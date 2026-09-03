Así se llegará a MADRING para el GP de España de F1: accesos, Metro, Cercanías, buses y cortes

La Fórmula 1 está a punto de desembarcar por primera vez en Madring y, antes incluso de pensar en cómo será adelantar en La Monumental o quién se llevará la primera pole en el nuevo circuito madrileño, hay una cuestión que deberán resolver todos los aficionados que acudan al Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre: cómo llegar hasta su grada.

Y no será un detalle menor. La organización ha presentado el dispositivo de movilidad para el fin de semana y hay una advertencia especialmente importante: MADRING Norte y MADRING Sur funcionarán como dos sectores independientes y no estarán conectados a pie.

Eso significa que equivocarse de zona puede convertirse en un problema serio. La propia entrada será la que determine por dónde deberá dirigirse cada espectador y qué medio de transporte le conviene utilizar.

Lo primero antes de ir a MADRING: mira si tu entrada es Norte o Sur

El circuito madrileño quedará dividido, a efectos de movilidad, entre Madring Sur, situado principalmente alrededor de IFEMA MADRID y la calle Ribera del Sena, y Madring Norte, en la zona de Valdebebas.

Y este será probablemente el punto más importante que deberán recordar los aficionados durante todo el fin de semana: no existirá una conexión peatonal directa entre ambas zonas.

Por tanto, un aficionado con una entrada correspondiente a Madring Norte que viaje hasta uno de los accesos de Madring Sur no podrá simplemente rodear el circuito caminando para llegar hasta su grada, y viceversa.

Las entradas identificarán la grada, sección o experiencia correspondiente. Madring Sur comprenderá las secciones 1 a 5, mientras que Madring Norte incluirá de la 6 a la 17.

Para intentar evitar confusiones, cada comprador recibirá una recomendación específica de transporte en función de su entrada. Además, la organización ha estrenado una aplicación oficial de MADRING en la que se podrán consultar mapas, accesos y las últimas novedades sobre movilidad.

Cómo llegar a MADRING SUR en Metro

El transporte público será la principal apuesta de la organización para absorber la enorme llegada de aficionados prevista durante los tres días del Gran Premio.

Para quienes tengan su entrada en Madring Sur, las estaciones de Feria de Madrid y Mar de Cristal serán dos de los principales puntos de llegada.

Especialmente importante será la Línea 8 de Metro, que tendrá un dispositivo reforzado durante el evento. Los trenes podrán circular con seis coches y, en las franjas de máxima demanda, está previsto que las frecuencias lleguen a situarse alrededor de los tres minutos.

La Línea 4 ofrecerá más alternativas a través de las estaciones de Canillas, Mar de Cristal y San Lorenzo, aunque nuevamente la organización recomienda no elegir simplemente la estación aparentemente más cercana al circuito, sino comprobar cuál corresponde al acceso que aparece en cada entrada.

Desde algunas de esas estaciones habrá después recorridos a pie hasta los diferentes accesos. Según los mapas facilitados por Madring, desde Mar de Cristal se estiman aproximadamente 18 minutos andando y desde Canillas, alrededor de 20.

Cómo llegar a MADRING NORTE: Cercanías Valdebebas será clave

La situación cambia para quienes tengan localidades en la parte norte del trazado.

En Madring Norte, la gran referencia será la estación de Cercanías Valdebebas, situada en la línea C-1 y junto a uno de los accesos al recinto.

Renfe reforzará considerablemente el servicio durante el Gran Premio. Para el viernes se contemplan intervalos de entre cinco y siete minutos durante las franjas de mayor demanda, mientras que el sábado y el domingo las frecuencias previstas serán de aproximadamente cinco minutos en los principales momentos de entrada y salida del público.

También se podrá acceder desde San Lorenzo, en la Línea 4 de Metro, con unos 20 minutos a pie según la planificación publicada por el circuito.

La recomendación vuelve a ser la misma: comprobar la entrada antes de viajar, porque acudir a Feria de Madrid cuando la localidad pertenece a Madring Norte —o hacerlo al revés— no permitirá cruzar posteriormente andando de una mitad a otra.

Autobuses y lanzaderas para llegar al GP de España de F1

Metro y Cercanías no estarán solos. La organización desplegará también una extensa red de autobuses alrededor de Madring.

En Madring Sur está previsto que den servicio las líneas 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172. Para Madring Norte y su Fan Zone se contemplan las líneas 171, 174 y N28, mientras que en la entrada principal de IFEMA estarán disponibles las líneas 73, SE709, 122, 828 y 112.

Pero una de las grandes novedades para repartir al público por Madrid será la presencia de lanzaderas especiales.

Habrá servicios desde Plaza de Castilla, Canillejas, Avenida de América y el Estadio Metropolitano, buscando que los aficionados no tengan que concentrarse todos en las mismas estaciones próximas al circuito.

El Metropolitano tendrá además otra función importante para quienes quieran desplazarse en coche.

¿Se puede ir en coche a MADRING? No habrá aparcamiento libre junto al circuito

La respuesta corta es que sí será posible utilizar el vehículo privado, pero no se podrá llegar hasta los alrededores del circuito y buscar dónde aparcar.

Madring insiste en que el transporte público será la opción prioritaria y no habrá aparcamiento libre para espectadores en el entorno del trazado.

Para quienes quieran utilizar su coche se habilitará un aparcamiento oficial complementario en el Estadio Metropolitano, desde donde posteriormente se podrá viajar hasta Madring mediante una lanzadera.

Las plazas serán limitadas y necesitarán reserva previa.

También habrá zonas de aparcamiento a la venta en el entorno del Estadio Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas.

Los cortes de tráfico que provocará el GP de España en Madrid

La celebración de una carrera de Fórmula 1 en un circuito semiurbano también tendrá consecuencias importantes sobre el tráfico habitual de la zona.

El plan establece diferentes niveles de restricciones: cuanto más cerca se encuentre un vehículo del circuito, más estrictos serán los controles.

En el perímetro exterior aparecen vías como la avenida de Logroño, M-11, M-12, avenida de las Fuerzas Armadas, avenida de Manuel Fraga Iribarne, avenida Francisco Javier Sáenz de Oiza, calle Bet Figueras, R-2 y M-40.

Eso no significa que todas ellas vayan a permanecer cerradas durante el Gran Premio. Habrá puntos desde los que se podrá filtrar o desviar el tráfico cuando sea necesario, tratando de mantener al mismo tiempo los desplazamientos de residentes y trabajadores de la zona.

Más cerca del circuito sí existirán restricciones mucho mayores.

Entre las calles y vías afectadas estarán Vía de Dublín, Camino de Sintra, la vía de servicio de la M-11, avenida Alejandro de la Sota, avenida de las Fuerzas Armadas, Francisco Umbral, Antonio López Torres, Tomás Redondo, Vía de los Poblados, Ribera del Sena, Ribera del Loira, avenida del Consejo de Europa y la rotonda de Juan de Borbón.

Uno de los puntos de control más relevantes estará en la salida Valdebebas Centro de la M-11 hacia avenida Alejandro de la Sota, donde únicamente podrán continuar los vehículos debidamente acreditados.

También se instalarán controles en las salidas 5, 6 y 7 de la M-40, además de otros puntos de aproximación al circuito.

El dispositivo estará inicialmente operativo entre las 07:30 y las 20:30 horas, aunque ese horario podrá ampliarse en función de las necesidades durante el fin de semana.

Qué pasa si vives o trabajas en Valdebebas durante el GP de F1

Uno de los desafíos del dispositivo será mantener la actividad habitual de una zona en la que viven y trabajan miles de personas mientras decenas de miles de aficionados se desplazan hacia el circuito.

Los residentes y trabajadores podrán seguir circulando por las áreas exteriores de regulación, aunque tendrán que respetar los controles y posibles desvíos establecidos.

Habrá especial vigilancia en Las Cárcavas, donde se creará una zona protegida para evitar que los espectadores utilicen el barrio como aparcamiento improvisado o como atajo para acercarse a MADRING.

Seguirán teniendo acceso los residentes acreditados, transporte público, servicios esenciales y de emergencia, asistencia domiciliaria y vehículos autorizados, pero se impedirá la entrada de espectadores que busquen estacionamiento o de tráfico de paso sin origen o destino en el propio barrio.

¿Dónde coger taxi o VTC para ir a MADRING?

Los taxis y VTC también tendrán espacios concretos para dejar y recoger pasajeros y no podrán moverse libremente por las zonas con tráfico restringido.

Para Madring Sur, el punto habilitado estará en la calle de Añil, junto a El Corte Inglés, mientras que para Madring Norte se situará en la avenida José Antonio Corrales, entre Juan Antonio Samaranch y Manuel Fraga Iribarne.

18 accesos y más de 150 carriles para entrar en MADRING

Una vez alcanzado el entorno del circuito comenzará la segunda parte del operativo: introducir a todo el público dentro del recinto sin generar grandes embudos.

Madring contará con 15 grandes zonas de prefiltrado, 18 accesos y más de 150 carriles de entrada, acompañados por pasarelas y diferentes itinerarios peatonales.

Los mapas distribuidos por la organización muestran además cómo cada grada y Fan Zone queda relacionada con determinados accesos y medios de transporte, algo que hará especialmente recomendable planificar el desplazamiento antes de salir hacia el circuito.

La nueva app oficial de Madring concentrará precisamente esa información, además de posibles cambios de última hora durante los días del evento.

Porque en el estreno de la Fórmula 1 en Madrid, la primera decisión estratégica del fin de semana no será cosa de Ferrari, Mercedes, McLaren o Aston Martin: será de cada aficionado antes de salir de casa. Mirar su entrada, comprobar si debe dirigirse a Madring Norte o Madring Sur y elegir desde ahí cómo llegar al circuito.