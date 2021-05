Alonso, 17º: "Saqué el máximo del coche, no hay ritmo"

El sábado del regreso de Fernando Alonso al GP de Mónaco, después de tres años sin experimentar qué se siente en las calles de Montecarlo, no fue como la última cita, en España, había sugerido que podría ser.

El español de Alpine no pudo pasar siquiera de la Q1, acabando 17º una sesión en la que solo hubo 19 coches en pista tras el accidente de Mick Schumacher al final de la FP3 de esta mañana.

El 1:12.205 del asturiano se quedó a casi medio segundo del 1:11.740 de un Esteban Ocon que parece adaptarse a la perfección al complicado A521.

"Regu, porque no estar más arriba en Mónaco no es lo ideal para la carrera. Pero tuvimos un fin de semana difícil y desde la primera sesión no fuimos demasiado rápidos y se podía prever que íbamos a sufrir desde las primeras de cambio... y así ha sido", comentó nada más acabar la Q1 a los micrófonos de DAZN F1.

"Será una carrera dura, sin lugar a dudas, pero contento de estar aquí y de experimentar Mónaco nuevamente".

Cuando se le preguntó si fue un problema de falta de confianza en su nuevo monoplaza, con el que disputará el domingo la quinta carrera de su regreso, Alonso añadió: "No, creo que la confianza era buena. Fui capaz de empujar el coche y extraer el máximo. Siempre es un poco complicado en la Q1 con el tráfico y cosas así. No era lo ideal. Pero no creo que esa sea la causa de estar fuera de la Q2. No teníamos el ritmo".

"Creo que todavía hay algunos signos de interrogación que el equipo debe responder. Creo que en Portugal y Barcelona progresamos y fuimos bastante competitivos, mientras que aquí bajamos bastante los tiempos. Así que todavía ha que investigar un poco eso".

Alonso prevé una carrera muy, muy complicada este domingo en Montecarlo, ya que salir atrás en Montecarlo es casi una sentencia, ante la falta de puntos de adelantamiento del trazado urbano.

De hecho, es la peor posición de salida del asturiano en Mónaco (sin contar el accidente de 2010 en la clasificación) desde su primera temporada en F1 con Minardi, cuando salió 18º.

"No sé, esperábamos mucho más de esta carrera, sin duda. Teníamos buenas sensaciones, tanto en Portugal, como en Barcelona, de crecimiento del coche y su rendimiento. Esperábamos estar más arriba aquí. Pero desde la FP1 no hemos encontrado un buen camino y no hemos sabido arreglarlo demasiado, así que toca sufrir este fin de semana y pronto a pensar en la siguiente", aseguró sobre sus expectativas.

Las mejores fotos de Fernando Alonso en el GP de Mónaco de F1

