Sargeant promete "luchar hasta el final" por su asiento en Williams F1

Logan Sargeant insiste en que "luchará hasta el final" por su asiento en Williams mientras aumentan los rumores que le colocan más fuera que dentro de la Fórmula 1.

El piloto estadounidense recibió una oportunidad más del equipo con sede en Grove en este 2024, tras una temporada como novato con muchos incidentes que eclipsaron sus pocas actuaciones destacables.

Sin embargo, su temporada hasta el momento ha estado lejos de ser llamativa, con un 14º puesto como mejor resultado antes del Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana, en el que se quedó a las puertas de los puntos con un 11º puesto, mientras que su compañero de equipo Alexander Albon ha estado constantemente rondando el top 10 y ya ha sumando cuatro puntos.

También cabe destacar que Sargeant se ha visto lastrado por la falta de piezas, ya que todas las mejoras han ido a parar en primer lugar al coche de Albon, por lo que ha competido con un coche menos potente durante gran parte de la primera mitad del año. Además, el equipo le dejó sin competir en Australia para permitir que el tailandés corriese con su coche después de haber estrellado previamente el suyo.

Sin embargo, a pesar de los factores atenuantes, el rendimiento de Sargeant ha estado constantemente en el punto de mira y, con Williams como uno de los posibles destinos para Carlos Sainz, su asiento en la Fórmula 1 está siendo cada vez más cuestionado.

"He tenido ruido alrededor durante no sé cuánto tiempo, desde todas las direcciones", dijo el americano.

"Al fin y al cabo, llego a cada fin de semana y doy lo mejor de mí en cada ocasión por todos los miembros del equipo que trabajan duro. También estoy aquí por mí, quiero demostrarme a mí mismo que puedo seguir mejorando, seguir demostrando que puedo hacerlo".

"En mi cabeza, conozco los hechos reales y sé que he hecho un buen trabajo esta temporada con lo que he tenido. Y eso es lo que más me importa", aseguró el piloto de Williams.

El director del equipo, James Vowles, había descartado un cambio de pilotos a mitad de temporada a principios de año, pero la idea de que Sargeant podría dejar su asiento antes del GP de Abu Dhabi ha vuelto a sonar con fuerza en las últimas semanas.

Cuando se le preguntó si consideraba que eso sería demasiado duro, Sargeant dijo: "Creo que teniendo en cuenta que hemos tardado tanto en tener dos coches iguales, es difícil tener una lectura clara de cómo van las cosas".

"Lo que sé es que estoy contento con mi forma de pilotar el monoplaza. Y no podía decir eso el año pasado, pero este año sí puedo", añadió.

Vowles, que admitió que sería difícil recuperar la confianza de su piloto tras dejarle "en el banquillo" en Melbourne, aumentó la presión sobre los hombros de Sargeant en el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña al insinuar que tenía que dar razones para mantener su puesto en el equipo.

"Como he dicho, lo más importante es que sé que he estado haciendo un buen trabajo", dijo Sargeant.

"Sé que he estado pilotando bien con lo que he tenido a lo largo de la temporada. Por lo visto en Suzuka, estoy muy orgulloso de lo que hice y, ya sabes, he seguido intentando rendir incluso cuando no siempre he tenido el coche para hacerlo".

"Soy un luchador. Voy a luchar sea cual sea la situación. Voy a luchar hasta el final", concluyó.

