Sainz: "Si en un fin de semana relativamente malo fui quinto..."

Dos carreras consecutivas hacen que rápidamente el foco cambie a la segunda y se deje atrás lo ocurrido en la primera, pero que además el GP de Estiria y el de Austria compartan sede convierte el segundo finde semana de la F1 2020 en una cita especial.

A ella llega Sainz tras un quinto puesto que, pese a suponer una buena suma de puntos, supo relativamente a poco, ya que llegó en un domingo donde su compañero Norris subió al podio. Hablando en una videoconferencia donde estuvo presente Motorsport.com España, Carlos dijo que este fin de semana puede cambiar la suerte.

"Hubo un par de momentos en los que estuve muy cerquita de pasar a Lando y a Charles, y eso habría significado el podio, pero no pudo ser", lamentó. "En el incidente con Charles me pasó lo de Vettel y perdí la oportunidad de meterme por dentro, habría sido fácil luego adelantarle porque teníamos más velocidad punta que ellos. Son lances de carrera que el domingo no me favorecieron, pero igual este finde se puede".

En el pasado gran premio dijo no estar 100% cómodo con el coche, y trabajará desde este viernes (la acción arranca a las 11:00h) en encontrar el camino ideal: "Estamos intentando buscar las razones por las que el fin de semana pasado no fui suficientemente cómodo con el coche ni en clasificación ni en carrera, que no fui tan cómodo como me gustaría o como iba al final de 2019. Vamos a probar setups diferentes el viernes a ver si conseguimos encontrar algo, y aun así habrá que seguir trabajando duro".

Pese a esa 'incomodidad', Sainz fue autocrítico y admitió que eso le daba esperanzas para lo que queda de campeonato: "Analizando todo en frío, sé que no fue uno de mis mejores fines de semana como soy capaz de hacer, y aún así fue buen papel al acabar quinto. Así que en un fin de semana relativamente malo fuimos quintos... Eso es positivo, a la mínima que recupere el feeling llegarán días mucho mejores".

¿McLaren, mejor que Ferrari?

Ferrari sorprendió a todos en Austria siendo superados en ritmo no solo por Mercedes y Red Bull, sino también por los Racing Point y, por momentos, por los McLaren.

Ante la pregunta sobre su futuro equipo, Sainz relativizó lo visto en la primera carrera y espera llegar a otros circuitos para ver mejor el rendimiento de todos: "No he pensado en cómo será el rendimiento de Ferrari en 2021. Seguro que vuelven arriba lo antes posible. Pero de momento estoy centrado en McLaren y en nuestro rendimiento, estoy contento de poder luchar contra Ferrari y Red Bulll y de momento me estoy divirtiendo con el reto de este año".

"No sé si es realista o no pensar en batir a Ferrari, tenemos que evaluarlo y esperar a las próximas carreras para ver dónde estamos en circuitos tan diferentes, como Hungría, con mucha más carga aerodinámica".

"Fue un fin de semana muy positivo. Austria ha sido un circuito muy bueno para McLaren en los dos últimos años, pero como digo, hay que esperar a circuitos como el de Hungría para ver con quién vamos a luchar".

Cuando le insistieron en cuál es el rendimiento del MCL35, que pareció muy rápido en Spielberg, Sainz dijo: "Personalmente, siento que sufrí un poco con el equilibrio del coche todo el fin de semana, así que creo que nos soy el más indicado para expresar las sensaciones del coche. De clasificación a la carrera fueron las mismas, peor Lando estuvo más cómodo. Espero que este fin de semana yo también pueda experimentar esa sensación".

Su lucha contra los Ferrari, como contra cualquiera

Carlos Sainz pasó gran parte de la carrera detrás de Charles Leclerc y sufrió un toque de Sebastian Vettel, ambos pilotos de Ferrari. Cuando Motorsport.com le preguntó si fue consciente de que estaba luchando con su futuro compañero o con el piloto al que sustituía, Sainz sonrió negando que pensara en lo que pudieran decir de él los tifosi.

"Sinceramente no. Cuando vas ahí dentro del coche sueles ir a por todas. Además de la prudencia que siempre tienes en la primera carrera, después de siete meses sin correr, de saber que en esa carrera van a pasar cosas y tienes que mantenerte en carrera sin hacer ninguna locura. Además de ese punto de prudencia de la primera carrera, no pensé si era Sebastian o Charles. Creo que ya me visteis en muchas ocasiones meterle el morro a Charles y Lando y creo que eso no va a cambiar...".

Además, definió el incidente con Vettel, en el que el alemán trompeó, como un lance de carrera que 'por supuesto' no necesitaba disculpa.

Por último, como no podía ser de otra manera, a Carlos Sainz le preguntaron por el regreso de Alonso, y lógicamente se declaró encantado de la vuelta de su compatriota.

