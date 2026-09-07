Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Al igual que hace seis años, cuando Pierre Gasly logró la victoria para AlphaTauri, el 6 de septiembre ha vuelto a demostrar que es una fecha especial en el Autodromo Nazionale Monza.

En 2026, el héroe local Andrea Kimi Antonelli desató la euforia entre el público italiano, después de que horas antes, el domingo por la tarde, hubiera lágrimas entre los tifosi por el fuerte accidente de Charles Leclerc en la Parabólica.

Antonelli, sin embargo, protagonizó después una remontada extraordinaria. Tras cambiar su unidad de potencia y arrancar desde la 19ª posición de la parrilla, nadie esperaba que pudiera ganar —de hecho, esa fue precisamente una de las razones detrás del cambio de motor, quitarle toda la presión—, pero Antonelli consiguió hacer lo imposible.

El líder del campeonato ya había remontado hasta la 12ª posición cuando apareció la bandera roja y, después de la reanudación, siguió abriéndose paso entre el pelotón como cuchillo en mantequilla, camino de la que el propio Antonelli considera hasta ahora su mejor victoria en la Fórmula 1.

La predicción de Fernando Alonso de que Antonelli acabaría en el podio fue considerada muy optimista, pero Wolff sabía —aunque no quiso decirlo en voz alta antes de la carrera— que el joven italiano era capaz de hacer algo especial delante de su público.

"Pensaba que uno de nuestros dos pilotos iba a ganar. O George, porque estaba en la pole [Russell salió segundo por detrás de Gasly en la carrera], o Kimi, porque aquí en Monza iba a caminar sobre las aguas. Y eso ya lo sentí ayer".

Wolff aseguró que, al igual que el padre de Antonelli, ya percibía que algo especial se respiraba el domingo en Monza. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Preguntado por qué ya después de la clasificación tenía la sensación de que Antonelli iba a obrar un milagro, Wolff continuó: "Llevo ya bastante tiempo observando los niveles de energía de los pilotos, su actitud, su mentalidad o sus patrones de comportamiento, y sabía que esa era su misión hoy: ganar la carrera".

"Ayer estuve hablando con su padre y él también lo veía venir".

"Son esos momentos en los que puedes ver cómo va evolucionando un fin de semana a través de las diferentes sesiones y sentir que puede llegar un momento especial. Pero esto sigue siendo un deporte mecánico, así que todo puede cambiar rápidamente".

Del fuerte accidente en la Parabólica al "momento de mayor gloria"

Sólo un piloto en la historia ha ganado una carrera saliendo desde más atrás en la parrilla: John Watson, en Long Beach en 1983.

Eso significa que todos los presentes en Monza fueron testigos de algo especial, aunque Wolff se ríe cuando le preguntan en qué posición colocaría esta victoria entre los triunfos más especiales que ha vivido en la Fórmula 1.

"Esto va a sonar muy poco romántico, pero me olvido de las victorias", dijo. "Hay algunas que sí recuerdo. Quizá la primera, aunque no es tan glamurosa como os gustaría. Fue la de Pastor Maldonado en Barcelona. O la de Nico Rosberg con Mercedes, la primera en Mónaco. Y Lewis Hamilton ganando en Singapur".

"Así que hay algunas de esas grandes victorias. Y, sin duda, esta es una de las que recordaré".

Además de la espectacular remontada a través del pelotón, Wolff considera especial la victoria por otro motivo: dos años atrás, Antonelli sufrió un fuerte accidente en este mismo circuito cuando Mercedes le dio la oportunidad de debutar en unos entrenamientos de Fórmula 1 en Monza.

Según Wolff, aquello demuestra hasta qué punto ha evolucionado Antonelli en un periodo de tiempo tan corto.

"Es la forma en la que se cerró el círculo", explicó. "Hace dos años, en los Libres 1, probablemente fue el momento más duro de su carrera, tanto para él como para su familia. Un momento en el que todo el mundo dudó, incluido él mismo".

"Y dos años después llega la mayor gloria, el momento más importante de su carrera, que probablemente acabará siendo también uno de los momentos más importantes de toda su trayectoria".

"Aunque gane otros 200 grandes premios, este siempre seguirá siendo especial. Y creo que esa es la perspectiva desde la que quiero verlo".