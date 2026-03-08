Mundiales de F1: qué títulos hay, cuántos campeones, vigente campeón...

Todo sobre los campeonatos del mundo de Fórmula 1. Apunta y comparte.

¿Qué mundiales se pueden ganar en la Fórmula 1? ¿Qué campeonatos y títulos hay en la F1?

A diferencia de MotoGP, en el mundial de Fórmula 1 solo se pueden ganar dos mundiales, liderar dos campeonatos, el de pilotos (de manera individual) y el de escuderías o constructores.

El mundial de pilotos es el que más se recuerda siempre, el título más importante de Fórmula 1. Lo consigue el piloto que al término de la temporada haya acumulado más puntos en todos los fines de semana (donde puntúan la carrera, la vuelta rápida y, en fines de semana al sprint, también la carrera corta del sábado). En la actualidad se tienen en cuenta todos los grandes premios, mientras que en el pasado solo se contaban los mejores resultados, y se descartaban (no contaban) los peores resultados logrados.

El mundial de constructores, equipos o escuderías de la F1 (se puede llamar de diferentes maneras) se lo lleva el conjunto que, sumando lo que han conseguido sus dos pilotos, acaba la temporada con más puntos que sus rivales.

En 2021 se creó un título no oficial, el campeón de adelantamientos que se llevó Vettel, y ahora hay otro campeonato alternativo que lleva el patrocinador de la F1 DHL sobre los pitstops más rápidos durante una temporada, que gana un equipo (y no un piloto).

¿Quién es el vigente campeón del mundo de Fórmula 1?

El vigente campeón de Fórmula 1, que defiende el título en 2026, es Lando Norris, que se impuso el pasado año ganando el mundial tras venirse abajo su compañero Oscar Piastri y después de frenar el intento de remontada de Max Verstappen, que había ganado los cuatro títulos anteriores de manera consecutiva.

En escuderías, defiende título en la F1 2026 McLaren F1 que aplastó a sus rivales y ganó su segundo título consecutivo con varias carreras de ventaja.

¿Cuántos campeones del mundo de Fórmula 1 hay en la parrilla de 2026?

En la actual parrilla de F1 hay cuatro campeones del mundo, uno más de los que quedaban desde que se retiró Sebastian Vettel (que era tetracampeón tras coronarse en 2010, 2011, 2012 y 2013). Ahora quedan Verstappen (tetracampeón); Lewis Hamilton, que tiene siete títulos (récord compartido con Michael Schumacher), Fernando Alonso, que es bicampeón (en 2005 y 2006) y el mencionado Norris.

¿Se sumará alguien a la lista o repetirá en 2026 uno de ellos?

1º clasificado (ganador de la carrera) 25 puntos

2º clasificado 18 puntos

3º clasificado 15 puntos

4º clasificado 12 puntos

5º clasificado 10 puntos

6º clasificado 8 puntos

7º clasificado 6 puntos

8º clasificado 4 puntos

9º clasificado 2 puntos

10º clasificado 1 punto

Carreras al sprint: 8 puntos al que gane la carrera al sprint (la carrera corta del sábado), 7 puntos al segundo, 6 puntos al tercero, 5 puntos al cuarto, 4 puntos al quinto, 3 puntos al sexto, 2 puntos al séptimo y 1 punto al octavo.