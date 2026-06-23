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Cadillac F1 llevará un "gran paquete de mejoras" a Austria

Cadillac, equipo recién llegado a la F1, introducirá una serie de nuevas mejoras en el próximo Gran Premio de Austria 2026.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Test de Pirelli con Cadillac

El equipo Cadillac de Fórmula 1 ha confirmado que llevará otro "paquete de mejoras sustancial" al Gran Premio de Austria de este fin de semana.

Como era de esperar, el nuevo equipo estadounidense comenzó su andadura en la F1 muy rezagado respecto al resto del pelotón (a excepción de Aston Martin), pero ha ido mejorando su rendimiento gracias a las actualizaciones del MAC-26.

Entre ellas se incluyeron un alerón trasero y un sistema de escape mejorados en Mónaco, seguidos de más mejoras en el alerón trasero y el sistema de refrigeración en Barcelona, donde Sergio Pérez se clasificó a solo 1,9s del mejor tiempo en Q1 y superó a los Aston Martin por poco más de un segundo.

Cadillac mantiene ese ritmo de cara a la prueba del Red Bull Ring, con Silverstone a la vuelta de la esquina la semana que viene. "Las carreras se suceden ahora a un ritmo vertiginoso, y hacer frente a ese aspecto logístico al tiempo que mejoramos nuestro rendimiento es uno de los retos clave de esta parte del año", afirmó Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac.

"No obstante, nos alegra poder presentar para este fin de semana otro paquete de mejoras grande. Con los nuevos pontones laterales y el suelo, supone una cantidad significativa de trabajo y esperamos que nos permita continuar nuestra propia trayectoria de acercarnos progresivamente al pelotón de la zona media".

"No subestimamos los retos que plantea Austria, pero estamos aprendiendo de forma constante y estoy seguro de que podremos seguir avanzando este fin de semana", dijo.

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Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Checo Pérez se quedó a las puertas de los puntos en una carrera de Mónaco que estuvo llena de altibajos, antes de una dura prueba en España, y el mexicano confía en que las nuevas piezas ayudarán a Cadillac a ganar más terreno en la clasificación.

"En cada carrera notamos que estamos progresando, y llegar a la bandera a cuadros en Barcelona nos ha aportado muchos conocimientos valiosos", afirmó.

"El ritmo de desarrollo es muy bueno; todo el mundo en la fábrica está trabajando a toda máquina para llevar nuevas piezas al circuito, y esperamos que la mejora que tenemos este fin de semana nos permita dar un paso más", concluyó el piloto mexicano.

Más sobre el GP de Austria:

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