no".

El italiano dijo que tiene otras oportunidades de trabajar dentro de la Fórmula 1, pero no quiere comprometerse a viajar demasiado: "Estoy hablando con algunas personas, y estoy viendo que no quiero hacer el 2024, es una de esas cosas, empiezas con algo y, de repente, va creciendo. Hay bastantes cosas en marcha, pero no salto a todo, y simplemente evalúo, de lo contrario, si haces una cosa, no puedes hacer la otra. Yo no diría que tengo mucho donde elegir, pero puedo escoger en el momento, lo cual es una suerte, un lugar muy afortunado en el que estar".

