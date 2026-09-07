Ferrari sostiene que aún le "falta potencia pura" pese a la nueva mejora de motor

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, dice que la Scuderia nunca iba a alcanzar el nivel de Mercedes en la Fórmula 1 2026, al menos en términos de potencia del motor.

Las Flechas Plateadas han disfrutado del motor más potente desde que la F1 introdujo nuevas regulaciones técnicas este año, pero el sistema Additional Development and Upgrades Opportunities (ADUO, Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) ofreció una oportunidad para ponerse al día a los fabricantes que van faltos en ese aspecto.

La evaluación se basa, en realidad, en el motor de combustión interna, y se consideró que Red Bull tenía el más potente; en consecuencia, a Mercedes se le concedió una mejora para 2026 y 2027 respectivamente, mientras que Ferrari, Audi y Honda han tenido derecho a dos cada uno.

Tal y como están las cosas, Mercedes aún no ha introducido su única actualización para este año –se espera que lo hagan en octubre-, y las propias mejoras de Ferrari, que debutaron en Austria y en Monza, no han logrado cerrar la brecha.

En la pista más sensible a la potencia del calendario, Charles Leclerc y Lewis Hamilton se clasificaron cuarto y quinto. Su resultado en carrera fue peor, ya que Leclerc abandonó por un accidente tras tocarse con su compañero de equipo en la salida. En términos de velocidad punta, el motor Ferrari fue 5,6km/h más lento en clasificación (con Oliver Bearman, piloto de Haas).

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Motorsport.com señaló que, tal y como Vasseur había insistido, la mejora ADUO de Ferrari no había cambiado las reglas del juego. "Al menos tenía razón en algo", bromeó el francés tras una difícil carrera en casa para la Scuderia. Pero ¿estuvo al menos en línea con las expectativas, y juega un papel el despliegue de energía en el déficit con Mercedes?, le repreguntamos.

"No quiero dar detalles, pero cuando tienes una falta de potencia pura, entonces empiezas a jugar con el despliegue para intentar compensar en una recta", explicó Vasseur. "Pero si despliegas más energía en algún sitio, seguro que desplegarás menos en otro, y entonces entras en una espiral equivocada, intentando jugar con esto cuando estás luchando".

"Sinceramente, no se trata del despliegue. Creo que el despliegue estuvo más o menos bien, incluso en McLaren estaban jugando un poco, el viernes y el sábado por la mañana. Al final, nos falta potencia pura".

"La realidad de esto es que, si te falta X en Zandvoort, estás dos o tres décimas [por detrás]. Si te falta X menos –uso letras porque intentaréis extrapolar–, si te falta un poco menos que X en Monza, el delta con el Mercedes es dos veces mayor".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Preguntado sobre si la falta de potencia del motor podría estar relacionada con elecciones de diseño específicas, Vasseur señaló el reto de mantener el gasto bajo control en medio del límite presupuestario.

"En el motor, el proceso es mega largo porque el plazo de entrega de las piezas es largo, y lidiar con el límite presupuestario no es fácil", comentó. "Tienes que producir el motor para la temporada. Y, si quieres empezar a hacer el desarrollo, tienes que producir un nuevo lote de motores, y es complicado".

"No esperábamos recuperar [con las mejoras] ADUO 1 o ADUO 2. Estamos dando pequeños pasos, pero lo que tienes que tener en cuenta es que si das un pequeño paso en el motor, incluso si consigues un par de caballos, es un buen paso en la parrilla". En la clasificación de Monza, solo 0.127 segundos separaron a Oscar Piastri, tercero, de Andrea Kimi Antonelli, séptimo.

"Eso significa que ahora tendremos un nuevo motor el año que viene. Seguro que el objetivo es ponernos al día, y lo antes posible, pero no esperaba que en dos meses fuéramos a recuperar el delta con Mercedes".

Otros deltas ahora parecen insalvables: el peor domingo de Ferrari de la temporada supuso que el déficit de los de Maranello con los de Brackley en el Mundial de Constructores ha aumentado de 87 a 122 puntos, mientras que Hamilton está ahora 76 unidades por detrás en la general de pilotos, tras acabar solo sexto en Monza.

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