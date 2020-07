Vettel habló con Renault y diría 'sí' a Red Bull

El cuatro veces campeón del mundo de F1 actualmente está sin asiento para la temporada 2021, después de que Ferrari decidiera no ofrecerle la renovación de un contrato que acaba a finales de año.

Eso ha dejado a Vettel con la incertidumbre de qué será de su futuro, sobre todo después de que Fernando Alonso firmara esta semana por Renault para regresar a la F1.

Vettel ha desvelado ahora que mantuvo negociaciones con Renault sobre un posible acuerdo, aunque finalmente no prosperaron.

"Sí, hablamos, pero no llegamos a un punto lo suficientemente concreto, ni fueron conversaciones sólidas", dijo el alemán.

“Como habréis visto, han ido en la dirección contraria. No cambia mucho para mí. Realmente depende de mi decisión, y no tengo ninguna presión para tener que tomarla en los próximos dos días. Quiero tomarme el tiempo que necesito para decidir".

A la pregunta de Motorsport.com de si está considerando un año sabático o retirarse de la F1, aseguró que "todo es posible en estos momentos", ya sea "seguir, tomarme un descanso o retirarme", pero subrayó que sigue con ganas de hacer cosas en un equipo competitivo.

"No es un secreto que soy competitivo. He logrado mucho en esta categoría, y estoy interesado en lograr más, no solo en participar. Veremos qué pasa...".

A Vettel se le ha relacionado con un posible regreso a Red Bull, el equipo con el que ganó sus cuatro mundiales entre 2010 y 2014. La casa austriaca es el único lugar de primera línea con asiento aún disponible para el próximo año, dado que Alexander Albon termina contrato a finales de 2020.

Red Bull ya rechazó que Vettel pudiera unirse a Max Verstappen para la próxima temporada, pero las especulaciones crecieron después de que Vettel apareciera en el canal de televisión de la marca de bebidas energéticas.

Si bien el piloto alemán dijo que su presencia no tenía "nada que ver" con ningún posible movimiento futuro, habló sobre la capacidad del equipo dirigido por Christian Horner para crear un coche competitivo.

"Son un equipo muy fuerte, sé por el pasado lo fuertes que pueden ser", dijo Vettel. “Conozco la razón de por qué eran fuertes entonces, y todavía están en la pomada. Es un coche con el que puedes ganar carreras, así que sin duda sería interesante”.

Cuando se le preguntó directamente si aceptaría conducir para Red Bull si se lo ofrecieran, Vettel respondió: "Como comenté, es un coche ganador, y ya dije antes que estoy aquí para competir y para ganar. Así que probablemente la respuesta sería sí".

