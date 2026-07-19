Carlos Sainz, sancionado de última hora para la parrilla del GP de Bélgica

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Carlos Sainz perderá diez posiciones en la parrilla del GP de Bélgica 2026 tras montar una quinta unidad de Control Electronics en su Williams.

Juanjo Sáez
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Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Unas horas antes de la carrera, se ha confirmado que Carlos Sainz tendrá que afrontar el Gran Premio de Bélgica 2026 con una importante penalización. Los comisarios de la FIA han anunciado una sanción de diez posiciones en la parrilla después de que Williams cambiase uno de los elementos de su unidad de potencia.

Según el documento emitido por la FIA, tras la sesión de clasificación Williams sustituyó la electrónica de control (Control Electronics, CE) de la unidad de potencia de Sainz.

Dicho cambio supone el uso de una quinta unidad de la electrónica de control, por lo que supera el número máximo permitido por el reglamento técnico para la temporada 2026, que es de cuatro en este caso.

Como consecuencia, Sainz recibirá una penalización de diez posiciones en la parrilla para la carrera Spa-Francorchamps y tras haber clasificado 14º, finalmente saldrá 19º, ya que por detrás seguirán Lance Stroll, Isack Hadjar y Fernando Alonso, que habían sido penaliado por razones similares días antes.

Así queda la parrilla:

La sanción complica todavía más el fin de semana del piloto español en Spa-Francorchamps, donde Williams ya había mostrado dificultades para luchar por los puntos. Ahora, Sainz tendrá que remontar desde una posición más retrasada en la parrilla del Gran Premio de Bélgica y el objetivo del top 10 queda muy lejos.

¿Qué dijo tras la clasificación?:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Marc Fleury

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