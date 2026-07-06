Hamilton cuestiona la decisión de Ferrari de parar en boxes: "Yo no lo habría hecho"

Lewis Hamilton ha admitido que él no habría entrado en boxes tras la salida del coche de seguridad en el Gran Premio de Gran Bretaña si hubiera sabido que iba a perder la posición en pista con George Russell.

Hamilton, siete veces campeón, se encontraba detrás de su compañero y posterior ganador de la carrera, Charles Leclerc, cuando la carrera se neutralizó en los últimos compases después de que Max Verstappen sufriese un accidente Stowe y su Red Bull tuviera que ser rescatado de la grava.

Anticipándose a la resalida, ambos Ferrari entraron en boxes para montar los neumáticos nuevos y, mientras que Leclerc disponía de un hueco suficiente para volver al frente de la carrera, Hamilton fue adelantado por Russell, que había optado por mantenerse en pista.

A pesar de que los comisarios ya habían retirado el coche de Verstappen, la carrera terminó detrás del coche de seguridad en medio de la confusión, después de que se permitiera a los pilotos rezagados recuperar una vuelta en la vuelta 51 de 52, cuando el reglamento dice que debe completarse una vuelta completa tras dicha instrucción por parte de Dirección de Carrera.

Cuando se le preguntó si se arrepentía de haber parado, dado que perdió posiciones en pista sin que se vislumbrara una reanudación, Hamilton respondió: "El equipo me pidió que parara. Al parar, di por hecho que mantendríamos la posición".

"Si me hubieran dicho: 'Vas a parar y vas a perder posiciones', no lo habría hecho", dijo.

La pérdida de posición puso el broche final a una carrera frustrante para Hamilton, que había adelantado al líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, en la salida, pero una "salida en falso" le costó una penalización de cinco segundos.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

A partir de ahí, el nueve veces ganador en Silverstone fue perdiendo tiempo respecto a Leclerc y cayó en las garras de Antonelli, quien, al igual que en la carrera sprint del sábado, le adelantó para ganarle la posición en pista.

Al referirse a su infracción en la salida, Hamilton explicó: "Todo ha ido bastante mal desde el principio. Me adelanté en la salida, algo que he hecho muy pocas veces en las 380 y pico carreras que he disputado".

"Mi mano se movió así, sin más. La verdad es que no sé muy bien qué pasó. No fue mi intención. Ni siquiera le dije a mi mano que lo hiciera. Pero, en fin, estas cosas pasan".

Sobre su carrera en general, añadió: "En cuanto al equilibrio, me di cuenta de que Charles había aumentado el equilibrio; creo que, en comparación con la clasificación, añadió más alerón, y noté que el coche sobreviraba mucho con los ajustes del diferencial que tenía".

"Así que le quité alerón y entonces tuve un subviraje enorme al principio de la carrera. Por eso, él simplemente se me escapó. Ni siquiera podía girar el coche hasta más o menos la mitad de ese primer tramo; conseguí empezar a girarlo un poco mejor con algunos cambios en el diferencial, pero para entonces la diferencia ya era enorme. Y luego estuvieron los cinco segundos en la parada, y a partir de ahí fue una cosa tras otra".