Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"

Fórmula 1
GP de Australia
Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"
Resultados
Fórmula 1

Mundiales de F1: qué títulos hay, cuántos campeones, vigente campeón...

Todas las preguntas y respuestas sobre los campeonatos del mundo de Fórmula 1: de pilotos y constructores, cuántos campeones hay, palmarés y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lando Norris, McLaren

Todo sobre los campeonatos del mundo de Fórmula 1. Apunta y comparte.

¿Qué mundiales se pueden ganar en la Fórmula 1? ¿Qué campeonatos y títulos hay en la F1?

A diferencia de MotoGP, en el mundial de Fórmula 1 solo se pueden ganar dos mundiales, liderar dos campeonatos, el de pilotos (de manera individual) y el de escuderías o constructores.

El mundial de pilotos es el que más se recuerda siempre, el título más importante de Fórmula 1. Lo consigue el piloto que al término de la temporada haya acumulado más puntos en todos los fines de semana (donde puntúan la carrera, la vuelta rápida y, en fines de semana al sprint, también la carrera corta del sábado). En la actualidad se tienen en cuenta todos los grandes premios, mientras que en el pasado solo se contaban los mejores resultados, y se descartaban (no contaban) los peores resultados logrados.

El mundial de constructores, equipos o escuderías de la F1 (se puede llamar de diferentes maneras) se lo lleva el conjunto que, sumando lo que han conseguido sus dos pilotos, acaba la temporada con más puntos que sus rivales. 

En 2021 se creó un título no oficial, el campeón de adelantamientos que se llevó Vettel, y ahora hay otro campeonato alternativo que lleva el patrocinador de la F1 DHL sobre los pitstops más rápidos durante una temporada, que gana un equipo (y no un piloto).

¿Quién es el vigente campeón del mundo de Fórmula 1?

El vigente campeón de Fórmula 1, que defiende el título en 2026, es Lando Norris, que se impuso el pasado año ganando el mundial tras venirse abajo su compañero Oscar Piastri y después de frenar el intento de remontada de Max Verstappen, que había ganado los cuatro títulos anteriores de manera consecutiva.

En escuderías, defiende título en la F1 2026 McLaren F1 que aplastó a sus rivales y ganó su segundo título consecutivo con varias carreras de ventaja.

¿Cuántos campeones del mundo de Fórmula 1 hay en la parrilla de 2026?

En la actual parrilla de F1 hay cuatro campeones del mundo, uno más de los que quedaban desde que se retiró Sebastian Vettel (que era tetracampeón tras coronarse en 2010, 2011, 2012 y 2013). Ahora quedan Verstappen (tetracampeón); Lewis Hamilton, que tiene siete títulos (récord compartido con Michael Schumacher), Fernando Alonso, que es bicampeón (en 2005 y 2006) y el mencionado Norris.

¿Se sumará alguien a la lista o repetirá en 2026 uno de ellos? 

Te interesará:

¿Cuántos puntos se dan en la Fórmula 1? 

  • 1º clasificado (ganador de la carrera) 25 puntos
  • 2º clasificado 18 puntos
  • 3º clasificado 15 puntos
  • 4º clasificado 12 puntos
  • 5º clasificado 10 puntos
  • 6º clasificado 8 puntos
  • 7º clasificado 6 puntos
  • 8º clasificado 4 puntos
  • 9º clasificado 2 puntos
  • 10º clasificado 1 punto
  • Carreras al sprint: 8 puntos al que gane la carrera al sprint (la carrera corta del sábado), 7 puntos al segundo, 6 puntos al tercero, 5 puntos al cuarto, 4 puntos al quinto, 3 puntos al sexto, 2 puntos al séptimo y 1 punto al octavo. 

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La teoría de McLaren sobre la preocupante ventaja de Mercedes en Australia en F1
Siguiente artículo Así os contamos la carrera del GP de Australia de la F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Alonso, "dos abandonos" en la misma carrera, en el GP de Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alonso, "dos abandonos" en la misma carrera, en el GP de Australia

Vídeo: ¡Accidente y KO de Oscar Piastri antes de la carrera de Australia!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Vídeo: ¡Accidente y KO de Oscar Piastri antes de la carrera de Australia!
Más de
Fernando Alonso

Alonso explica su 'doble abandono' en Australia F1: ¡fue por diferentes problemas!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alonso explica su 'doble abandono' en Australia F1: ¡fue por diferentes problemas!

Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver
Más de
McLaren

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Piastri, tras su accidente antes del GP de Australia: "No esperaba 100 kW extra"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Piastri, tras su accidente antes del GP de Australia: "No esperaba 100 kW extra"

Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

Últimas noticias

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato