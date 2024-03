Un expiloto de F1 acusa a Alonso de actuar: "Fue digno de un Oscar"

Los comisarios del Gran Premio de Australia 2024 interpretaron la frenada de Fernando Alonso hacia el final de la carrera cuando George Russell le seguía de cerca buscando el adelantamiento como una conducción peligrosa que desencadenó el accidente del piloto de Mercedes.

Debido a ello, el asturiano fue sancionado con 20 segundos. Cuando fue llamado para dar explicaciones, Alonso alegó que los pedales de su Aston Martin no funcionaban correctamente. Pero para Robert Doornbos, expiloto de Fórmula 1 entre 2005 y 2006, el español simplemente estaba actuando.

"Después del accidente, él [Alonso] miró por el retrovisor y no vio a George. Una vuelta más tarde, pasó por la zona donde estaba el coche de George ya parado. Entonces abrió la radio y empezó a quejarse: 'Mi acelerador no funciona y estoy teniendo problemas'. El equipo también apoyó sus quejas y le contestaron: 'Sí, esperamos que puedas llegar a la meta'. Realmente era una nominación digna de un Oscar, pero no funcionó", declaró Doornbos en el programa Crashing in the Kitchen en Ziggo Sport.

Aunque no era un cuerpo a cuerpo, en ese momento Russell luchaba por la posición con Alonso cuando el español frenó unos 100 metros antes de lo habitual, tal y como reveló la telemetría. Esa táctica se conoce comúnmente como "brake test o prueba de frenada" y está totalmente prohibida por la FIA.

El piloto británico y Mercedes por tanto alegaron que había perdido el control del monoplaza por culpa de Alonso, ya que se vio sorprendido por su frenada y, finalmente, los comisarios creyeron su versión, más que nada porque la del piloto español era poco creíble, cree el expiloto holandés

"Al final, la FIA tampoco se creyó su historia [la de Alonso], porque no vieron nada raro. Entonces la historia apareció en los medios de comunicación y Fernando dejó de quejarse al respecto", señaló.

Además, Robert Doornbos dijo que era ilógico que Alonso alegase que había sido un problema del coche, ya que recordó que había tenido una situación similar en el pasado.

"Ya lo hizo una vez, en Hungría, y fue sancionado. Fue durante los entrenamientos libres, no tenía nada que ver con la carrera. Lo hizo porque le molestó que me interpusiera en su vuelta rápida. Recibió una penalización y se convirtió en un problema en la lucha por el campeonato con Michael Schumacher".

Fernando Alonso y George Rusell en la carrera del GP de Australia 2024 de F1 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

