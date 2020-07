Vettel: "Estoy feliz de haber trompeado solo una vez..."

Desde el viernes del GP de Austria se vio que el Ferrari ha nacido defectuoso. Del coche que a veces podía retar a Mercedes en 2019 y que se disputaba con Red Bull el segundo escalón, han pasado a tener en este 2020 uno que ahora mismo sufre para ser el cuarto mejor monoplaza de la parrilla.

Vettel quedó fuera de la clasificación en Q2 y Leclerc, que pasó por los pelos, solo pudo clasificarse séptimo. Y aunque el monegasco aprovechó las circunstancias de una carrera alocada para lograr un segundo puesto con sabor a victoria, al alemán no le fue tan bien.

Incómodo con el coche, sufrió durante toda la carrera y perdió toda opción de acercarse a un buen resultado cuando trató de adelantar a Sainz y, al tocar al madrileño, cometió un trompo que le mandó a la última posición.

"Bueno, para ser sincero, estoy feliz de haber trompeado solo una vez", dijo ante los medios en el Red Bull Ring. "Sinceramente hoy perdí la trasera del coche un par de veces, no me sentí cómodo, así que, como digo, estoy feliz de que solo haya pasado en una ocasión".

Cuando Motorsport.com le pidió que describiera el incidente con Sainz de la vuelta 32, el tetracampeón explicó: "Traté de mantenerme cerca con los coches de delante. Creo que Charles defendía su posición y Carlos en el último instante atacó mucho, supongo que preparándose para la siguiente recta. Así que me vi un poco encerrado, no tenía donde ir para evitar el contacto".

"Traté de atacar el piano tanto como pude, pero bloqueé y trompeé. Cuando decidí prepararme para atacar en la recta que llegaba, de repente me di cuenta de que no tenía dónde ir. Fue una lástima perder el coche, porque me salió caro".

En el paddock surgieron sospechas de que tras un mayor control de la FIA, Ferrari ha perdido la potencia de motor de la que disfrutaba el pasado curso. Cuando le pidieron a Vettel definir el SF1000 respecto a los anteriores monoplazas que ha pilotado, Sebastian no quiso ser muy duro: "Bueno, obviamente solo tengo la referencia de hoy, y no tuve la mejor carrera. No tenía mucha confianza en el coche. Es bueno que haya otra carrera aquí la próxima semana, para tratar de confirmar la forma en la que el monoplaza se comporta normalmente".

Vettel afirmó sentirse satisfecho con la pretemporada de febrero y marzo, pero el Ferrari parece haber dado un paso atrás desde entonces: "Estuve bastante contento con los test, basado en el coche del año pasado este parece un poco mejor en las curvas. El balance del finde semana fue medio bueno, pero para la otra mitad, para mí, no lo fue tanto. Me intriga en este momento comprender si algo va mal. Como mencioné, no tenía confianza en el coche para encontrar una gran consistencia cada vuelta y ni velocidad".

"Como digo, sufrí en general durante toda la carrera con el coche, no sentía confianza, tampoco en la frenada. Supongo que eso no ayudó a juzgar bien el movimiento [con Sainz]".

Información adicional de Luke Smith

Las fotos de Sebastian Vettel en el GP de Austria 2020 de F1